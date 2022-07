Top 100 meilleures devinettes faciles à résoudre

Les enfants aiment les devinettes et les jeux d’énigme, ils sont même très doués. Voici les devinettes drôles et de niveau facile pour les entraîner.

Devinettes faciles pour les enfants

Une mère jouant à la devinette avec ses enfants Credit : FG Trade

Dans la cour de récré, lors des fêtes d’anniversaire, durant les vacances… les occasions ne manquent pas pour amuser les enfants avec des devinettes et des jeux d’énigme. En effet, rien de mieux que de raconter des blagues comme celles de «toto», bien connues des enfants, et de faire des devinettes pour les occuper.

Les devinettes sont bien plus que de simples jeux pour les enfants. En effet, en plus de les amuser, ces petites énigmes à résoudre aident à stimuler la réflexion et la déduction logique des enfants. Cela peut aussi développer leur imagination et leur capacité à résoudre des questions pièges.

Si vous êtes à court d’idées, voici 100 devinettes avec solution facile qui raviront les petits et qui les feront bien réfléchir.

100 devinettes pour faire réfléchir les enfants lors des jeux d’anniversaire

Un enfant qui aide son amie à répondre aux devinettes Credit : ulkas

Voici 100 devinettes courtes et drôlesqui plairont à vos enfants.

Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise ?

Réponse: Un œuf.

Quel mois de l'année a 28 jours ?

Réponse: Tous les mois.

Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir ?

Réponse: Son futur.

Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux, qui suis-je ?

Réponse: Une bougie.

Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier, que suis-je ?

Réponse: Un dictionnaire.

Qu'est-ce qui est plein de trous, mais contient de l'eau ?

Réponse: Une éponge.

Qu'est-ce qui voyage dans le monde entier tout en restant dans un coin ?

Réponse: Un timbre.

On ne peut pas me tenir tant qu'on ne m'a pas donné, que suis-je ?

Réponse: La parole.

Qu'est-ce qui augmente, mais ne diminue jamais ?

Réponse: L’âge.

Je rase tous les jours, mais ma barbe ne change pas, qui suis-je ?

Réponse: Un barbier.

Qu'est-ce qu'on peut attraper, mais qu’on ne peut jamais lancer ?

Réponse: Un rhume.

Qu'est-ce qui devient plus grand à mesure qu'on en retire ?

Réponse: Un trou.

À quelle question ne peut-on jamais répondre oui ?

Réponse: Est-ce que tu dors ?

Qu'est-ce qui a quatre doigts et un pouce, mais n'est pas vivant ?

Réponse: Un gant.

Qu'est-ce qui ne peut pas parler, mais répond quand on lui parle ?

Réponse: Un écho.

Je vous suis tout le temps et copie vos mouvements, pourtant vous ne pouvez ni me toucher ni m'attraper, qui suis-je ?

Réponse: Votre ombre.

Plus il y en a, moins on voit, qu'est-ce que c'est ?

Réponse: L’obscurité.

Qu'est-ce qui a plusieurs clés, mais n'ouvre aucune serrure ?

Réponse: Le solfège.

Les parents de Pierre ont trois enfants, Paul et Bill : quel est le nom du troisième enfant ?

Réponse: Pierre.

Si vous m'avez, vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'existe plus, que suis-je ?

Réponse: Un secret.

J'ai un chapeau, mais pas de tête, j'ai un pied, mais pas de chaussures, que suis-je ?

Réponse: Un champignon.

Qu’est-ce qui n’a pas de pattes, pas d'ailes, qui ne peut pas ramper, marcher ou nager, mais qui s'enfuit quand on l'attrape ?

Réponse: Un savon.

Que peut-on tenir dans sa main gauche, mais pas dans sa droite ?

Réponse: Son coude droit.

Qu'est-ce qui est léger comme une plume, mais que même la personne la plus forte ne peut retenir pendant 10 minutes ?

Réponse: La respiration.

Qu'est-ce qui monte et descend, mais ne bouge jamais ?

Réponse: Un escalier.

Quelle invention permet de regarder à travers les murs ?

Réponse: Les fenêtres.

Qu'est-ce qui est sombre quand il est propre et blanc quand il est sale ?

Réponse: Un tableau à craie.

Si vous doublez la deuxième personne dans une course, à quelle place vous trouvez-vous ?

Réponse: La deuxième.

Qu'est-ce qui a des pieds, mais ne marche pas ?

Réponse: Une chaise.

Je vous appartiens, mais les autres personnes m'utilisent plus que vous, que suis-je ?

Réponse: Le prénom.

Qu'est qui se trouve une fois dans une minute, deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure ?

Réponse: La lettre M.

Qu'est-ce qui a plein de dents, mais ne peut pas mordre ?

Réponse: Un peigne.

Qu'est-ce qu'on coupe sur une table, mais qu'on ne mange jamais ?

Réponse: Un jeu de cartes.

Un avion s'écrase entre la frontière française et belge, où enterre-t-on les survivants ?

Réponse: On n’enterre pas les survivants.

Qu'est-ce qui est à la fin d'un arc-en-ciel ?

Réponse: La lettre L.

Qu'est-ce qui a des mots, mais ne parle jamais ?

Réponse: Un livre.

Quel établissement possède le plus d'histoires ?

Réponse: Une bibliothèque.

L'homme qui m'a inventé n'en a plus besoin, l'homme qui m'achète n'en veut pas, l'homme qui en a besoin ne le sait pas, qui suis-je ?

Réponse: Un cercueil.

Je vous regarde, si vous levez la main gauche, je lève la droite, qui suis-je ?

Réponse: Votre reflet dans un miroir.

Je suis le seul légume ou fruit qu'on ne peut pas acheter congelé, en conserve, cuisiné ou transformé, que suis-je ?

Réponse: La salade.

Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais beaucoup moins lourd ?

Réponse: Son ombre.

Quatre poissons sont dans un bocal, l'un d'entre eux meurt. Combien y a-t-il de poissons dans le bocal ?

Réponse: Quatre, celui qui est m*rt y est toujours.

Même si je porte des lunettes, je ne peux pas voir, qui suis-je ?

Réponse: Le nez.

Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide ?

Réponse: Une goutte. Après, il n’est plus vide.

Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais réveille tout le monde ?

Réponse: Le soleil.

Quelles sœurs ont une très bonne vue ?

Réponse: Les sœurs jumelles.

J'ai perdu presque toutes mes feuilles quand vient l'hiver, mais je ne suis pas un arbre, qui suis-je ?

Réponse: Un calendrier.

Que demande un magicien dans une boulangerie ?

Réponse: Une baguette.

On peut me trouver dans le ciel ou dans la mer, qui suis-je ?

Réponse: Une étoile.

Quel mot contient une lettre ?

Réponse: Enveloppe.

Deux pères et deux fils sont dans une voiture, mais il n'y a que trois personnes dedans. Comment est-ce possible ?

Réponse: Il y a le grand-père, le père et son fils.

Un homme décrit ses filles : «elles sont toutes blondes sauf deux, toutes brunes sauf deux et toutes rousses sauf deux». Combien a-t-il de filles ?

Réponse: Trois : une blonde, une brune et une rousse.

Qu'est-ce qu'on trouve au milieu de Toronto ?

Réponse: La lettre O.

Je suis Franck, mais je ne suis pas Franck. Qui suis-je ?

Réponse: Son chien.

Qu'est-ce qu'un yaourt dans un champ ?

Réponse: Un yaourt nature.

Qu'est-ce qui disparaît quand on dit son nom ?

Réponse: Le silence.

Un homme traverse une rivière sans être mouillé. Il n'a pas nagé ni utilisé de bateau ou de pont, comment a-t-il fait ?

Réponse: La rivière est gelée.

On me voit deux fois en février, trois fois en décembre, mais jamais en mai, que suis-je ?

Réponse: La lettre E.

Qu'est-ce qui peut remplir une pièce, mais ne prend pas de place ?

Réponse: La lumière.

Je suis le commencement de tout et la fin de tout, que suis-je ?

Réponse: La lettre T.

Comment fait-on trembler la pomme ?

Réponse: En lui criant dessus.

Quelle est la différence entre un balai, un manteau et une semaine ?

Réponse: Le balai a un manche, le manteau deux manches et la semaine dimanche.

Que dit un citron quand il veut en arrêter un autre ?

Réponse: Plus un zeste.

Quelle fée effraie les enfants ?

Réponse: La fée Cée (fessée).

Plus on en fait, plus on en laisse derrière nous. Qu'est-ce que c'est ?

Réponse: Des traces de pas.

Qu'est-ce qui est jaune et qui court ?

Réponse: Un citron pressé.

Je tourne une fois, ce qui est dedans ne sortira pas. Je tourne une autre fois, ce qui est dehors ne rentrera pas. Qui suis-je ?

Réponse: Une clé.

On peut me fabriquer, m'échanger, m'économiser et me dépenser, qui suis-je ?

Réponse: L’argent.

Qu'est-ce qui traverse les villes et les champs, mais ne bouge jamais ?

Réponse: Une route.

Quand je mange, je grossis, quand je bois, je meurs. Qui suis-je ?

Réponse: Le feu.

Dans quoi voyagent les vampires du futur ?

Réponse: Des vaisseaux sanguins.

Un pou et un lapin font la course, qui arrive en premier ?

Réponse: Le pou, car il reste toujours en tête.

Qu'est-ce qu'on peut voir tous les jours sans jamais le toucher ?

Réponse: Le ciel.

Quel poisson s'arrête très souvent ?

Réponse: La raie (l’arrêt).

Qu'est-ce qui a 13 carreaux, mais pas de fenêtres ?

Réponse: Un jeu de cartes.

Deux pommes de terre marchent sur un trottoir. Une pomme de terre se fait écraser, que dit la deuxième pomme de terre ?

Réponse: Oh purée!

Qui est le père des fruits ?

Réponse: La papaye.

Quel est le point commun entre les mannequins et les pêcheurs ?

Réponse: Ils surveillent leurs lignes.

Quelle est la monnaie des poissons ?

Réponse: Les sous-marins.

Qu'est-ce que du ciment dans un pot ?

Réponse: De la confiture de mur.

Je ne pèse rien, mais quand on me met dans un tonneau, il est moins lourd, que suis-je ?

Réponse: Un trou.

Qu’est-ce qu’une douche sans eau ?

Réponse: Une duche.

Je suis facile à soulever, mais dur à lancer, que suis-je ?

Réponse: Une plume.

Un conducteur de taxi se dirige dans le sens inverse d'une rue à sens unique, il passe devant les forces de l'ordre, mais on ne l'arrête pas, pourquoi ?

Réponse: Parce qu’il est en train de marcher.

Un coq pond un œuf sur la pointe d'un toit. De quel côté va rouler l'œuf ?

Réponse: Les coqs ne pondent pas.

Que prend un éléphant dans un bar ?

Réponse: Beaucoup de place.

Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ?

Réponse: Parce que dans l’eau, minet râle.

Quel est le juron préféré des vampires ?

Réponse: Bon sang!

J'ai deux aiguilles, mais je ne pique jamais, que suis-je ?

Réponse: Une montre.

Mr et Mme Pard ont un fils, comment s’appelle-t-il ?

Réponse: Léo.

Quel est le seul mot du dictionnaire qui s'épelle incorrectement ?

Réponse: Incorrectement.

Qu'est-ce qu'on ne peut jamais manger au petit déjeuner ?

Réponse: Un dîner.

Comment appelle-t-on un éléphant en Antarctique ?

Voici une devinette facile pour enfant :

Réponse: Un éléphant perdu.

Quelle est la différence entre un chewing-gum et un avion ?

Réponse: Le chewing-gum colle et l’avion décolle.

Quand tout va mal, vous pouvez toujours compter sur … ?

Réponse: Vos doigts.

J'ai un cou, mais pas de tête, j'ai des bras, mais pas de mains, que suis-je ?

Réponse: Un pull à col roulé.

Deux frères et leur chien n'étaient pas sous un parapluie, pourquoi ne sont-ils pas trempés ?

Réponse: Car il ne pleuvait pas.

Où peut-on trouver des villes, des rues et des magasins, mais pas de gens ?

Réponse: Sur une carte.

Qu'est-ce qui rentre toujours dans une maison par la serrure ?

Réponse: La clé.

Quel est l’ami qu’on ne peut pas supporter ?

Réponse: La migraine.