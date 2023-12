Noël 2023 : 25 idées de cadeaux pour un homme

À la recherche d’idées cadeaux de Noël pour faire plaisir à un homme de votre entourage ? Faites votre choix parmi nos 25 sélections de cadeaux de Noël.

Quel cadeau de Noël original offrir à un homme de 30 ans?

Un jeune homme tenant son cadeau de Noël - Crédit : bernardbodo

Vous voulez offrir un cadeau de Noël original à un homme de votre entourage âgé de 30 ans ? Il sera certainement ravi de recevoir l’un des cadeaux de Noël figurant dans notre sélection ci-après.

Une carte cadeau Netflix

Une capture d’écran de l’appli Netflix - Crédit : kasinv

La carte cadeau Netflix fait partie des cadeaux parfaits à offrir à un homme de 30 ans, surtout s’il aime les films et les séries télévisées. Ce qui est intéressant avec la plateforme de streaming Netflix, c’est qu’elle peut être visionnée sur tablette, sur PC ou sur smartphone.

Pour effectuer l’achat d’une carte cadeau Netflix, rendez-vous sur le site de la plateforme, puis dans la rubrique « Cartes Cadeaux ». Qu’elle soit en version e-carte cadeau ou en format classique, la carte cadeau Netflix est valable à vie. Son prix, quant à lui, varie entre 25 et 50 euros. À savoir que la livraison est souvent offerte à l'occasion de divers événements.

La Bière’Opoly

Deux verres de bière - Crédit : Sergei Pivovarov

La Biere’ Opoly est le cadeau de Noël idéal si votre ami aime les jeux d’ambiance. Comme son nom l’indique, ce jeu mélange la bière et le Monopoly. Il renferme généralement :

1 plateau de jeu en bambou ou en bois ;

6 capsules de bière ;

1 pochette en coton ;

1 notice ;

1 dé.

La Bière’ Opoly peut être pratiquée par 3 à 6 joueurs. Après avoir choisi une capsule de bière, ces derniers lancent le dé à tour de rôle. Dès qu’il ne reste plus qu’un seul joueur, la Bière’Opoly s’arrête. Ce perdant devra boire l’uni-verre de bière rempli tout au long du jeu.

Un pull de Noël personnalisé

Un homme habillé d’un joli pull de Noël personnalisé - Crédit : Evrymmnt

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et vous n’avez pas encore trouvé le cadeau pour votre ami, cousin ou frère de 30 ans ? Et si vous optiez pour un pull de Noël personnalisé. Stylé et douillet, il tiendra au chaud même les plus frileux. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter le nom ou la photo de l’homme à qui le pull de Noël personnalisé est destiné.

Petit conseil : complétez votre cadeau de Noël avec un mug personnalisé pour que son destinataire puisse déguster un bon chocolat en portant son joli pull personnalisé.

Un verre à cocktail personnalisé

Deux verres remplis chacun de cocktail épicé - Crédit : Candice Bell

Votre ami est âgé de 30 ans et, comme la majorité des hommes de cet âge, il aime boire des cocktails ? Pour lui faire plaisir, offrez-lui un verre à cocktail personnalisé comme cadeau de Noël. La personnalisation du verre peut se faire avec des photos, des textes ou des images.

Une boule à neige personnalisée avec photo

Une boule de neige à personnaliser - Crédit : xxllxx

Qu’est-ce qui est meilleur qu’une boule à neige comme cadeau de Noël ? Il est certain que l’homme à qui vous la donnerez se fera un plaisir de secouer le globe avec les flocons qui y tournent et scintillent. Ce qui est intéressant avec la boule de neige, c’est que vous pouvez la personnaliser en y installant la photo de votre ami ou de votre frère.

Un kit à bière artisanale à préparer soi-même

Un groupe d’amis buvant de la bière - Crédit : Nicolas Micolani

Votre ami ou votre frère de 30 ans est amateur de bière artisanale et vous cherchez une idée cadeau de Noël qui le ravira ? Et si vous lui offriez un kit de brassage pour qu’il puisse préparer lui-même sa bière. À savoir qu’un kit à bière artisanale contient généralement :

1 barboteur ;

1 fermenteur ;

1 sachet de thé pour faire infuser le houblon ;

2 muselets ;

2 bouchons ;

1 sachet de poudre stérilisante ;

1 guide de brassage.

Un coffret de paires de chaussettes Sushi

Deux modèles de chaussettes Sushi - Crédit : Daniil Dubov

Votre ami de 30 ans est un amateur de sushis et vous êtes à la recherche d’une idée cadeau de Noël original qui le marquera ? Pourquoi ne pas lui offrir un coffret de paires de chaussettes Sushis ? Une fois roulées ou pliées, ces dernières ressemblent à un maki ou un sushi. Notez qu’avant de faire l’achat de ces chaussettes personnalisées, renseignez-vous sur la pointure de l’homme à qui les donner. En outre, privilégiez les modèles élaborés en matière naturelle comme le coton.

3 idées cadeaux de Noël à petit prix pour homme de 50 ans

Un homme qui emballe un cadeau de NoëlCrédit: Anna Gorbacheva

Vous êtes en quête d’idées cadeaux de Noël à petit prix pour un homme de 50 ans ? Et si lui offriez un verre à vin personnalisé avec photo et texte ou un tablier bavoir à barbe. Une chope de bière personnalisée fera aussi l’affaire.

Un verre à vin personnalisé avec photo et texte

Une vaste sélection de verres à vin - Crédit : 5PH

En général, les hommes de 50 ans aiment déguster du vin. Vous en connaissez un et désirez lui offrir un cadeau de Noël original et à petit prix ? Optez sur le verre à vin personnalisé. Pour la personnalisation, l’idée est de faire graver le nom ou la photo de l’homme à qui le verre à vin est destiné.

Un bavoir à barbe

Un homme barbu tenant un cadeau de Noël - Crédit : Cristalov

L’homme de 50 ans à qui vous souhaitez offrir un cadeau de Noël original a une barbe et vous cherchez un cadeau à petit prix ? Offrez-lui un bavoir à barbe. Ce gadget de beauté très tendance s’accroche autour du cou. Il est doté d’une fermeture en scratch permettant de le coller au miroir de la salle de bain.

Des chopes à bière personnalisées

Une chope à bière à personnaliser avec deux bretzels - Crédit : K_Thalhofer

Les chopes à bière gravées avec texte ou photo sont parfaites si vous cherchez un cadeau de Noël pour un homme de 50 ans qui aime boire de la bière. Amusantes, originales et à petit prix, les chopes à bières personnalisées peuvent également être offertes à l’occasion de la fête de Pères ou d’un enterrement de vie de garçon. En outre, leur livraison se fait dans des étuis élégants.

Cadeau de Noël personnalisé pour homme : nos best-sellers

Un homme qui sourit en ouvrant son cadeau de Noël - Crédit : Ivanko_Brnjakovic

Les fêtes de fin d’année approchent. Toutefois, vous n’avez aucune idée du cadeau de Noël que vous allez offrir à un proche, à votre cousin, à votre collègue de travail ou à votre frère. Pas de panique, nous vous proposons une large sélection de cadeaux de Noël personnalisés qui raviront à tous les hommes de votre entourage.

Des boules de pétanque personnalisées

Un homme prenant une boule de pétanque - Crédit : Sirbouman

Vous êtes à la recherche d’un cadeau de Noël original pour un homme qui aime jouer à la pétanque ? Offrez-lui des boules de pétanque personnalisées sur lesquelles sa photo ou son prénom est gravé. Ainsi, il n’aura plus de mal à les retrouver une fois sur le boulodrome.

Un bracelet d’activité connecté Garmin

Un bracelet connecté Garmin noir - Crédit : marchmeena29

Le bracelet d’activité connecté Garmin intègre les best-sellers des cadeaux de Noël 2023 pour un homme. Simple d’utilisation, cet appareil permet de surveiller en temps réel la santé. Il embarque en outre des applications sportives dédiées à la pratique de différentes disciplines sportives, telle que le vélo, le yoga et le running.

Un verre à whisky personnalisé

Un verre à whisky à personnaliser - Crédit: Francesco Marzovillo

Votre cousin, votre collègue de travail ou votre mari aime déguster un bon verre de whisky à l’apéro ? Faites-lui plaisir en lui offrant un verre à whisky personnalisé qui lui fera sûrement plaisir en guise de cadeau de Noël. Pour faire effet, choisissez un verre à whisky à fond épais et à bords larges. Complétez-le tout en gravant le prénom ou la photo du destinataire dessus. Pour un coffret de dégustation original, intégrez des pierres à whisky au cadeau.

Un coffret tire-bouchon

Un coffret tire-bouchon - Crédit : popovaphoto

Le coffret tire-bouchon est le cadeau de Noël idéal pour un grand amateur de vin. En termes de contenu, il renferme au minimum un coupe-capsule, un bouchon verseur et un tire-bouchon.

Une paire de mocassins Calvin Klein

Un homme portant une paire de chaussures Calvin Klein - Crédit : dimamorgan12

Permettez à votre petit ami ou à votre cousin de passer les fêtes de fin d’année avec élégance en lui offrant une paire de mocassins signée Calvin Klein. Idéales pour rehausser tous les types de tenue, ces chaussures plates pour homme sont confortables. Pour un look à la fois soigné et décontracté, les mocassins Calvin Klein peuvent par exemple être associés à un jean fuselé, un polo et un blazer.

Une carte de Noël personnalisée

Une carte de Noël personnalisée - Crédit : layritten

Offrir une carte personnalisée est une idée cadeau Noël originale qui ravira sûrement l’homme à qui elle est destinée. Pour cette année, oubliez les cartes de Noël en papier ! Pour marquer les esprits, offrez une carte de vœux en bois. En plus de faire plaisir à votre ami ou votre homme, elle décorera sa chambre avec goût.

Un calendrier annuel personnalisé avec photo

Un calendrier annuel personnalisé - Crédit : BrianAJackson

Il faut l’avouer, offrir un calendrier annuel en guise de cadeau de Noël paraît un peu ringard. Toutefois, si vous le personnalisez avec la photo de l’homme à qui il est destiné, ce cadeau deviendra original et lui plaira beaucoup. Pour les mois estivaux, choisissez des photos souvenirs de vacances d’été. Les photos hivernales, quant à elles, portent sur les mois d’hiver. À défaut de calendrier annuel personnalisé, vous pouvez offrir un agenda photo à votre ami ou votre cousin en guise de cadeau de Noël.

5 idées cadeaux pour les papas à Noël

Un homme âgé tenant plusieurs cadeaux de Noël - Crédit : lucigerma

Trouver un cadeau de Noël pour les papas est assez difficile. C’est pourquoi nous vous présentons notre sélection des cadeaux qui feront certainement plaisir à tous les pères.

Un appareil photo instantané Polaroid

Un appareil photo Polaroid blanc - Crédit : EUN KYOUNG JUNG

Votre papa est passionné de photographie et vous souhaitez lui offrir un cadeau qu’il appréciera certainement ? Un appareil photo instantané Polaroid fera sûrement effet. Objet empreint de nostalgie, ce dernier permet d’obtenir des images sur pellicule instantanément. L’occasion pour votre père d’immortaliser votre réveillon de Noël ou vos repas de fêtes de fin d’année.

Un coffret soin barbe

Un homme qui se rase la barbe - Crédit : LittleBee80

Le coffret soin barbe est le cadeau de Noël parfait pour tous les papas. Certes, il est un peu cliché, mais il a toujours la côte chez ces derniers. La particularité de ce type de coffret ? Il réunit tout ce dont un homme a besoin pour chouchouter sa barbe, notamment une huile à barbe et un shampooing pour barbe. Certains sont même livrés avec un petit peigne afin d’aider votre père à discipliner sa barbichette.

Un porte-rasoir personnalisé

Un homme tenant un rasoir - Crédit : PeopleImages

Vous êtes à la recherche du cadeau de Noël qui plaira à coup sûr à votre père moustachu ? Optez pour un porte-rasoir. Privilégiez un modèle élaboré en plastique et en ventouse. Ainsi, il s’accrochera facilement au miroir de la salle de bain.

Des produits de beauté

Un homme appliquant un produit de beauté sur son visage - Crédit : g-stockstudio

Votre père aime prendre soin de lui ? Offrez-lui donc un coffret cadeau renfermant des produits de beauté pour chouchouter sa peau lors des fêtes de fin d’année. Parmi ces soins de beauté se trouve le nettoyant pour le visage, le sérum ou encore la crème hydratante. La majorité des offres disponibles sur le marché sont complètes en matière de coffret cadeau produits de beauté. D’ailleurs, à l’occasion de Noël, leur prix est avantageux.

Un livre personnalisé

Un homme en train de lire - Crédit : dusanpetkovic

Les livres personnalisés constituent des idées cadeaux de Noël originales pour faire plaisir à un papa qui aime lire. N’hésitez pas à personnaliser l’ouvrage avec le prénom de l’homme qui vous a donné la vie, car il y est le héros. Vous pouvez également intégrer sa photo dans le livre personnalisé.

4 idées cadeaux de Noël luxe pour homme

Un homme souriant avec deux cadeaux de Noël - Crédit : BartekSzewczyk

Eau de parfum Calvin Klein, cravate en soie, coffret de champagne, montre connectée, tels sont quelques exemples de cadeaux de Noël luxe de premier choix pour homme. Les détails.

Coffret eau de parfum Calvin Klein

L’eau de parfum Etenity for Men Calvin Klein - Crédit : Panama7

Faites plaisir à l’un des hommes de votre vie en lui offrant un coffret eau de parfum Calvin Klein. Cette célèbre marque de luxe américaine propose une large sélection de parfums et d’eaux de toilette pour homme aux senteurs uniques. Parmi eux, vous trouverez « Obsession for Men Calvin Klein », « Eternity for Men Calvin Klein » et « CK One ». À savoir que la majorité des coffrets parfum Calvin Klein sont livrés avec des produits de beauté, notamment un gel douche et une crème pour le corps.

Une cravate en soie personnalisée

Une cravate rayure à offrir comme cadeau à Noël - Crédit : InspirationGP

Vous êtes à la recherche d’une idée cadeau Noël pour homme qui symbolise l’élégance ? Misez sur la cravate en soie personnalisée. Pour créer l’effet de surprise, imprimez la photo de l’homme à qui elle est destinée.

Idée cadeau de Noël originale pour un homme sportif : une montre connectée Garmin

Une montre connectée Garmin - Crédit : Cuorerouc

Un homme de votre entourage est fan de sport et vous désirez lui offrir un cadeau de Noël à la fois utile et original ? Choisissez l’une des montres connectées Garmin.

Si l’homme qui recevra la montre connectée Garmin est un féru de course à pied, il trouvera son bonheur avec la Garmin Foreruner 265. Dotée d’une autonomie exceptionnelle, cette dernière permet d’analyser la variabilité de la fréquence cardiaque. L’écran tactile et AMOLED lumineux de la Garmin Forerunner 265 facilite la lecture des statistiques pendant la séance de running.

Par ailleurs, la gamme de montres connectées Garmin Venu est conçue spécialement pour les hommes qui pratiquent le fitness. Arborant un design original, elles sont parfaites à offrir comme cadeau de Noël.

Vous cherchez une montre connectée Garmin présentant un excellent rapport qualité/prix ? Optez pour la Garmin Venu qui est disponible en France pour le prix de 299 euros seulement.