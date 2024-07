Si vous vous réveillez chaque nuit à cette même heure, vous avez peut-être un problème de santé

Avoir un cycle de sommeil régulier est primordial pour la santé. Si vous êtes plutôt du genre à vous réveiller chaque nuit à la même heure, cela pourrait être symptomatique d’un problème plus inquiétant.

En 2023, l’Institut national du sommeil et de la vigilance a réalisé une enquête auprès d’un millier de Français sur leurs habitudes de sommeil. 80% d’entre eux déclaraient alors se réveiller la nuit et mettre en moyenne 39 minutes pour se rendormir.

En l’état, se réveiller au cours de la nuit est un phénomène normal, à partir du moment où l’on parvient à se rendormir rapidement. On peut même se réveiller plusieurs fois par nuit sans conséquences graves sur notre santé si on se rendort rapidement.

En revanche, si ces réveils nocturnes sont quotidiens et surviennent toujours à la même heure, c’est le signe que vous avez certainement un problème de santé. Selon Greg Murray, professeur et directeur du Centre de santé mentale de l’Université de technologie de Swinburne en Australie, le stress est très souvent à l’origine de ces troubles du sommeil.

Un sommeil en plusieurs cycles !

Dans la revue The Conversation, il indique que les personnes en état d’anxiété et d’hypervigilance ont tendance à se réveiller la nuit à une heure fixe. L’enquête de l’Institut national du sommeil et de la vigilance révélait que 45% des Français estimaient que leur vie personnelle impactait leur qualité de sommeil. Pour 46% d’entre eux, le travail représente la principale source de stress à l’origine des réveils nocturnes.

Crédit photo : iStock

Généralement, le sommeil se compose de plusieurs cycles successifs qui durent entre 90 et 110 minutes chacun. Ainsi, plus on avance dans la nuit, plus on est susceptible de se réveiller. Si le sommeil est plus profond en début de nuit, les cycles contiennent moins de sommeil profond et davantage de sommeil léger après trois ou quatre heures de sommeil.

Dès lors, le risque de se réveiller est plus élevé vers trois ou quatre heures du matin si on se couche vers minuit par exemple. Si on se réveille en plein milieu de la nuit, c’est parce que la sécrétion de mélatonine, qui est l’hormone du sommeil, a atteint son pic après 3-4 heures de sommeil. Dans le même temps, les niveaux de cortisol, qui est l’hormone du stress, augmentent afin de préparer le corps à la journée qui l’attend.

À chaque organe sa tranche horaire !

De son côté, la médecine chinoise vient expliquer comment les organes travaillent chacun leur tour durant le sommeil. Entre 23h et 1h du matin, la vésicule biliaire se charge de stocker la bile sécrétée par le foie. La vésicule biliaire peut être déficiente et provoquer le réveil lorsqu’elle stocke trop de mauvaises graisses.

Crédit photo : iStock

Ensuite, c’est au tour du foie de se mettre en route, entre 1h et 3h du matin, en éliminant les toxines et purifiant l’organisme. Ainsi, si vous avez mangez trop gras ou si vous avez trop bu d’alcool juste avant de dormir, l’activité qui agite votre foie peut également vous réveiller. Puis vient le tour des poumons qui oeuvrent entre 3h et 5h du matin, pouvant occasionner des problèmes de respiration et donc un réveil nocturne.

Enfin, au petit matin, entre 5h et 7h, le gros intestin s’occupe d’éliminer les dernières toxines présentes dans votre corps. Si vous vous réveillez à ce moment-là, c’est signe d’un problème de digestion. En conclusion, votre horaire de réveil nocturne dépend donc de l’organe en activité, ce qui peut vous permettre de cibler la source d’un potentiel problème de santé.