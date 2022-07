Voilà pourquoi il ne faut jamais demander conseil à vos proches pour le prénom de votre bébé

Si vous vous apprêtez à devenir parents, vous êtes probablement à la recherche d’un prénom pour votre bébé. Selon une experte, vous devriez éviter de demander l’avis de votre entourage, amis et famille inclus.

Crédit : Victoria_Art/ Pixabay

À voir aussi

Quand vous apprenez que vous allez être parents, la joie vous envahit et vous vous retrouvez à en parler à vos proches, jusqu'à leur demander leur aide pour trouver un prénom. Une mission qui n’est pas moins stressante puisqu’elle repose sur vos épaules. En effet, le patronyme que vous donnerez à votre bébé le suivra toute sa vie, et la vôtre aussi.

Alors pour faire le bon choix, les futurs parents ont tendance à se tourner vers leur cercle d’amis et leur famille pour trouver conseil et inspiration. Selon une conseillère en prénom de bébé, Taylor Humphrey, il s’agit d’une option à bannir.

« Je vois des parents faire l'erreur d'inclure les opinions des amis et de la famille dans le processus », explique-t-elle pour le média Today.

Tenir la famille et les amis à l’écart pour trouver le prénom idéal

La conseillère britannique suggère ainsi à tous futurs parents de ne pas consulter l'entourage familial. Elle explique notamment que plus vous consulterez de personnes pour le prénom de votre enfant, plus il y a aura d'options diverses et variées.

« Le problème que j'ai vu est que la plupart des gens ne se retiennent pas lorsqu'ils partagent leurs premières réactions aux noms que les parents envisagent. Ils peuvent être brutaux et carrément impolis. Cette intensité peut vraiment couper le vent dans les voiles des parents ».

Cette étape étant déjà suffisamment stressante, Taylor Humphrey conseille de l’aborder le plus sereinement possible. Pour cela, elle conseille aux mamans et à leur partenaire de garder leurs idées de prénoms pour eux et de ne pas les partager. Taylor Humphrey va même plus loin en invitant les parents qui souhaiteraient un avis extérieur à faire appel à des consultants en prénom. Elle conseille aussi de faire une liste sur laquelle les parents notent leurs prénoms favoris au fil de la grossesse.

Enfin, l’experte suggère aux parents de ne révéler le choix du prénom seulement une fois que le bébé est né. Et encourage par ailleurs les parents à trouver un prénom en lien avec leurs hobbies et intérêts, et pourquoi pas un prénom original.