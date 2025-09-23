« Pour moi, c'était clair » : un chauffeur de taxi trouve 4000 euros en liquide et les rend à son propriétaire  

Par ·

James, le chauffeur de taxi

Direction l’Autriche, en plein cœur de la capitale, où un chauffeur de taxi s’est fait remarquer pour son geste d’honnêteté.

Une évidence. Récemment, James, un chauffeur de taxi de 48 ans basé à Vienne (Autriche), a pris en charge un touriste originaire de Suisse, rapporte le média Heute.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le client a fait preuve d’étourderie. Alors que le conducteur venait de le déposer à son hôtel, le vacancier s’est rendu compte que son portefeuille manquait à l’appel lors du check-in.

Face à cette situation, l’homme a supposé que son précieux bien avait glissé de sa poche, atterrissant ainsi dans le véhicule spécialisé durant la course.

Voiture de taxiCrédit Photo : iStock

Celui-ci a alors contacté le centre d’appels de Taxi pour faire part de son hypothèse. À l’intérieur de son porte-monnaie, se trouvaient ses papiers d’identité et ses cartes de crédit.

Ce n’est pas tout. Ce dernier transportait avec lui la coquette somme de 4000 euros en liquide.

"Un travail d'équipe"

De son côté, James a eu vent de cette mésaventure. Le quadragénaire s’est donc empressé de passer au crible sa voiture dans l’espoir de retrouver le portefeuille.

Par chance, le petit accessoire plein de billets était bel et bien dans son automobile. Dès cet instant, le chauffeur expérimenté n’avait qu’une idée en tête : restituer le bien à son propriétaire.

Portefeuille contenant de billets en euroCrédit Photo : iStock

« Là, le cœur bat un peu plus vite. Mais pour moi, c’était clair : je devais le rendre immédiatement », explique-t-il auprès de nos confrères.

Avant d’ajouter :

« J’ai trouvé beaucoup de choses dans mon taxi, mais jamais autant d’argent ».

Tout est bien qui finit bien puisque le client a récupéré son étui. Celui-ci a salué le geste de son sauveur en lui offrant un pourboire de 100 euros.

Deux hommes qui se serrent la mainCrédit Photo : iStock

Si certains pourraient trouver cette somme dérisoire, James a décidé de partager son gain avec ses collègues.

« Après tout, c’était un travail d’équipe », conclut le bon samaritain.

Une belle leçon !

Source : Ouest France
Suivez nous sur Google News
Autriche
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un troupeau de vaches dans un pâturage / Un randonneur âgé
Autriche : un randonneur de 85 ans meurt piétiné par un troupeau de vaches... à cause de son chien
Champignons magiques / Un homme ressentant une douleur au niveau de l’entrejambe
Il se coupe le pénis à la hache après avoir consommé des champignons hallucinogènes
Après avoir hérité de 25 millions d'euros qu'elle pense ne pas mériter, elle va redistribuer sa fortune
Après avoir hérité de 25 millions d'euros qu'elle pense ne pas mériter, elle va redistribuer sa fortune
Imprimé en 3D, le premier “saumon végétalien” arrive en Autriche et il est moins cher que l'original
Imprimé en 3D, le premier “saumon végétalien” arrive en Autriche et il est moins cher que l'original
Autriche : une chaussure vieille de 2000 ans a été retrouvée en parfait état dans une mine de sel
Autriche : une chaussure vieille de 2000 ans a été retrouvée en parfait état dans une mine de sel