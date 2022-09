Voici pourquoi vous ne devez surtout pas prendre de douches trop chaudes

Avis aux amateurs de douches chaudes : cette habitude pourrait avoir des conséquences sur la peau. Suivez le guide !

Ce n’est un secret pour personne : la douche chaude nous offre une parenthèse enchantée où l’on se débarrasse de toutes les impuretés. Le hic ? Cette habitude réconfortante n’est pas recommandée pour la peau.

Une douche trop chaude serait mauvaise pour l’épiderme

Vous l’ignorez peut-être, mais prendre une douche trop chaude - au-delà de 38 degrés - provoque un déséquilibre de l’épiderme : peau sèche, rougeurs, démangeaisons. Ces désagréments s’intensifient notamment avec l’utilisation d’un savon qui n’est pas adapté à votre type de peau, rappelle Cosmopolitan.

Mais ce n’est pas tout ! Une douche ou un bain trop chauds auraient également des impacts sur la circulation sanguine. En effet, la chaleur de l’eau augmente le diamètre des vaisseaux, et ce phénomène se traduit par un gonflement des jambes.

De plus, la douche chaude est déconseillée aux personnes souffrant d’insuffisance veineuse, du syndrome des jambes lourdes ou encore de varices, souligne le magazine féminin. Enfin, une eau trop chaude peut aussi déclencher des malaises.

Quels sont les bons gestes à adopter ?

Selon les spécialistes, la température idéale de la douche se situe entre 30 et 37 degrés. Se laver à l’eau tiède renferme de nombreux bienfaits : ce geste permet de tonifier l’organisme et de renforcer le système immunitaire.

De son côté, l’eau froide est une alliée redoutable pour conserver une peau de bébé. Elle améliore aussi la circulation sanguine et referme les écailles des cheveux, les rendant plus brillants et plus souples, explique Cosmopolitan.