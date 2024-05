Sa femme au foyer s'occupe mal de leur bébé, il songe à la quitter et se fait incendier par les internautes

Récemment, un père de famille s’est attiré les foudres des utilisateurs de Reddit après avoir critiqué sa sa femme, qui est mère au foyer.

Sur Reddit, un homme - qui a souhaité garder l’anonymat - n’a pas hésité à critiquer ouvertement son épouse, qui est mère au foyer. Selon lui, cette dernière ne s’occupe pas assez des tâches ménagères.

«Ma femme et moi avons un fils de deux ans (…) Je dirige mon propre cabinet, et, grâce à cela, elle peut rester à maison pour s’occuper de lui», explique le père de famille.

Dans son message, l’homme précise que sa compagne a emménagé chez lui après seulement un an de relation. Le couple a ensuite accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Landon.

Selon ses dires, des tensions ont commencé apparaître après la naissance du bébé : «Depuis, elle n’est pas au mieux de sa forme. Elle néglige le ménage, notre fils n’est pas lavé, la lessive n’est pas faite et le dîner n’est pas préparé», poursuit l’auteur du message.

Avant d’ajouter : «Je lui en ai parlé à plusieurs reprises. Elle me répond que Landon est très difficile et qu'elle n'a pas le temps de faire toutes les corvées ménagères».

Crédit Photo : istock

Il envisage de quitter sa femme…

Alors que sa femme rendait visite à sa mère malade, le père de famille a pris un congé pour garder Landon : «C’était la semaine la plus facile de ma vie depuis le lycée». Tout au long de la semaine, ce dernier a calculé le temps qu’il a passé à réaliser les tâches ménagères :

«J’ai fait le calcul et changer les couches prenait en moyenne 20 minutes par jour, cuisiner tous les repas en prenait 40 et charger le lave-vaisselle en prenait 10, donner le bain à Landon environ 30 (…)», a détaillé le dentiste. Avant d’ajouter : «Nous nous sommes bien amusés et je n'ai passé qu'une demi-heure à travailler».

Crédit Photo : istock

Depuis, le papa estime que sa femme ne fait rien de sa journée et a l’intention de la confronter : «Elle rentre demain et franchement et j'ai l'intention de lui dire, après avoir vécu à sa place pendant des années, qu'elle n'a pas besoin de moi. J’ai besoin qu’elle prenne les choses en main (…)».

Mais ce n’est pas tout ! Visiblement très remonté, il envisage même de la quitter si elle ne change pas : «Je n’ai pas envie de m’occuper de deux enfants. Elle est un peu plus jeune que moi, elle a 27 ans alors que j’en ai 23 (…) J’ai l’impression qu’une fois que l’on devient mère au foyer, il faut au moins tenir sa part du marché», a-t-il conclu.

…et s’attire les foudres des internautes

Sans réelle surprise, cette publication n’est pas passée inaperçue. Résultat : l’homme s’est attiré les foudres des internautes. Dans les commentaires, son attitude a été qualifiée de «sexiste et misogyne».

Certains utilisateurs sont persuadés que sa femme souffre de dépression post-partum et qu’elle ne souhaitait pas devenir femme au foyer. Enfin, ils ont aussi évoqué la charge mentale des femmes.

Crédit Photo : istock

Dans un commentaire, l’auteur explique que, pour lui, «le mariage n’est pas une question d’amour, il s’agit de perpétuer le nom de famille et lignée». D’après lui, il peut aimer sa femme et être colère parce qu’elle ne fait pas sa part.