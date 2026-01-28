75% des hommes ont cette habitude qui dégoûte les femmes, selon un sondage

En plus d'être agaçante pour les femmes, cette habitude n’est pas recommandée par les médecins. Ils expliquent pourquoi et tout le monde est gagnant.

Une habitude pas hygiénique qui agace les femmes

Il y a des habitudes que l’on ne peut supporter. Selon un récent sondage mondial de l’institut YouGov, 75% des hommes ont une habitude qui agace les femmes. Il s’agit des traces d’urine sur la cuvette des toilettes. Et il y a une explication à ce problème : les hommes se soulagent debout et non assis.

Cependant, il existe des pays où les hommes font pipi assis plus que dans d’autres pays du globe. YouGov s’est penché sur 13 pays pour le savoir. L’institut a ainsi dévoilé un classement répertoriant le pourcentage d’hommes qui s'assoient pour uriner « tout le temps » ou « la plupart du temps ».

How often do men sit down to pee? British men are among the least likely to do so



% who sit down to pee "every" or "most times"

🇩🇪 62%

🇸🇪 50%

🇩🇰 44%

🇦🇺 40%

🇫🇷 35%

🇨🇦 34%

🇪🇸 34%

🇮🇹 34%

🇵🇱 27%

🇬🇧 24%

🇺🇸 23%

🇲🇽 21%

🇸🇬 20%https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) May 16, 2023

Comme on peut le constater, l’Allemagne arrive en tête avec 62% des hommes déclarant uriner assis. Il existe même un terme moqueur pour cela, le « sitzpinkler », soit « quelqu'un qui s'assoit pour uriner ». Pourtant, uriner assis fait partie de la culture allemande. Uriner debout est considéré comme antisocial dans le pays, selon le site Your Tango. D’ailleurs, dans les toilettes publiques, on peut voir des panneaux demandant aux hommes de ne pas se soulager debout. Pour la France, le sondage révèle que 35% des hommes urinent assis.

Uriner assis est meilleur pour la santé, rappellent les urologues

Crédit photo : Rani Nurlaela Desandi/ iStock

Pour qu’il n’y ait plus de gouttes d’urine sur les toilettes, une solution est toute trouvée : mieux vaudrait pour les hommes qu’ils se soulagent assis. C’est d’ailleurs ce que conseillent les urologues. Selon eux, faire pipi debout est une convention et non un impératif biologique.

Dans les colonnes du Telegraph, l’urologue britannique Gerald Collins explique que la position assise permet de vider entièrement et plus efficacement la vessie chez les hommes. À l’inverse, la position debout entraîne une contraction des muscles du bassin et ne permet pas à l’urine de s’écouler de façon plus fluide. D’ailleurs, il est également conseillé aux femmes de s'asseoir entièrement sur les toilettes et de ne pas rester en équilibre pour les mêmes raisons. De plus, la position assise est recommandée pour les hommes souffrant de problèmes urinaires.

Pour éviter les risques d’éclaboussures hors de la cuvette des toilettes, un Britannique a mis au point un système ingénieux. Sheldon Weinman a créé le Pee Patch. Il s'agit d’un patch rembourré à coller sur la paroie de la cuvette. Elle sert de cible aux hommes et absorbe l’urine, évitant les éclaboussures.

Enfin, pour s’éviter la corvée de nettoyage, des femmes demandent désormais à leur compagnon d’être en charge du ménage dans les toilettes. Les hommes se sont rendus compte qu’ils avaient moins de traces d’urine à nettoyer lorsqu’ils faisaient pipi assis.