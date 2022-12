Pendant 30 ans, il paye son loyer à seulement... 15 euros par mois en profitant d'un « dysfonctionnement »

En Belgique, un locataire a pu profiter d’un dysfonctionnement de la ville où il habitait puisque pendant 30 ans, il a payé un loyer de 15 euros par mois.

Quand on doit payer un loyer tous les mois, on a parfois du mal à joindre les deux bouts quand ce dernier est trop élevé.

Ce n’était certainement pas le cas de cet habitant de Verviers, en Belgique, qui a payé 15,12 euros de loyer pendant 30 ans. Au total, il n’aura payé que 5 400 euros pendant toutes ces décennies pour se loger, et les charges ne lui étaient pas facturées.

« On était plus proches d’une location horaire d’une trottinette électrique que d’un loyer mensuel d’un appartement. La Ville a également été mauvais propriétaire dans ce dossier en ne réclamant pas toujours les loyers dus, et en ne réclamant pas ou presque les charges dues. Ce dossier est malheureusement révélateur de la politique menée ces dernières années à la ville de Verviers en matière de gestion des biens communaux », a déclaré un membre du conseil municipal de la ville.

Il paye 15 euros de loyer pendant 30 ans

Cette situation a eu lieu dans la ville de Verviers, qui est propriétaire de l’appartement. Après 30 ans, c’est seulement maintenant que la commune a découvert ce qu’elle a qualifié de « dysfonctionnement ».

« Cela fait 30 ans qu’il y a un dysfonctionnement, pas très important, mais quand on l’ajoute à d’autres dossiers qui ne font pas la publicité de Verviers, on se dit qu’il y a un système qui ne fonctionne pas », a déclaré un membre du conseil municipal.

Ce loyer très bas n’est pas une fraude de la part du locataire, puisqu’une faveur lui a été accordée il y a 30 ans quand il était concierge. Ainsi, la ville de Verviers aurait perdu 100 000 euros sur 30 ans. Désormais, le Belge devra payer son loyer au tarif normal, pour la somme de 400 euros par mois.