« Terroriste en puissance », « gnoule » : « future dealer » : déferlement de haine raciste envers le... premier bébé français né en 2026

Par |

Nouveau-né à la maternité

Qui aurait pu croire que le premier bébé né en 2026 entraînerait une vague d’insultes racistes sur le net ? C’est pourtant ce qu’il s’est produit après l’annonce de son prénom.

Comme chaque début d’année, le prénom du premier bébé né est dévoilé. Pour cette année 2026, c’est du côté du sud qu’il faut se tourner. L’hôpital d’Avignon a mis au monde le premier né de l’année. Un petit Zaïd qui a pointé le bout de son nez le 1ᵉʳ janvier, à 1 h 30 du matin.

Nos confrères de La Provence ont été les premiers à relayer l'information dans un article, puis sur leurs réseaux sociaux. Cependant, ils ne s’attendaient sûrement pas à assister à une vague de haine dans la section commentaires sur Facebook.

Une vague de commentaires haineux avant un soutien massif

Homme utilisant un smartphoneCrédit photo : dikushin/ iStock

En quelques heures, plusieurs centaines de commentaires haineux contre Zaïd ont ainsi été recensés. La grande majorité provient d’utilisateurs avec un pseudo et une image de profil qui ne montre pas leur visage, complète le site France Bleu.

« Zaid va brûler des voitures et toucher la CAF et violer ta grand-mère » ; « terroriste de puissance » ; « futur dealer » et « gnoule » font partie des insultes que l’on pouvait lire en ligne.

Car bien évidemment, suite à ce déferlement d’insultes, La Provence a décidé de fermer la section commentaires, deux jours plus tard. Les modérateurs du site ont également pris le soin de supprimer tous les messages à caractère raciste.

En réaction à ces commentaires haineux, des internautes ont, à l’inverse, apporté leur soutien à Zaïd et sa famille. C’est notamment le cas du collectif antifasciste No Pasaran Jeunes. Dans les rues du quartier de Montfavet (Avignon), celui-ci a affiché des collages sur lesquels on peut lire : « Bienvenue Zaïd, Montfavet est antirasciste » et « Avignon est ta maison ».

Le député insoumis de la première circonscription du Vaucluse, Raphaël Arnault, est également monté au créneau. Sur X, il a d’ailleurs partagé une photo des collages du collectif. L'élu en a également profité pour dénoncer des « attaques racistes absolument ignobles ».

Suivez nous sur Google News
Bébé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Le petit Canyon
Elle accouche d'un bébé de près de 6 kg, son poids hors norme choque les médecins
Un bébé
Cette société propose aux parents de... "personnaliser leur bébé" en choisissant la couleur des yeux, la taille ou le QI
Avenue de la Division Leclerc à Montmorency
Elle se jette du quatrième étage avec son nourrisson dans les bras, une voisine intervient et sauve le bébé
Abbie Herbert, son fils et son mari
Cette influenceuse star donne un «nom de chien» à son bébé, les internautes sont choqués
Un bébé dans un siège auto
Ivre, elle laisse son bébé de 3 mois dans sa voiture... et oublie où elle est garée