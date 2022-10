Mégalophobie : 25 photos effrayantes pour vaincre sa peur

Anxieux quand vous vous trouvez à proximité d’un gratte-ciel ? Est-ce que le mot « mégalophobie » vous parle ? Voici 25 photos pour vaincre votre peur.

La mégalophobie : l’essentiel à savoir

Une mégalophobe chez une thérapeute. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

La mégalophobie ou megalophobia est la phobie des grandes choses. Les mégalophobes sont les personnes qui ressentent une peur irrationnelle et inexplicable dès qu’elles se retrouvent à proximité de gros objetscomme :

Un bâtiment;

Un cargo;

Un avion;

Un conteneur;

Etc.

Elles peuvent même ressentir de l’anxiété lorsqu’elles font leurs courses dans les supermarchés et les centres commerciaux. L’angoisse ressentie par un mégalophobe s’explique souvent par la crainte de se perdre dans l’immensité, de se faire écraser par les grands objets, d’être saisi par un objet immense…

Les causes exactes de la mégalophobie sont jusqu’ici indéterminées. Cependant, d’après les scientifiques, il s’agirait d’un trouble lié à un événement traumatisant qui aurait eu lieu durant l’enfance du sujet. Voici quelques-uns des symptômes de la mégalophobie :

Des troubles du sommeil;

Des palpitations;

Des pleurs presque interminables;

Des sueurs froides;

Des vertiges et des malaises;

Une grande peur de m*urir;

Une dépression;

Etc.

Le traitement de la mégalophobie dépend des symptômes. Cette phobie se soigne généralement par la psychanalyse, l’hypnose et la thérapie cognitivo-comportementale. Certains traitements médicamenteux s’avèrent aussi efficaces dans le traitement de la mégalophobie accompagnée de douleurs physiques.

15 images pour vous aider à surmonter vos peurs

Un mégalophobe heureux d’avoir vaincu ses peurs. Crédit : whyframestudio

Voici une sélection d’images qui vous aideront à vous débarrasser de vos peurs irrationnelles. Avoir le courage de visualiser ces photos sera certainement un pas vers la guérison. Cependant, si les symptômes persistent, le mieux est de consulter un spécialiste afin de bénéficier d’un traitement adapté.

1- L’allée d’un supermarché

Une grande allée de supermarché pour vaincre la mégalophobie. Crédit : Fascinadora

Cette image peut paraître banale pour certains. Et pourtant, pour un mégalophobe, elle peut représenter une grande source de panique et d’angoisse. Pour vous débarrasser de cette maladie, vous pouvez l’observer aussi longtemps que vous le souhaitez. Vos peurs des grandeurs se dissiperont petit à petit. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à enchaîner avec les autres images de notre liste.

2- Un grand entrepôt

Un grand entrepôt et de gros camions garés dans son parking extérieur. Crédit : valtron84

Si vous avez la phobie des grandeurs, la vue de cette image risque de vous faire transpirer. Pour ne pas être submergé par votre peur, gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une image et que vous ne risquez rien. Vous réduirez ainsi la sensation désagréable que vous ressentez souvent lorsque vous êtes face à un objet qui vous effraie.

3- L’intérieur d’un centre commercial

Le hall d’un centre commercial. Crédit : Paha_L

Si observer cette image vous plonge dans un état anxieux, c’est que vous souffrez de mégalophobie. Pour vous débarrasser de toutes vos craintes, nous vous invitons à regarder le hall de ce grand centre commercial plusieurs fois. Cela vous aidera à vaincre ce trouble et à éviter de parvenir à un stade plus critique.

4- De grands immeubles

Photo d’immeubles gigantesques pour vaincre la mégalophobie. Crédit : alice-photo

Pour un mégalophobe, passer près de grands bâtiments comme sur cette photo est inenvisageable. Cela peut provoquer différents troubles au niveau du comportement. Pour une thérapie toute en douceur, commencez par observer cette photo pendant quelques secondes. Prolongez ensuite la durée de la visualisation au fur et à mesure que vous vous sentirez mieux. Il vous sera alors plus facile d’affronter vos peurs une fois dans la vraie vie.

5- Un grand bâtiment

Un bâtiment à plusieurs étages. Crédit : abalcazar

L’image de ce grand bâtiment situé aux États-Unis est aussi un bon moyen de lutter contre votre mégalophobie. N’hésitez pas à la partager à des amis dans la même situation pour les aider à se sentir mieux. Et pour un traitement encore plus efficace, il n’y a rien de mieux que de tester vos limites en vous promenant sous un gratte-ciel.

6- Un grand avion

Un avion en réparation. Crédit : IAM-photography

Voici également une image qui risque de faire peur aux mégalophobes. Il s’agit d’un avion en pleine préparation pour son prochain décollage. Les craintes ressenties au vu d’un avion seraient liées à la peur de m*urir dans un crash. Pour soigner cette phobie, vous pouvez regarder cette photo plusieurs fois tout en adoptant une pensée positive.

7- De grands immeubles vus d’en bas

Des immeubles situés en Allemagne. Crédit : FotografieLink

Lever la tête pour observer un tel spectacle peut représenter un vrai défi pour les mégalophobes. Pour éviter les éventuels chocs émotionnels, nous vous conseillons d’abord de respirer profondément, d’évacuer toutes les mauvaises pensées, puis de visualiser cette image pendant quelques minutes. Au besoin, n’hésitez pas à demander le soutien de vos proches.

8- Des conteneurs industriels

De grands conteneurs industriels. Crédit : Bruno Giuliani

Les gros conteneurs industriels peuvent aussi faire peur aux mégalophobes. Raison pour laquelle nous conseillons de visualiser cette image. Cette action vous aidera à prendre conscience que toutes vos craintes ne sont que le fruit de votre imagination. Une fois que vous n’aurez plus envie de fuir en voyant une telle photo, il vous sera plus facile d’affronter vos peurs dans la réalité.

9- Des palettes en bois

Des palettes en bois empilées. Crédit : industryview

Observer cette image vous aidera aussi à soulager vos troubles anxieux. Il s’agit d’une pile de palettes en bois que vous pouvez retrouver dans n’importe quel dépôt industriel. Rassurez-vous, vous ne risquez rien en regardant cette image. Au contraire, elle vous aidera à vous sentir mieux et à affronter vos peurs en douceur.

10- Un bâtiment avec de multiples fenêtres vitrées

Un grand bâtiment avec des fenêtres. Crédit : TanyaJoy

Si vous trouvez cette image effrayante, vous souffrez peut-être de mégalophobie. Elle vous aidera à prendre conscience de vos réelles craintes et contribuera à vous redonner confiance en vous. Si vous vous en sentez incapable, vous pouvez commencer à observer cette photo pendant quelques secondes. Augmentez ensuite cette durée une fois que vos craintes se seront dissipées.

11- Un grand musée

Un musée avec un extérieur entièrement vitré. Crédit : compuinfoto

Pour les mégalophobes, visiter un musée constitue un vrai défi. En effet, l’immensité des lieux peut faire surgir des émotions incontrôlables. Pour vous aider à aller mieux, nous vous invitons à contempler cette merveille pendant quelques minutes. Prenez votre courage à deux mains. Vous pourrez alors voir tous ses aspects positifs, mieux faire face à votre maladie et trouver des solutions pour retrouver votre bien-être.

12- Une grande croix en métal

Grande croix à proximité de l’Eglise Sainte-Marie-des-Anges. Crédit : Aleksei Mitrushkin

Si pour les touristes, ce monument est un incontournable, pour les mégalophobes, il est à éviter. Sa taille imposante peut vite devenir une source d’angoisse et d’anxiété pour les personnes souffrant de ce trouble. Pour mieux appréhender votre visite des lieux, nous vous suggérons d’abord d’observer cette croix en photo.

13- Une image abstraite

Une vision d’optique. Crédit : francescoch

Vous pouvez aussi ressentir une grande peur en regardant cette image. Bien qu’il s’agisse d’une image surréaliste, elle peut vous aider à traiter votre mégalophobie. N’hésitez pas à chercher d’autres images du même genre pour affronter votre peur et trouver le courage d’aller de l’avant. Demandez conseil auprès d’un psychologue au besoin. Il vous aidera à trouver une solution pour vous débarrasser de votre phobie.

14- Un grand camion

Un camion sur l’autoroute. Crédit : phaisarn2517

Les grands camions figurent aussi parmi les bêtes noires des mégalophobes. Avec leur taille imposante, ces véhicules sont, pour eux, très dangereux. Afin de vous débarrasser de vos aprioris et retrouver une vie saine, vous pouvez visualiser cette image. Essayez ensuite de déterminer la réelle raison de votre angoisse, puis essayez de trouver une solution pour vous en débarrasser.

15- Un tunnel

Un grand tunnel Crédit : Elena Bionysheva-Abramova

Les grands tunnels figurent aussi parmi les sources d’angoisse des mégalophobes. Ceci s’explique notamment par l’immensité de ces endroits et le fait de ne pas savoir ce qui s’y cache réellement. Pour affronter votre peur, voici la photo d’un tunnel très large et profond. Il s’agirait d’un tunnel de mine.

10 autres images pour vaincre la mégalophobie

Une femme ayant repris confiance en elle. Crédit : Zinkevych

Voici également d’autres images qui vous aideront à retrouver confiance en vous. À la longue, vous n'aurez plus peur des grands objets :

1- La surface de l’océan

Une vue sur la surface de l’océan. Crédit : katatonia82

Passer les vacances à la mer n’est certainement pas une bonne idée pour les mégalophobes. En effet, ils ont souvent de nombreux préjugés au sujet de l’océan et ce qui s’y cache. Pour ne plus avoir peur de plonger dans l’eau de mer, voici un beau cliché pour vous aider. Il vous fera prendre conscience de la beauté de la nature.

2- Une calanque

La Calanque de Cassis. Crédit : ventdusud

Les calanques peuvent aussi faire peur aux personnes souffrant de mégalophobie. Ces dernières n’osent pas s’aventurer près de ces endroits en raison de leur immensité. La peur de l’inconnu en est la principale cause. Si vous souhaitez retrouver votre sérénité et avoir la chance de découvrir ces merveilles, cette image vous aidera certainement. Prenez quelques minutes pour l’observer et vous mettre à l’esprit qu’il s’agit d’une merveille à découvrir et non d’une source d’angoisse.

3- Une grotte

La grotte des Demoiselles à Gange. Crédit : JackF

Pour les personnes mégalophobes, s’aventurer dans une grotte constitue un vrai défi. Et pour cause, celles-ci sont très vastes et prévoient souvent de nombreuses surprises. La peur de se retrouver piégé, de rencontrer des animaux sauvages, de manquer d’air etc. sont autant d'autres raisons qui peuvent repousser ces personnes et les empêcher de vivre l’expérience. Voici l’image d’une grotte à Gange pour vous aider à surmonter votre peur irrationnelle.

4- Un tsunami

Une grosse vague. Crédit : Ig0rZh

Voici également une image pour vous aider à combattre vos peurs. Il s’agit d’une vague déchaînée pendant un tsunami. Prenez votre temps et commencez à regarder l’image tout doucement. Débutez par une visualisation de quelques secondes. Regardez ensuite l’image pendant plusieurs minutes consécutives. Vous verrez que votre angoisse irrationnelle se dissimulera au fur et à mesure.

5- Une grande autoroute

Une autoroute pendant une grosse tempête. Crédit : solarseven

Voici également une photo qui devrait vous aider à retrouver votre santé émotionnelle. Elle représente une autoroute s’apprêtant à accueillir une grosse tempête. Pour combattre ses peurs efficacement, il n’y a rien de mieux que de se mettre au défi. Vous verrez qu’après quelques minutes ou quelques heures, en fonction de la gravité de votre phobie, vous retrouverez confiance en vous.

6- Un poisson géant

Un gros poisson. Crédit : Sablin

Les animaux marins peuvent aussi effrayer les mégalophobes. Raison pour laquelle ils n’osent pas se baigner dans la mer. Si vous avez une peur irrationnelle des profondeurs marines, voici une image pour vous aider. Ce gros poisson vit dans l’océan. Le pêcheur qui le tient dans ses mains ne ressent aucune crainte vu l’inoffensivité de cet animal. Vous aussi, vous devriez adopter cet état d’esprit afin de retrouver votre capital bien-être.

7- Un paysage de montagne

Des randonneurs dans la montagne. Crédit : 24K-Production

Une randonnée à la montagne peut s’avérer une vraie source d’angoisse pour les mégalophobes. L’immensité de l’endroit et les surprises qui peuvent s'y produire en sont les principales causes. Pour affronter cette peur, il n’y a rien de mieux que de vous aventurer dans une grande station de ski, par exemple. Sinon, en attendant de trouver le temps pour le faire, vous pouvez visualiser cette belle image qui vous donnera peut-être l’envie de tenter l’expérience.

8- Un coucher de soleil

Un coucher de soleil rouge vif. Crédit : Natalya Bosyak

La mégalophobie peut gâcher votre existence. Et pour cause, vous n’aurez même plus envie de contempler la beauté de dame nature. Si vous ressentez cette peur irrationnelle de tout ce qui est vaste, essayez de regarder cette image. Elle vous aidera certainement à reprendre votre vie en main. Vous aurez davantage envie de découvrir le monde et les merveilles qu’il renferme.

9- Une grande statue de Bouddha

Une statue de Bouddha en construction. Crédit : Phichaklim1

Les mégalophobes paniquent souvent lorsqu’ils sont à proximité d’une grande statue. Ils s’imaginent se faire écraser par cette dernière et se blesser, voire perdre la vie. Pour ne plus ressentir cette crainte et mener une vie plus épanouie, essayez d’affronter votre peur en visualisant cette image. Vous verrez qu’il n’y a aucune raison de ressentir une telle angoisse.

10- Une grande roue

Une grande roue à proximité d’un bateau. Crédit : Renault Nicolas

Pour les personnes sujettes à la mégalophobie, il est hors de question de se mettre à proximité d’une grande roue. Et pourtant, pour vaincre sa peur, l’idéal est de l’affronter. Vous trouverez certainement le courage de vous amuser dans ces attractions après avoir vu cette image. Prenez le temps de respirer et de penser à tous les avantages qui vous attend : de belles sensations, un bon moment avec vos proches, une nouvelle expérience…