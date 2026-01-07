Qui aurait pu croire que le premier bébé né en 2026 entraînerait une vague d’insultes racistes sur le net ? C’est pourtant ce qu’il s’est produit après l’annonce de son prénom.

Comme chaque début d’année, le prénom du premier bébé né est dévoilé. Pour cette année 2026, c’est du côté du sud qu’il faut se tourner. L’hôpital d’Avignon a mis au monde le premier né de l’année. Un petit Zaïd qui a pointé le bout de son nez le 1ᵉʳ janvier, à 1 h 30 du matin.

Nos confrères de La Provence ont été les premiers à relayer l'information dans un article, puis sur leurs réseaux sociaux. Cependant, ils ne s’attendaient sûrement pas à assister à une vague de haine dans la section commentaires sur Facebook.

Une vague de commentaires haineux avant un soutien massif

Crédit photo : dikushin/ iStock

En quelques heures, plusieurs centaines de commentaires haineux contre Zaïd ont ainsi été recensés. La grande majorité provient d’utilisateurs avec un pseudo et une image de profil qui ne montre pas leur visage, complète le site France Bleu.

« Zaid va brûler des voitures et toucher la CAF et violer ta grand-mère » ; « terroriste de puissance » ; « futur dealer » et « gnoule » font partie des insultes que l’on pouvait lire en ligne.

Car bien évidemment, suite à ce déferlement d’insultes, La Provence a décidé de fermer la section commentaires, deux jours plus tard. Les modérateurs du site ont également pris le soin de supprimer tous les messages à caractère raciste.

Heureuse naissance, bienvenue à Zaïd 💫



📸 Vu à Avignon

Jeunesse antiraciste ↙️↙️↙️ pic.twitter.com/PPQ0I3eVsu — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) January 4, 2026

En réaction à ces commentaires haineux, des internautes ont, à l’inverse, apporté leur soutien à Zaïd et sa famille. C’est notamment le cas du collectif antifasciste No Pasaran Jeunes. Dans les rues du quartier de Montfavet (Avignon), celui-ci a affiché des collages sur lesquels on peut lire : « Bienvenue Zaïd, Montfavet est antirasciste » et « Avignon est ta maison ».

Le député insoumis de la première circonscription du Vaucluse, Raphaël Arnault, est également monté au créneau. Sur X, il a d’ailleurs partagé une photo des collages du collectif. L'élu en a également profité pour dénoncer des « attaques racistes absolument ignobles ».