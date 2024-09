Pendant 13 ans, il a filmé sa fille à chaque rentrée scolaire et en a fait une vidéo touchante devenue virale

Pour garder un souvenir des rentrées scolaires de sa fille, ce père de famille a décidé de la filmer chaque année, créant une vidéo émouvante devenue virale.

La rentrée scolaire est un jour important pour les enfants, mais aussi pour leurs parents qui souhaitent immortaliser ce moment précieux. Pour cela, nombre d’entre eux prennent leurs enfants en photo avec leur cartable sur le dos avant de partir à l’école.

Crédit photo : iStock

De son côté, Ray Petelin a choisi une autre option. Pour chaque rentrée scolaire de sa fille Elizabeth, et ce, pendant 13 ans, il a décidé de la filmer en lui demandant d’épeler son prénom et de dire le métier qu’elle souhaiterait exercer plus tard. De cette façon, Ray a filmé sa fille de son entrée à la maternelle jusqu’à son arrivée en terminale. À chaque fin de séquence, il adressait un mot d’amour à sa fille comme "Je t'aime" ou "Ta mère et moi sommes fiers de toi".

Une vidéo émouvante

Ray a ensuite compilé ces petits instants de vie en une seule vidéo particulièrement émouvante. Au fil du temps, on peut voir l’évolution physique de la petite fille, mais aussi ses changements de choix dans ses métiers de prédilection. Professeure, magicienne, infirmière : les vocations de la petite fille sont nombreuses.

Publiée sur TikTok, la vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 36 millions de fois, séduisant de nombreux internautes.

Aujourd’hui âgée de 17 ans, Elizabeth s’apprête à rentrer en terminale et a réalisé sa dernière vidéo. Une chose est sûre, son papa lui a fait un beau cadeau en créant cette vidéo qui restera un beau souvenir de ses années scolaires.