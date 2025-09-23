Direction l’Autriche, en plein cœur de la capitale, où un chauffeur de taxi s’est fait remarquer pour son geste d’honnêteté.

Une évidence. Récemment, James, un chauffeur de taxi de 48 ans basé à Vienne (Autriche), a pris en charge un touriste originaire de Suisse, rapporte le média Heute.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le client a fait preuve d’étourderie. Alors que le conducteur venait de le déposer à son hôtel, le vacancier s’est rendu compte que son portefeuille manquait à l’appel lors du check-in.

Face à cette situation, l’homme a supposé que son précieux bien avait glissé de sa poche, atterrissant ainsi dans le véhicule spécialisé durant la course.

Crédit Photo : iStock

Celui-ci a alors contacté le centre d’appels de Taxi pour faire part de son hypothèse. À l’intérieur de son porte-monnaie, se trouvaient ses papiers d’identité et ses cartes de crédit.

Ce n’est pas tout. Ce dernier transportait avec lui la coquette somme de 4000 euros en liquide.

"Un travail d'équipe"

De son côté, James a eu vent de cette mésaventure. Le quadragénaire s’est donc empressé de passer au crible sa voiture dans l’espoir de retrouver le portefeuille.

Par chance, le petit accessoire plein de billets était bel et bien dans son automobile. Dès cet instant, le chauffeur expérimenté n’avait qu’une idée en tête : restituer le bien à son propriétaire.

Crédit Photo : iStock

« Là, le cœur bat un peu plus vite. Mais pour moi, c’était clair : je devais le rendre immédiatement », explique-t-il auprès de nos confrères.

Avant d’ajouter :

« J’ai trouvé beaucoup de choses dans mon taxi, mais jamais autant d’argent ».

Tout est bien qui finit bien puisque le client a récupéré son étui. Celui-ci a salué le geste de son sauveur en lui offrant un pourboire de 100 euros.

Crédit Photo : iStock

Si certains pourraient trouver cette somme dérisoire, James a décidé de partager son gain avec ses collègues.

« Après tout, c’était un travail d’équipe », conclut le bon samaritain.

Une belle leçon !