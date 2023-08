Seniors : Selon les experts, voici la température idéale pour bien dormir

Quelle température faut-il avoir dans sa chambre pour bien dormir quand on est une personne âgée ? Voici une question que de nombreux seniors se posent et à laquelle ont répondu des experts.

L’environnement dans lequel on dort a un impact sur notre sommeil. La température de la chambre à coucher a notamment de réelles conséquences sur notre endormissement. Une chambre trop froide ou trop chaude peut nous empêcher de dormir ou engendrer des réveils nocturnes, nous empêchant de profiter d’un sommeil réparateur. Selon l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), la température idéale est comprise entre 18 et 19 degrés. Cependant, cette règle ne s'applique pas à tout le monde.

D'après une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Institut Hinda et Arthur Marcus pour la recherche sur le vieillissement aux États-Unis, les personnes âgées devraient régler leur thermostat à une température différente pour profiter d'une bonne nuit. Mais quelle est-elle ?

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont suivi 50 personnes âgées de 65 ans et plus pendant un an et demi. Les participants étaient équipés de moniteurs de sommeil qui ont permis aux scientifiques d’analyser la qualité des nuits des personnes sondées selon leur environnement, en accordant une attention particulière à la température de la pièce. Au total, 11 000 nuits de sommeil ont été analysées par les chercheurs et les résultats sont clairs.

Quelle température pour bien dormir ?

Selon les résultats de l’étude, la température idéale de la chambre à coucher pour bien dormir quand on est âgé est comprise entre 20 et 25 degrés. La température optimale, favorisant un meilleur sommeil, serait de 20 degrés.

“Dans l’ensemble, nos résultats indiquent une plage de température optimale, dans laquelle le sommeil était plus efficace et plus réparateur lorsque la température ambiante nocturne était comprise entre 20 et 25 degrés”, ont affirmé les chercheurs.

En plus de cela, les chercheurs ont voulu savoir combien de temps nous devrions dormir pour être en bonne santé. Selon leurs résultats, basés sur 500 000 adultes âgés de 38 à 73 ans, dormir sept heures de sommeil par nuit serait idéal. Ne pas assez dormir ou dormir plus de sept heures aurait des conséquences sur notre santé physique et mentale.