Après 52 ans, ce chauffeur de train reçoit la plus belle des surprises pour son départ à la retraite

Pour son dernier jour de travail, ce chauffeur de la compagnie ferroviaire TransPennine Express, qui officie dans le nord de l’Angleterre, a été remercié par ses amis et collègues venus en nombre.

Crédit : BBC

À sa sortie du train, des dizaines de personnes, membres de sa famille, collègues et amis, étaient présents. Ce jour-là, Joe Crean faisait ses adieux au monde ferroviaire après y avoir travaillé durant 52 ans en grande partie comme chauffeur de train.

C’est à la gare de Manchester Piccadilly que Joe a foulé pour la dernière fois les chemins de fer britanniques. Sur la plateforme de la gare, ils étaient nombreux à l’accueillir pour son dernier tour de piste.

« J'ai plus d'un demi-siècle de précieux souvenirs sur le chemin de fer »

Crédit : BBC

Joe Crean a débuté sa carrière dans le milieu ferroviaire en 1971 alors qu’il travaillait comme steward dans le wagon-restaurant de British Rail, l’ancien opérateur du système ferroviaire britannique.

Très ému à la fin de son service, et devant tant de monde, Joe Crean a eu des mots touchants sur son aventure ferroviaire : « J'ai plus d'un demi-siècle de précieux souvenirs sur le chemin de fer, et cela signifie beaucoup d'avoir partagé mon dernier voyage avec ma famille et ma famille ferroviaire ».

À 69 ans, Joe Crean peut désormais profiter de sa retraite au côté de sa femme et de ses enfants avec qui il souhaiterait couler des jours heureux : « J'ai hâte de passer plus de temps avec ma femme, Christine, mes fils Gary et Shane, et ma famille élargie, qui sont venus avec attention pour voir mon dernier trajet », s’est-il réjoui.

« La retraite de Joe marque la fin d'une époque, mais son héritage et ses contributions à la future génération de conducteurs se poursuivront », a fait savoir Matthew Golton, le directeur général de TransPennine Express, l’entreprise pour laquelle travaillait Joe Crean.