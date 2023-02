Pour avoir la paix, cette maman met ses enfants dans un... carton

Une maman a récemment expliqué ce qu’elle faisait avec ses enfants pour avoir la paix et sa méthode est pour le moins étonnante.

Faire le ménage lorsque l’on a des enfants en bas âge, c’est toujours compliqué !

Surveiller ses bambins alors qu’on a le dos tourné pour passer le balai ou l’aspirateur s’avère en effet délicat et bon nombre de parents s’épuisent à la tâche à être au four et au moulin.

Il faut donc rivaliser d’inventivité pour s’adapter. Chacun sa méthode, pourvu qu’elle soit efficace.

Une certaine Gabrielle Lynn Dun a peut-être trouvé la solution adéquate.

Dans une vidéo postée sur TikTok le 24 janvier dernier, on peut ainsi voir cette mère de famille mettre ses enfants dans un… carton pour avoir la paix et faire le ménage tranquillement.

Crédit photo : @mrs.gabidunn / TikTok / captures d'écran

Pour pouvoir faire le ménage, elle met ses enfants dans un… carton

Une technique à la fois drôle et efficace qui lui permet de passer l’aspirateur tout en s’assurant que ses « petits monstres » ne font pas de bêtises dans son dos.

Dans cette séquence virale, visionnée par plus de 10 millions de personnes, on peut ainsi voir Gabrielle nettoyer son intérieur pendant que ses enfants jouent et dessinent dans le carton.

La mère de famille s’est en réalité inspirée d’une vidéo, postée l’an dernier par une autre maman qui avait eu l’idée d’employer cette technique originale pour faire le ménage chez elle.

Crédit photo : @mrs.gabidunn / TikTok / capture d'écran

La méthode a donc fait des émules et ce n’est pas près de s’arrêter si l’on regarde les commentaires laissés par les internautes.

Beaucoup de ces derniers saluent en effet cette solution pratique.

Et vous, quelle est votre astuce pour faire le ménage tout en occupant vos enfants ?