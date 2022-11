Palindrome : 50 mots qui se lisent dans les deux sens

Tout le monde a déjà prononcé ou écrit un palindrome sans s’en rendre compte. Voici une cinquantaine d’exemples de cette figure de style.

C’est quoi un palindrome ?

« Radar », un palindrome à cinq lettres Crédit : Stefan Ilic

Le terme palindrome vient de deux mots grecs, pálin qui signifie en arrière et drómos dont le sens est chemin ou voie. Le palindrome de lettres est une sorte de figure de style qui désigne une phrase ou un mot avec un ordre de lettres identique de gauche à droite et de droite à gauche. En voici un exemple: « la mariée ira mal.

Le palindrome intègre la catégorie des anacycliques, un cas particulier d’anagramme (exemple suce et écus). La signification du mot reste la même dans les deux sens.

Les accents, les cédilles, les trémas, etc., c’est-à-dire les signes diacritiques, ne sont pas pris en compte en palindrome. Toutefois, il est possible de définir des règles bien strictes.

Vous pouvez distinguer les palindromes avec un nombre pair de lettres et un axe symétrique (élu par cet – te crapule). Les palindromes avec un nombre impair de lettres existent également. Pour ce cas, une lettre pivot se trouve au centre (Ésope reste ici et se repose). Il existe aussi des palindromes sur les langages musicaux.

Pratiqués depuis de longues dates, les palindromes étaient appelés sotadiques à l’époque du poète grec Sotades. Le palindrome est souvent considéré comme un petit jeu. Vers la fin du XXe siècle, le groupe littéraire Oulipo l’a popularisé.

En 2020, Frédéric Schmitter et Jacques Perry-Salkow ont publié le plus long palindrome français. Le texte contient de nombreuses phrases de 10 001 lettres.

Le grand palindrome de George Perec atteint 1 247 mots. Il est en effet un spécialiste de la langue française. Ce funambule est l’un des leaders de l’Oulipo. George Perec a également écrit « La Disparition », un livre de roman qui ne contient aucune lettre “e”.

15 palindromes simples

Les trois premières lettres de l’alphabet Crédit : Ildo Frazao

Voici des exemples de mots palindromes, faciles à lire dans les deux sens, de gauche à droite ou de droite à gauche. Ces mots sont utilisés dans le langage courant et que tout le monde s’en est déjà servi.

Été

La lecture du mot est facile dans les deux sens. Ce palindrome est un nom masculin. Il désigne la saison qui suit le printemps. Son homonyme est « été », le participe passé du verbe être.

Kayak

Kayak est un mot danois, issu du terme kajak. Ce nom masculin désigne une petite embarcation. Sachez qu’il existe de nombreux types de kayak (monoplace, biplace, etc.).

Pop

Le pop est un rythme musical apparu aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années1960. Ce mot palindrome désigne également des figurines de Funko Pop, etc.

Réifier

Selon Larousse, réifier est un verbe transitif. Ce palindrome est donc accompagné d’un complément d’objet lorsqu’il est conjugué. Ce mot vient du lantin « res » ou « rei » qui signifie « chose ».

Ressasser

D’après Larousse, le verbe transitif ressasser se rapporte à une répétition sans cesse. Ressasser des histoires signifie raconter les mêmes faits à plusieurs reprises. Ce mot est également synonyme de redire, revenir sur, repasser ou seriner. Il fait partie des palindromes français les plus longs.

Rêver

Le palindrome « rêver » est un mot d’usage familier dans la langue française. Ce verbe est un ancien mot français issu du latin « exvagus » dont la signification est « vagabond ».

Selles

Le mot « selles » est également un exemple parfait de palindrome. Il se lit dans les deux sens. Ce nom féminin pluriel est synonyme de fèces.

Sèves

Sèves est le pluriel du mot sève. Au masculin, ce mot n’est pas un palindrome. Les sèves, brutes et élaborées, sont des liquides qui circulent à l’intérieur d’une espèce végétale. « Sèves » est un nom féminin.

Sexes

Ce mot est le pluriel de sexe. Ce nom masculin est issu du latin sexus. Il détermine le caractère physique d’une espèce animale ou végétale afin de distinguer les mâles des femelles. Le sexe se rapporte également aux organes génitaux.

Tôt

L’adverbe tôt est un palindrome, car il se lit dans les deux sens. Il provient du latin tostum ou tostus qui signifie brûlé.

Snobons

Ce mot est issu d’un verbe de premier groupe: snober. Conjugué à la première personne du pluriel, il devient un palindrome.

Stats

Stats, l’abréviation du mot « statistiques », est aussi un palindrome. À noter que la statistique est une discipline qui se focalise sur la collecte, le traitement, l’étude, l’analyse et l’interprétation de données.

Coloc

Coloc est une abréviation du mot féminin collocation ou du mot masculin colocataire.

Radar

Radar est l’acronymede radio detection and ranging. Un radar détecte ainsi la présence ou la position d’un objet. Chaque type de radar dispose donc d’un récepteur et d’un émetteur de signal.

Laval

Laval est un palindrome très connu. Ce mot désigne une ville située à l’ouest de la France. Il est le chef-lieu du département de la Mayenne. Laval est également un nom de famille populaire.

15 phrases palindromes

Des lettres blanches en 3D Crédit : photo5963

En principe, une phrase palindrome se lit dans les deux sens, avec une seule signification.

Élu par cette crapule. Engage le jeu, que je le gagne. Rions noir. Ésope reste ici et se repose. Éric notre valet alla te laver ton ciré. Léon a sucé ses écus à Noël. « Et si l’arôme des bottes révèle madame, le verset t’obsède, moraliste ! » À Laval, elle l’avala. Un ému a son os au menu. Ce reptile lit Perec L’ami naturel ? Le rut animal. Suce ses écus. L’âme sûre ruse mal. Lune de ma dame d’été, été de ma dame de nul. La mariée ira mal.

15 Des mots anacycliques

Un jeune homme parle pour sortir ses mots Crédit : jaouad.K

Anacyclique est l’appellation d’un mot, d’un groupe de mots ou d’une phrase qui a un sens de gauche à droite et de droite à gauche. L’anacyclique est ainsi une sorte d’anagramme, mais il ne tient pas compte des espaces et des signes diacritiques.

Souvent, la signification du mot ou de la phrase reste différente dans les deux sens (inversé ou normal).

Amuser (résuma)

« Amuser » est un verbe transitif du premier groupe signifiant distraire, égayer, divertir, etc. En revanche, résuma est la troisième personne du singulier du verbe résumer au temps passé simple (il/elle/on résuma).

Cas (sac)

Cas est unnom masculinayant de nombreuses significations: circonstance, conjoncture, fait, etc. Dans une situation particulière, il peut signifier affaire, état, position, etc. Quant au mot sac, il désigne un contenant d’une forme quelconque.

Éric (cire)

Éric est un nom français populaire et connu de tous. Dans le sens inverse, on lit cire, une substance naturelle ou artificielle. Elle est malléable un fois exposée à une température ambiante. Son point de fusion dépasse les 45°C. Elle a une faible viscosité à l’état liquide. De plus, elle est insoluble dans l’eau.

Bons (snob)

Le mot « Bons » est un adjectif issu du mot latin bonus. Il signifie excellent, formidable, parfait, intéressant, etc. Son anacyclique « snob » est à la fois un adjectif et un nom. Il marque un goût, un style de vie, une affectation, une manière de vivre, etc.

Élever (révélé)

Élever est un verbe transitif ayant comme synonyme hisser, lever, monter, etc. Ce mot signifie également fonder, bâtir, etc. Sonanacyclique« révélé » vient du latin revelare ou velare (voiler). Voici ses synonymes: démasquer, dévoiler, annoncer, etc.

Épaté (étape)

Épaté est un adjectif signifiant camard, camus ou écrasé. Son anacyclique étape est en revanche un nom féminin ayant comme synonyme parcours, trajet, trotte, etc.

Et (te)

« Et » est une conjonction de coordination, tandis que « te » est un pronom personnel.

Lac (cal)

Le lac est une nappe d’eau stagnante entourée de terre sur tous les côtés. Son anacyclique « cal » vient du mot latin callus (callosité).

Léon (Noël)

Léon est un prénom garçon très connu ; c’est également le nom d’une commune française. En revanche, Noël est un nom masculin. Il s’agit d’une fête longtemps célébrée à l’occasion de la naissance de Jésus-Christ.

Voici d’autres mots anacycliques que vous avez sûrement déjà entendus:

Les (sel); Lin (Nil); Luc (cul); Mon (nom); Nos (son); Port (trop).

5 palindromes sonores

La date de 22-02-2022, un palindrome Crédit : Santje09

Contrairement aux palindromes classiques, les anacycliques sonores ne se lisent pas à l’envers. Avec un palindrome sonore, la symétrie des lettres ou des mots utilisés n’est donc pas au rendez-vous. Tout se joue sur la manière de lire une phrase. La prononciation influe donc sur le sens de la phrase.

Dis beau lama t’as mal au bide ? Mettant Laval en thème. Salut Claire, finie frêle culasse. Angèle et Laurent enrôlaient les gens. Jeanne en luge, Jules en nage.

Sachez que les palindromes peuvent être formés avec des nombres. En effet, les dates sont les plus fréquentes. À titre d’exemple, l’année 2002 est un palindrome. Le 22février 2022 (22-02-2022) est également une illustration parfaite de cette figure de style. En 2021, la date du 12 février en est aussi un (12-02-2021).