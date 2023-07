Elle avoue ne pas laver son pyjama après chaque utilisation et déclenche un débat enflammé sur internet

Sur TikTok, une jeune femme a posté une vidéo afin de savoir à quelle fréquence les internautes lavaient leur pyjama. Cette simple question a provoqué un débat sur la toile.

Allison Delperdang est une jeune femme qui publie régulièrement des vidéos sur TikTok. Récemment, elle a posté une vidéo d'elle en pyjama en affirmant qu'elle l'avait porté trois jours de suite. En publiant cette vidéo, elle a souhaité avoir l'avis des internautes : à quelle fréquence lavent-ils leur pyjama ?

"J'ai besoin de savoir si les gens portent des pyjamas plusieurs nuits de suite. Quand j'étais plus jeune, mes parents nous faisaient toujours porter des pyjamas plusieurs nuits de suite parce qu'ils n'étaient pas sales, et je le fais toujours en tant qu'adulte", a-t-elle expliqué sur le réseau social.

Quand laver son pyjama ?

Cette simple question a provoqué un vrai débat sur TikTok et la vidéo a cumulé plus de 800 000 vues. De nombreux internautes ont affirmé qu'ils faisaient comme la jeune femme et qu'ils portaient leur pyjama plusieurs nuits d'affilée : "Attendez, il y a des gens qui ne portent pas leur pyjama plusieurs nuits de suite ?", "Je le porte jusqu'à ce que j'ai l'impression qu'il est sale ou si j'ai transpiré la nuit". D'autres ont cependant affirmé qu'il fallait laver son pyjama après chaque utilisation : "Lavez-le tous les jours", "J'ai un pyjama propre chaque nuit. J'ai 48 ans, n'est-ce pas ce que nous sommes censés faire ?"

Crédit photo : iStock

Alors quand faut-il laver son pyjama ? Selon les dermatologues, il n'est pas forcément nécessaire de laver son pyjama après chaque utilisation car tout dépend de la transpiration pendant la nuit. Il est recommandé de changer de pyjama une fois par semaine si on se lave le soir et que l’on transpire peu. Dans le cas contraire, changez de pyjama toutes les 2 ou 3 nuits.