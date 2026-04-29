Selon ce PDG, si vous n'aimez pas travailler le week-end, vous avez un problème

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Iñaki Ereño

La majorité des salariés recherchent avant tout un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et pour cela, ils sont nombreux à ne pas vouloir travailler le week-end. Pourtant, ce n’est pas la véritabler raison, selon un PDG.

Aujourd’hui, les employés accordent beaucoup d’importance à l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. En effet, 8 Français sur 10 estiment que ce critère est encore plus important que le salaire au travail. Cependant, les employeurs ne partagent pas toujours cette même vision des choses.

Un homme détendu devant son ordinateurCrédit photo : iStock

C’est le cas d’Inaki Ereno, le PDG d’une entreprise du secteur de la santé. Selon lui, nous ne devrions pas chercher un équilibre entre notre vie privée et notre vie professionnelle puisque nous devrions même aimer travailler le week-end. Pourtant, c’est tout l’inverse aujourd’hui puisque de nombreux jeunes ne souhaitent pas travailler à temps plein.

“Il faut aimer son travail”

Selon Iñaki Ereño, la vraie raison pour laquelle nous ne voulons pas travailler le week-end est que nous n’aimons pas notre travail. Si c’était le cas, cela ne nous dérangerait pas de travailler toute la semaine, et nous ne rechercherions pas d’équilibre en particulier.

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Iñaki EreñoCrédit photo : Europa Press / Getty Images

“Quand l’équilibre devient un sujet de préoccupation, c’est qu’il y a un problème. Il faut aimer son travail pour ne pas avoir l’impression que sa vie doit être équilibrée. J’aime réfléchir aux affaires le week-end. Je consulte mes courriels, je lis mes documents… Est-ce que je ressens une forte pression ? Non, j’aime ça. Je n’ai donc pas l’impression d’avoir à me soucier de l’équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle”, a-t-il indiqué à Fortune.

“Réfléchir à ce que l’on aime faire”

Si cette façon de penser peut être facile à dire pour un milliardaire qui n’est ni surmené, ni sous-payé, elle révèle cependant une chose primordiale : l’importance d’aimer son travail et de se sentir bien au quotidien.

“Je pense que le conseil est de prendre le temps de réfléchir à ce que l’on aime faire. Il ne faut pas faire un travail que l’on n’aime pas, il faut trouver un équilibre”, a déclaré Iñaki Ereño.

Malheureusement en France, un salarié sur trois n’est pas satisfait de ses conditions de travail. Les conseils du PDG semblent donc être bien plus faciles à dire qu’à suivre...

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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