Découvrez les origines de votre nom de famille grâce à ce site

Les Français se passionnent pour la recherche de leurs origines. Cela tombe bien, un site permet de connaître l’origine géographique de votre nom de famille. Pour cela, il s'appuie sur une base de données fournie par plus de 4 millions de membres à travers le monde.

Crédit : Kat72/ iStock

Le site Geneanet permet à quiconque le désire de retrouver les origines géographiques de son nom de famille. Grâce à sa base de données alimentée depuis 1996, date de création du site, Geneanet cartographie la présence plus ou moins importante de votre patronyme sur une carte du monde.

Si votre nom est fortement présent dans un endroit précis du monde, la carte affiche un code couleur plus foncé (on a testé l’exemple avec le nom Dupont, très répandu en France et dont la couleur était plus conséquente sur le territoire). À l’inverse, la couleur sera plus claire si votre nom est peu répandu dans une partie du monde.

Un site gratuit pour découvrir les origines de son nom de famille

Crédit : pkanchana/ iStock

Geneanet est très simple d’utilisation. En inscrivant le nom de famille dont vous souhaitez découvrir les origines géographiques, une explication sur l’étymologie du nom est proposée.

Un chiffre indique même la répartition géographique de votre patronyme grâce aux arbres généalogiques des contributeurs enregistrés dans les données de Geneanet.

Selon un sondage de l’Ifop publié en octobre 2022, 7 Français sur 10 s’intéressent à la généalogie. Ce site gratuit pourrait leur permettre d’en connaître davantage sur l’origine de leur nom de famille.