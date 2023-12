Noël 2023 : 25 idées de décoration pour les fêtes

Célébrez la magie de Noël en 2023 grâce à cette sélection de 25 idées de décoration qui apporteront une touche chaleureuse à votre intérieur.

8 idées de déco du salon pour Noël

Un salon festif décoré avec un sapin de Noël et une cheminée - Crédit : Liudmila Chernetska

Plongez dans la magie des fêtes en transformant votre maison en un havre chaleureux de Noël avec ces idées de déco. Que vous aspiriez à une atmosphère traditionnelle et festive ou que vous préfériez une décoration moderne et épurée, ces suggestions vous inspireront pour créer un espace accueillant et joyeux. Des touches subtilement scintillantes aux éléments plus rustiques, explorez ces idées qui apporteront la magie de Noël à votre salon et feront de cette saison une période encore plus mémorable. Voici 25 idées de décoration pour les fêtes de Noël qui feront plaisir à vos enfants :

Idée de déco numéro 1 : des rubans rouges, des bougies raffinées et des guirlandes blanches

Des bougies rouges et d’autres décorations de Noël - Crédit : coja1108

Les rubans évoquent la joie et l'esprit festif de Noël, tandis que les bougies diffusent une lueur chaleureuse. Les guirlandes blanches, quant à elles, apportent une touche de pureté.

Idée de déco numéro 2 : un sapin de Noël orné dans une palette de rouge et de blanc

Un sapin de Noël décoré de boules rouges et blanches - Crédit : DmitriiSimakov

Un sapin de Noël orné de détails rouges et blancs évoque l'esprit festif et chaleureux de Noël. Les boules rouges et blanches suspendues aux branches répandent une ambiance joyeuse.

Idée de déco numéro 3 : des fleurs blanches et des rideaux rouges pour apporter une touche festive au salon pour la période de Noël

Des rideaux rouges à côté d’un sapin - Crédit : archideaphoto

Les rideaux rouges créent un cadre chaleureux et enveloppant dans la pièce. Les fleurs blanches, quant à elles, évoquent l’élégance et la pureté.

Idée de déco numéro 4 : des ornements de sapin dans des tons de blanc et d'argent, accompagnés d'un cerf décoratif blanc

Un sapin avec un ourson et un cœur en jouet - Crédit : Sunlight7

Des ornements dans des tons blancs et argentés reflètent la magie de la saison et leur éclat apporte une touche de joie à votre intérieur.

Idée de déco numéro 5 : des guirlandes lumineuses et des rubans festifs pour une décoration éblouissante

Des boules dorées avec des guirlandes lumineuses - Crédit : Mikhail Konoplev

Les guirlandes lumineuses apportent une ambiance magique à l'ensemble, créant une toile de fond éblouissante.

Idée de déco numéro 6 : une petite cloche dorée trône à proximité des couverts dorés sur la table

Une cloche dorée accrochée à un arbre de Noël - Crédit : Aungsumol

L’éclat doré d’une petite cloche apporte une note de sophistication et de raffinement à l'ensemble.

Idée de déco numéro 7 : des boîtes cadeaux scintillantes en or agrémentées de rubans rouges sur la table de Noël

Des boîtes cadeaux dorées de Noël - Crédit : OlgaArkhipenko

Des boîtes cadeaux scintillantes en or créent un tableau étincelant, évoquant la magie des fêtes.

Idée de déco numéro 8 : des boules de Noël rouges et dorées pour une décoration festive

Des boules de Noël rouges et dorées - Crédit : Mizina

Les boules de Noël rouges et dorées répandent une aura festive. Le rouge et le doré se marient parfaitement, apportant une touche de chaleur à la décoration intérieure.

8 idées de décoration de chambre pour Noël

Chambre décorée avec un arbre de Noël et une couronne - Crédit : July Ko

Que vous soyez adepte d'une ambiance traditionnelle, d'un style moderne ou d'une association des deux, ces idées vous guideront pour créer une atmosphère chaleureuse et festive dans votre espace personnel :

Idée de déco numéro 1 : poser un calendrier de l'avent dans la chambre

Un enfant qui se penche sur le calendrier de l’Avent - Crédit : Natalia Bodrova

Un calendrier de l’avent peut être mis en place bien avant le 25 décembre. Il y en a pour tous les goûts : des bleus, des rouges, des grands et des petits. C'est un incontournable pour une décoration de Noël réussie.

Idée de déco numéro 2 : orner le dessus des meubles

Des bougies, des étoiles et des boules posées sur un meuble - Crédit : Maya23K

Les options pour embellir un meuble sont nombreuses. À titre illustratif, l'ajout d'une branche de sapin agrémentée de quelques lumières crée une atmosphère chaleureuse. Il convient de ne pas négliger les objets placés sur un meuble.

Une fois que vous vous êtes occupé du dessus, n'oubliez pas de décorer le dessous. Vous pouvez choisir de suivre le thème instauré en haut ou d'opter pour un contraste, en fonction de vos préférences. Vous avez également la possibilité de déposer une branche de sapin et d'éteindre les lumières. En revanche, en adoptant une approche contrastée, vous pouvez disposer des objets d'une autre couleur.

Idée de déco numéro 3 : embellir les murs

Une guirlande lumineuse de Noël suspendu sur un mur blanc - Crédit : alexsfoto

Pour apporter une touche festive à votre chambre à coucher pendant la période de Noël, pensez à décorer vos murs. Ils constituent les éléments les plus visibles et influent sur l'ambiance de la pièce. Accrochez-y des lumières, des images, des guirlandes ou des étoiles. Jouez avec les niveaux en installant une guirlande en haut et en bas de votre mur pour une esthétique équilibrée. Une fois vos murs décorés, ajoutez quelques coussins pour parfaire l’ambiance.

Idée de déco numéro 4 : poser des coussins

Des coussins de Noël gris posés sur une chaise - Crédit : heliopix

Bien qu'ils soient moins imposants que d'autres éléments décoratifs, les coussins de Noël se fondent harmonieusement dans le décor de votre maison tout en offrant un confort inégalé. Pour rester dans l'ambiance festive, optez pour des coussins verts ou ornés d'un motif cerf. Outre leur fonction décorative, ils vous serviront à passer des nuits douillettes. Placez-les avec soin sur votre lit et sur certains meubles pour apporter une touche chaleureuse dans toute la pièce.

Idée de déco numéro 5 : embellir son espace de travail

Un homme vêtu d'un pull de Noël en train de parler au téléphone dans son bureau - Crédit : LightFieldStudios

L’espace de travail occupe une position centrale dans une chambre. Afin de l'harmoniser avec votre décoration, agrémentez-le de guirlandes et de boules de Noël. Intégrez des fournitures de bureau sur le thème de Noël, telles que des stylos ou une trousse, pour une ambiance festive. Disposez quelques décorations en les espaçant de manière équilibrée. N'oubliez pas d'ajouter une touche décorative supplémentaire en habillant les poignées de porte pour une décoration réussie.

Idée de déco numéro 6 : décorer les poignées de porte

Une poignée de porte vintage décorée avec des feuilles et des canneberges - Crédit : nathan4847

Même si elles sont de petite taille, les poignées de porte ne passent pas inaperçues. Ces éléments contribuent à harmoniser l'ensemble. Sur ces poignées, vous pouvez ajouter des guirlandes ou des lumières. Il est également possible de les peindre en rouge et vert. Lorsque vous décorez votre chambre pour Noël, pensez également aux fenêtres.

Idée de déco numéro 7 : arranger les fenêtres

Une fenêtre avec décoration de Noël et des coussins rouges - Crédit : Choreograph

Suspendez des guirlandes le long des bordures. Un simple tour est amplement suffisant. Si vous possédez des plantes, pensez à les agrémenter de quelques accessoires.

Idée de déco numéro 8 : décorer les plantes

Des plantes saupoudrées de fausse neige - Crédit : oleksajewicz

Saupoudrer vos plantes de fausse neige est une option intéressante. Pour créer une atmosphère chaleureuse dans votre chambre, vous pouvez également disposer des bougies et des pommes de pin.

9 idées de décoration pour sublimer la table de Noël

Ambiance champêtre pour le repas festif en famille de la période de Noël - Crédit : Artsyslik

Que vous optiez pour une ambiance traditionnelle, moderne ou même un mélange des deux, il est possible d’embellir votre salle à manger. Voici des idées pour une décoration de table exceptionnelle qui rendra vos célébrations de Noël encore plus mémorables et magiques.

Idée de déco numéro 1 : une nappe originale

Une table couverte d’une nappe rouge à côté d’un sapin - Crédit : Di_Studio

La clé d'une belle table réside dans le choix de la nappe, et cela ne concerne pas uniquement les fêtes de fin d'année. Optez pour un tissu original, comme le tie and dye ou orné de motifs dorés. Vous n'avez pas besoin d'ajouter beaucoup de petites décorations. Quelques pièces de vaisselle élégantes, ainsi que des touches végétales et lumineuses suffiront pour créer une ambiance festive pendant le repas de Noël.

Idée de déco numéro 2 : des boules à facettes

Des boules de Noël sur un fond rose pastel - Crédit : IrenaV

Optez pour les boules à facettes pour une note disco. Afin de magnifier l'ambiance joyeuse des fêtes de fin d'année, misez sur la magie disco avec les boules à facettes. Disposées sur la table de Noël, elles apporteront une originalité lumineuse. Variez leur taille pour dynamiser la décoration et instiller un rythme festif. Vous pouvez ajouter d’autres boules de Noël accompagnées de branches d'eucalyptus pour une touche végétale.

Idée de déco numéro 3 : un chemin de table éclairé

Un chemin de table avec des décorations de Noël - Crédit : Chloe Harris

Pour capturer la féerie de Noël, misez sur l'art de l'éclairage, en mettant en avant les bougies. Créez une ambiance délicate et tamisée sur la table de Noël en disposant une série de photophores et de chandeliers aux designs variés. L'ajout de fines guirlandes lumineuses apportera du volume à l'ensemble, illuminant ainsi les divers éléments décoratifs avec élégance.

Idée de déco numéro 4 : de fausses peaux de mouton sur les chaises pour apporter une touche chaleureuse

Un canapé avec une fausse peau de mouton et un coussin rouge - Crédit : Pryanett

Posez sur chaque chaise de fausses peaux de mouton. Elles contribueront à réchauffer l'ambiance et à insuffler une atmosphère montagnarde à la salle à manger.

Idée de déco numéro 5 : opter pour la légèreté avec de la vaisselle transparente.

Quatre coupes transparentes posées sur une table - Crédit : Andrey Zhuravlev

Pour rendre la décoration d'une table de Noël plus légère, optez pour la transparence. Utilisez des verres, des assiettes, des carafes d'eau et de vin, ainsi que des vases et des photophores pour créer une mise en scène épurée. Ces éléments minimalistes mettront en avant le reste de la décoration de table tout en lui conférant une atmosphère aérée.

Idée de déco numéro 6 : les herbes de la pampa

Des herbes de la pampa disposées dans un vase vert sur le rebord d'une fenêtre blanche - Crédit : undefined undefined

Avec leur volume imposant et leur légèreté, les herbes de la pampa améliorent la décoration de table en lui apportant une dimension verticale. Elles se marient parfaitement avec un vase doré, combinant le style kinfolk et une décoration éclatante. Les herbes de la pampa teintées offrent une variété de couleurs.

Idée de déco numéro 7 : un univers féérique autour de la table

Des amis qui célèbrent Noël ensemble autour d’une table - Crédit : SeventyFour

Placez des branches de sapin sur la cheminée, des bougies sur le rebord des fenêtres, une guirlande lumineuse à la tringle à rideaux ou des boules de Noël dans un vase transparent. Ces détails intensifieront la magie de l’instant.

Idée de déco numéro 8 : Opter pour le total look blanc

Une nappe de table blanche avec couverts blancs et transparents - Crédit : shyrokova

La table de Noël tout en blanc a un succès garanti. Elle instaure une atmosphère polaire ou onirique dans la salle à manger. Utiliser du linge de table blanc, des bougies blanches, de la vaisselle transparente et des éléments décoratifs peints en blanc avec une bombe apporte une touche d’élégance à une table de Noël.

Idée de déco numéro 9 : des livres empilés comme centre de table

Des livres empilés utilisés comme centre de table - Crédit : Anastasiia Stiahailo

Pour concevoir un centre de table original et empreint d'histoire, optez pour un empilement de livres aux couvertures vieillies, surmonté de soliflores en verre au style rappelant les flacons d'apothicaire. Cette ambiance légèrement rétro créera une atmosphère digne des plus beaux contes de Noël.

Comment décorer le sapin de Noël pour cette année 2023 ?

Sapin de Noël décoré avec des boules et des nœuds - Crédit : AlbertoChagas

L'accent est mis sur les tons naturels, avec des nuances de vert, de brun et d'ocre qui évoquent la splendeur de la nature en hiver.

Décorez votre sapin de Noël avec des boules de diverses matières en privilégiant celles en verre brun et vert, ainsi que des boules texturées évoquant des éléments végétaux.

Des idées de déco de Noël DIY

Déco de Noël DIY faites à la main - Crédit : PennyLens

Voici quelques idées de déco DIY chic pour la fête de Noël pour les personnes passionnées de bricolage :