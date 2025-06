Vous êtes nés à l'une de ces 4 dates ? Alors vous êtes un génie, selon les experts

Des experts en numérologie ont dévoilé des dates qui, selon eux, sont le signe d’une intelligence élevée pour les personnes qui sont nées ces jours-là. En faites-vous partie ?

Lorsqu’il est question de mesurer l’intelligence, plusieurs critères entrent en compte. Il y a par exemple cette étude qui dévoile la couleur préférée des personnes les plus intelligentes. Ou bien ce prénom mixte considéré comme le plus intelligent selon les recruteurs.

Cependant, pas de panique si vous ne remplissez aucune de ces cases. Il reste peut-être une autre chance. Des experts en numérologie affirment que les personnes nées à des dates particulières sont douées et dotées d'une grande intelligence et ce, peu importe le mois.

Selon les numérologues, si vous êtes né(e) à l’une de ces quatre dates, vous êtes le cerveau de la société. Vous faites également partie de ceux qui sont à l’origine d’avancées technologiques et d’avancées remarquables, cite le site Parade.

Quatre dates de naissance liées à l’intelligence et au QI élevé

Ainsi, peu importe le mois de votre naissance, quatre dates précises sont liées à un niveau de QI élevé. Pour parvenir à ces résultats, les experts dans le domaine ont mené différentes analyses en lien avec les qualités sus-citées.

Vous êtes né(e) le 1er

Les personnes nées le 1er du mois sont considérées comme intelligentes. Elles sont réputées pour être des leaders et des visionnaires qui font avancer la société. Elles ont beaucoup d'intuition et, de ce fait, font souvent confiance à leur instinct. Ces personnes sont d’excellents penseurs, ce qui leur permet de résoudre des problèmes, et sont indépendantes.

Vous êtes né(e) le 5

Les personnes nées le 5 du mois sont également intelligentes selon les experts. Elles sont capables de s’adapter à n’importe quelle situation, peut-être parce qu’elles sont extrêmement curieuses. Leur esprit vif et toujours en éveil leur permet de réaliser de nombreuses choses au quotidien. Surtout, les personnes nées le 5 ont besoin des autres et d'un environnement dynamique pour apprendre des choses concrètes.

Vous êtes né(e) le 14

Après les chiffres, place aux nombres. Le premier d’entre eux est le 14 et les natifs de cette date sont capables de formuler une logique structurée accessible au plus grand nombre. C’est peut-être pour cela que les personnes nées le 14 sont d’excellents enseignants. Aussi, ces personnes aiment acquérir de nouvelles compétences et résoudre des problèmes lors de situations périlleuses.

Vous êtes né(e) le 22

Enfin, les personnes nées le 22 du mois sont dotées d’une combinaison unique de pensée pratique et de vision, selon les experts. Ce n’est pas un hasard si le nombre 22 est appelé « Maître Bâtisseur » par les numérologues. Les personnes nées le vingt-deuxième jour du mois sont excellentes quand il s’agit de construire et d’améliorer des structures déjà existantes. Ces personnes sont capables de penser à court terme leur permettant de réaliser leurs objectifs à long terme. Elles obtiennent des résultats probants qui s’inscrivent dans la durée.

Alors, faites-vous partie des chanceux nés à l'une de ces 4 dates et naturellement intelligents ?