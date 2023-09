Selon la science, voici le plus beau prénom du monde !

Selon une récente enquête, il existerait bien un prénom considéré comme le plus beau du monde. Zoom.

En quête d’un joli prénom ? Selon le linguiste Dr Bodo Winterde et des chercheurs de l'université de Birmingham, un prénom serait le plus populaire et préféré du monde. D’après les experts qui ont mené l’enquête, le prénom qui a le plus de succès à l’international est : Sofia.

La raison de son succès ? Sa mélodie, sa courte taille, et sa consonance positive. En clair, il se prononce facilement et il sonne bien dans de nombreux pays du globe.

La signification du prénom Sofia

Et on comprend pourquoi ce prénom a le vent en poupe. À l’origine, ce prénom grec signifie “sagesse”. L’étude a indiqué que ce prénom était recensé dans près de 20 langues. Pour obtenir ce résultat, les chercheurs responsables de l'étude ont simplement proposé aux participants de lire à voix haute la liste des 100 prénoms les plus populaires du monde. Ils ont ensuite analysé leurs réactions.

Comme le rapporte le site Biba, l’intelligence artificielle Chat GPT, a également affirmé que le prénom “Sofia”, bien que les goûts soient subjectifs, était le plus beau prénom du monde, en termes de sonorité. En France, il est porté par 20 000 filles.

D’ailleurs, de nombreuses stars à l’international le portent à merveille, comme Sofia Vergara, Soffia Copola ou encore Sofia Essaidi. Alors, vous aimez?

