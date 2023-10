Près de la moitié des Français serait à découvert au moins une fois par an, selon une étude

Selon un récent sondage, 47% des Français se retrouveraient dans le rouge au moins une fois par an. Un pourcentage qui ne bouge pas depuis trois ans.

Êtes-vous souvent à découvert ? Voici une question qui a été posée à un panel de Français lors d’une récente enquête réalisée par Poll & Roll pour Panorabanques. Selon les résultats de l’étude, 47% des Français seraient à découvert au moins une fois par an. Cette année, les personnes interrogées ont été victimes de l’inflation et de la hausse des prix.

47% des Français sont dans le rouge

Cependant, cette situation ne serait pas forcément liée à la crise économique actuelle car selon l’enquête, ce pourcentage reste sable depuis maintenant trois ans. 24% des sondés estiment notamment être à découvert parce qu’ils ne font pas attention à leurs dépenses.

Pourtant, cette négligence peut coûter cher car nous avons encore plus de frais quand nous sommes à découvert. Quand le découvert dépasse le montant autorisé, les banques imposent des frais limités à 8 euros par opération, dans la limite de 80 euros par mois. Cependant, certaines banques en ligne ne respectent pas ces limites et peuvent facturer des montants différents. Ainsi, les frais sont encore plus coûteux pour les personnes à découvert et il est difficile de s'en sortir.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, il est important de demander une autorisation de découvert à sa banque. Pensez également à prévenir votre conseiller bancaire en cas de découvert imminent, afin de négocier la suppression des agios et des autres frais supplémentaires. Enfin, surveillez régulièrement vos dépenses et mettez de l’argent de côté pour éviter de vous retrouver dans le rouge à la fin du mois.