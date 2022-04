Top 50 des plus beaux prénoms basques

Un prénom basque est souvent plein d'originalité. Voici la liste des meilleures idées de prénoms basques pour filles et garçons.

Le choix d'un prénom pour un futur enfant: l'alphabet des possibles

Choisir un prénom pour votre enfant n'est pas une mince affaire. Il doit être parfait, n'est-ce pas ? Heureusement, le choix d'un nom de bébé est l'une des tâches les plus passionnantes et les plus amusantes de votre liste, alors que vous vous préparez à accueillir votre petit bout de chou. Le processus de choix d'un nom rend l'expérience un peu plus réelle, mais il peut être stressant en raison du grand nombre d'options possibles. Que votre famille attende un petit garçon, une petite fille ou que vous cherchiez plutôt un prénom mixte ou non genré, vous devriez trouver votre bonheur dans cette liste de prénoms

Bien qu'il soit évidemment difficile de choisir le nom d'une personne que vous n'avez pas rencontrée, débattre des noms avec votre partenaire ou vos amis est un excellent moyen d'imaginer votre futur enfant et ce à quoi il ressemblera. Chacun a tendance à avoir des préférences très spécifiques en matière de noms de bébé, et c'est bien ainsi. Certains aiment les noms simples et classiques, tandis que d'autres préfèrent quelque chose de plus unique ou de plus tendance. Votre partenaire sera peut-être plus intéressé par la signification du nom, tandis que vous mettrez peut-être davantage l'accent sur la façon dont le nom sonne en conjonction avec votre nom de famille.

Il y aura probablement des allers-retours entre vous et votre partenaire au cours de ce processus. Trouver un nom qui vous satisfasse tous les deux peut demander beaucoup de patience, mais cela vaut la peine d'examiner de très nombreuses options - même celles que vous n'auriez jamais pu imaginer aimer - et de prendre votre temps avec chaque candidat. Exercez-vous à les entendre dans tous les cas de figure, que ce soit lorsque vous bordez votre enfant le soir ou lorsqu'il est puni pour avoir enfreint le couvre-feu. S'il y a des idées de prénom qui vous tiennent particulièrement à cœur mais que vous n'arrivez pas à faire accepter à votre partenaire, tenez bon et donnez-lui du temps.

Vous êtes las des personnes de votre entourage qui vous proposent toujours les mêmes prénoms ? Vous êtes décidés à ne jamais appeler votre futur enfant Jean, Marie, Joseph ou Pierre ? Cette liste vous aidera dans votre recherche, en ne vous proposant que des prénoms plus originaux. En effet, toutes les propositions qui vont suivre sont des noms d'origine basque !

Le pays basque, un riche réservoir de culture, de prénoms et de noms de famille

La plupart des noms de famille basques sont facilement identifiables car ils suivent un petit nombre de modèles fixes. La grande majorité d'entre eux ne sont pas dérivés d'un ancêtre mais plutôt de l'etxea de la famille, la maison familiale basque historiquement très importante.

La première référence historique aux noms basques remonte à l'époque romaine, il y a deux millénaires, et ils étaient écrits en latin (par exemple, «Enneconis» qui était le nom basque Eneko plus la terminaison latine -is pour «Enekoitz»). Ensuite, pendant la période médiévale, les noms basques étaient généralement écrits en utilisant les conventions orthographiques de l'espagnol et du français (par exemple, de nombreux noms de famille basques de l'Iparralde ou du Pays basque nord ont acquis un «d» initial à partir du «de» français, ainsi Urarte est devenu Duhart). Puis, avec l'introduction récente de l'euskara batua, ou conventions orthographiques basques standard, les noms basques ont subi un autre changement (par exemple, l'espagnol Echepare et le français Detchepare en euskara batua deviennent Etxepare).

Les noms de famille basques sont aussi généralement reconnaissables grâce à l'utilisation commune de certains éléments et terminaisons (en notant les variantes orthographiques). L'«etxea» traditionnelle ou maison basque avait un nom, comme illustré ci-dessus, et la plupart des noms de famille basques sont dérivés de cette source. Ces noms de famille basques se divisent en deux catégories : une description de la maison familiale ou le premier propriétaire de la maison. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, la maison la plus proche du pont est appelée «Zubiondoa» de Zubi (pont) et ondoan (proche). La maison dans le centre inférieur est «Bidartea» de Bide (route) et artean (entre). Au-dessus se trouve la maison «Juanarena», du nom Juan (Jean) et arena (appartenant à). Au-dessus, au centre, se trouve «Apezetxea», du nom Apez (prêtre) et etxe (maison). La maison la plus à droite est «Mendialdea», du nom Mendi (montagne) et aldean (à côté).

Que vous cherchiez un prénom rare usité ou au contraire très populaire, pour un bébé à venir dans votre famille, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, cet article vous prodiguera suffisamment de belles idées de noms pour alimenter votre liste de préférences.

Les plus beaux prénoms pour fille ou mixtes d'origine basque

ABARRANE:

Abarrane est la forme féminine basque d'Abraham, signifiant «père d'une multitude».

AGURNE :

Agurne est un nom basque signifiant «salutations».

AINTZA :

Anitza est un prénom basque signifiant «glorieux».



AINTZANE :

Variante du basque Aintza, qui signifie «glorieux».



ALAIA :

Alaia est un très beau pénom basque pour fille signifiant «joie».



ALAZNE :

Alazne est un très joli prénom basque signifiant «miracle».



ALESANDESE

C'est la version féminine du basque Alesander, signifiant «défenseur de l'humanité».

AMALUR :

Amalur est un prénom basque signifiant «patrie ; terre maternelle». Amalur peut aussi s'écrire Amalure



AMETS

Amets est un prénom basque unisexe signifiant «rêve».



AMETZA

Nom basque signifiant «chêne».

ANDERE

Andere se prononce Andéré et c'est la forme féminine du basque Ander, qui signifie «homme ; guerrier».



ANGELU :

Nom basque signifiant «ange».



BEREZI :

Berezi est un prénom féminin basque signifiant «spécial».



DANELE

Forme féminine du basque Danel, signifiant «Dieu est mon juge».



DOLORE

Forme basque de l'espagnol Dolores, qui signifie «chagrin».



DOMEKA

Nom basque signifiant «dimanche».



EDER

Prénom basque unisexe signifiant «beau, beau».On lui connaît la variante Ederna, essentiellement féminine, ou encore Ederne.



ERLEA

Erlea est un prénom basque unisexe signifiant «abeille».

ERREGINA

Erregina est un très noble prénom basque signifiant «reine».

EUKENE

Eukene se prononce Eukené et est la forme basque de l'anglais Eugenia, qui signifie «bien né». On reconnaît le préfixe «eu» qui signifie bien en grec, et la racine «kene» qui renvoie aux gênes.



EURIA

Prénom basque signifiant «pluie».



FEDE

Fede est un prénom basque pour filles et femmes signifiant «foi».



HAIZEA

Haizea est un prénom basque pour filles qui a la signification de «vent».



HILARGI

Hilargi est un très joli prénom basque signifiant «lune».

LAURENDI

Laurendi est un nom mixte d'origine basque qui a la signification de «laurier».

SU

Su semble tout droit venu de Corée, mais c'est bien un prénom basque. C'est un prénom féminin signifiant «feu».

Les plus beaux prénoms pour garçons ou mixtes d'origine basque

ANDONI

Andoni est un dérivé espagnol d’Antoine, très populaire au pays basque. Andoni trouve sa source dans le grec antônios, qui signifie courageux.





HARITZ : nom basque signifiant «chêne».



HARKAITZ : nom basque signifiant «rocher».



HARTZ : Nom basque signifiant «ours».



HATS : Nom basque signifiant «souffle».



HERENSUGE : Nom basque légendaire d'un dragon, signifiant «dragon».



HIBAI : Nom basque signifiant «rivière».



HODEI : Nom basque signifiant «nuage».



HORI : Nom basque signifiant «jaune».



IBAR : Nom basque signifiant «vallée».



IGON : Nom basque signifiant «ascension».



IHINTZA : Nom basque unisexe signifiant «rosée».



IKATZ : nom basque signifiant «charbon».



IMANOL : forme basque du mot biblique Emmanuel, qui signifie «Dieu est avec nous».



INAKI (Iñaki) : Forme basque du latin Ignatius, qui pourrait signifier «ignorant».



INDAR : Nom basque signifiant «force».



INEKO : Probablement une forme basque du latin Ignatius, qui peut signifier «inconnu».



ION : forme basque et roumaine de Jean, signifiant «Dieu est gracieux».



IPAR : nom basque signifiant «nord».



ITURRI : nom basque signifiant «fontaine».



ITZAINA : nom basque signifiant «berger».



ITZAL : nom basque signifiant «ombre».



IXAKA : forme basque d'Isaac, signifiant «il rira».



IXIDOR : forme basque d'Isidor, signifiant «don d'Isis».



JULEN

forme basque du romain Julianus, qui peut signifier «barbe douce».



KEMEN

Kemen est un prénom basque signifiant «courage, vigueur».



KERMAN

Forme basque du romain Germanus, qui signifie «frère».



KOLDO

Surnom du basque Koldobika, signifiant «guerrier célèbre».



KOLDOBIKA

Forme basque du français Louis, signifiant «guerrier célèbre».



LEHOI

Nom basque signifiant «lion».



LER

Prénom basque signifiant «pin».



LERTXUN

Prénom basque pour garçons signifiant «tremble».



LIHER

Forme masculine du basque Liernia, patronne des mères sans lait ou qui ne peuvent pas concevoir.

LIZAR

Prénom basque signifiant «cendre».



LIZARDI

nom basque signifiant «bosquet de frênes».



LORE

Prénom basque unisexe signifiant «fleur».



LUIX

Forme basque de Luis, un prénom d'origine portugaise, signifiant «guerrier célèbre».



LUKEN

Le prénom masculin Luken est la forme basque du romain Lucianus, qui signifie «lumière».



LUZEA

Luzea est un prénom basque signifiant «long».



MARZ

Version basque du latin Mark, signifiant «guerrier».

MENDEBAL

Nom basque signifiant «ouest».



MIKEL

forme basque de Michael, signifiant «qui est comme Dieu».



NIKOLA

forme basque, bulgare et hongroise de Nicholas, signifiant «victoire du peuple».





OSTADAR

Ostadar est un prénom basque maculin signifiant «arc-en-ciel».



OSTARGI

Ostargi est un prénom basque signifiant «aurore».



OTSOA

Otsoa est un mystérieux prénom basque signifiant «loup».



OTSOKO

Otsoko est un prénom basque signifiant «louveteau».



PAULO

Paulo est la forme basque de Paul, signifiant «petit». On lui connaît le dérivé Paulin, aussi d'origine basque.



PEIO

Peio est la forme basque de Pierre, signifiant «rocher ; pierre».



TIBALT

Tibalt est la forme basque de Théobald, signifiant «peuple courageux».



TIPI

Tipi est un charmant prénom basque pour hommes signifiant «petit».



TODOR

Todor est la forme basque de Theodore, qui signifie «don de Dieu».