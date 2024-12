Les seniors qui ne vivent pas sous le même toit que leur partenaire sont plus heureux, selon une étude

Ce mardi 3 décembre 2024, une étude britannique a révélé que les personnes âgées de plus de 60 ans seraient plus heureuses sans leur partenaire vivant sous le même toit. Un constat observé surtout chez les femmes.

Les femmes sont-elles plus heureuses en vieillissant seules ? Les adeptes du vivre-ensemble seront certainement surpris par les résultats de cette étude britannique publiée le 3 décembre dernier.

Des chercheurs de l'université de Lancaster et de l’University College de Londres ont révélé que les personnes âgées de plus de 60 ans ne vivant pas sous le même toit que leur partenaire présentent une meilleure santé mentale. La non-cohabitation représenterait pour elles un équilibre parfait entre union et autonomie.

“Les personnes de plus de 60 ans apprécient de vivre dans des foyers différents tout en maintenant une relation intime et stable entre elles, ce qui, selon l’étude, profite à leur santé mentale”.

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’étude met en lumière le détachement des seniors pour les relations plus conventionnelles comme le mariage et la cohabitation. Selon les chercheurs, les personnes âgées de 60 ans et plus voient en cette non-cohabitation une option équilibrée et moins risquée pour leur bien-être mental et leur couple.

Crédit photo : iStock

Ainsi, elles évitent les contraintes liées à la séparation, comme les procédures de divorce, la division des bien encore les déménagements compliqués.

“C’est une sorte d’équilibre subtile entre l’union intime et l’autonomie individuelle. Il permet aux individus de continuer à respecter leurs engagements envers les relations familiales existantes, tout en leur laissant un espace pour avoir un partenaire intime à un stade ultérieur de la vie”

Un mode de vie prisée par les femmes seniors

Par ailleurs, l’étude révèle que ce type de relation à distance soit davantage plébiscité par les femmes. En effet, les femmes de plus de 60 ans auraient 10 fois plus de probabilités de faire partie d’un “couple non-cohabitant” que d’un mariage, et 20 fois plus que d’une cohabitation.

Crédit photo : iStock

Cette préférence de la gente féminine pour ce mode de vie s’explique notamment par le déséquilibre qui s’impose lorsqu’elles sont en cohabitation avec un homme car elles assument généralement une plus grande part des tâches domestiques et de soins.

“Nos conclusions soulignent l’importance d’aller au-delà du ménage en tant que bloc de construction par défaut des familles et des sociétés. Il est temps que nous voyons et connaissons la force des liens intimes souvent invisibles au-delà du foyer pour maintenir le bien-être des personnes âgées”.

L’étude confirme que l’équilibre du bien-être mental est une quête perpétuelle qui peut donc s’ajuster et changer en vieillissant et que les personnes senior recherchent toujours plus d’indépendance pour vieillir plus paisiblement.