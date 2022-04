Les 30 plus belles idées pour un prénom commençant par un G

Un prénom commençant par un G a souvent beaucoup de caractère. Voici une liste des plus mélodieux, pour filles et garçons.

Le choix d'un prénom en G pour un futur enfant

Un prénom commençant par un G augure souvent d'un caractère original et d'une forte signification.

Que vous cherchiez un prénom rare usité ou au contraire très populaire, pour un bébé à venir dans votre famille, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, cet article vous prodiguera suffisamment de belles idées de noms pour alimenter votre liste de préférences.

Gerard, Gertrude, Gontran... On vous rassure, notre liste de prénoms commençant par un G va dépasser cette génération de noms tombés en désuétude. Quand certains prénoms en G ressemblent à un habit créé sur mesures pour nos ancêtres, d'autres sont lumineux, populaires et reviennent dans la tendance.

Il existe des prénoms en G de toutes les origines. Dans la liste qui suit, nous sélectionnerons les prénoms en G qui ont la meilleure sonorité pour être prononcés en français. Ces prénoms en G sont ainsi non seulement originaux mais très faciles à porter et à écrire.

Que votre famille attende un petit garçon, une petite fille ou que vous cherchiez plutôt un prénom mixte ou non genré, vous devriez trouver votre bonheur dans cette liste de prénoms commençant par un G, issus de toutes les époques et de toutes les origines.

Liste des 30 meilleures idées de prénoms en G pour filles ou mixtes

Petit garçon portant un bébé dans ses bras / Pixabay

La lettre G laisse s'écouler de nombreux prénoms féminins et mixtes très mélodieux et charmants. Voici une liste des meilleures idées, en attendant l'arrivée d'un futur enfant dans votre famille.

Gwladys

Gwladys est un prénom féminin d'origine celte. Ce nom est issu d'un terme gallois «gwlad» qui signifie «pays». Il pourrait aussi avoir une originée liée au terme celtique glad qui désigne «la richesse».

Gabrielle

Héritière de l'ange Gabriel, une petite fille prénommée ainsi est promise à une vie de gloire et de sainteté. Les Gabrielle ont la réputation d'être douées dans les domaines artisitiques, en particulier dans les arts classiques, et dans des disciplines rigoureuses. C'est un prénom mixte qui peut aussi s'écrire Gabriel pour un garçon.

Gaëtane

Gaëtane est un très beau prénom féminin d'origine latine. Gaëtane provient du latin Caietanus qui peut se traduire en français par «qui est originaire de Caieta» (ville de Latium en Italie).

Gaïdig

Gaïdig est la version bretonne du prénom Marguerite. C'est un prénom féminin qui provient du grec. En effet, en grec, le terme margeritë se traduit par les mots «la perle» en français. C'est un prénom dont la popularité est stable actuellement en France. 64 bébés ont été prénommés ainsi depuis 1970.

Gloria

Gloria est un prénom mélodieux et lumineux qui conviendra parfaitement à une petite fille fière, courageuse et rayonnante. Ce prénom est d'autant plus noble qu'il rappelle la célèbre chanson de Patti Smith, qui s'appelle aussi Gloria.

Gabby

Gabby est un diminutiif de Gabrielle qui est de plus en plus fréquemment utilisé comme prénom en tant que tel, surtout dans les pays anglosaxons. Dans les pays de langue germanique, on l'écrit parfois Gabi.

Gaëlle

Gaëlle est le dérivé féminin de Gaël, un prénom gaelique très ancien qui était donné au peuple irlandais et écossais dès la préhistoire. Il est dérivé de sa forme ancienne Gaels. Autrefois peu usité en France, il est relativement populaire depuis une vingtaine d'années, mais reste rare.

Gaïa

Gaïa est un très beau prénom féminin ou mixte. Son origine lui donne une signification grandiose, puisque Gaïa n'est autre que la déesse de la terre. Gaïa est garante d'une grande puissance féminine puisqu'elle est mère de la vie, comme notre terre nourricière. Elle a même donné naissance au ciel, sans l'intervention d'aucun mâle ! Hésiode renvoie à la naissance d'Ouranos engendrée par elle en écrivant «qu'elle [le] rendit son égal en grandeur, afin qu'il la couvrît tout entière». Gaïa créa aussi les hautes montagnes (Ourea) et Pontos, la mer stérile, aux flots harmonieux.

Garance

Garance désigne à l'origine une couleur rouge, sombre, chaude et rassurante. Les Garance sont à l'image de leur étymologie, chaleureuses, rassurantes, maternelles et mystérieuses. Les Garance ont souvent sous leurs airs doux une âme de rockeuse.

Gwendoline

Gwendoline est un prénom très mélodieux et harmonieux pour filles. Il trouve son origine dans le breton «gwen» qui signifie «blanc» ou encore «pur» ou «sacré» en langue celtique, et «dolen» qui signifie l'arc ou le cercle. Gwendoline a ainsi la signification poétique de «lune d'argent». Son diminutif Gwen donne beaucoup de charme à ce prénom breton.

Georgia

Georgia est un prénom plein de grâce et d'élégance pour une petite fille. Quoiqu'il s'agisse d'un prénom original, sa sonorité fluide et harmonieuse le rend tendance à toute époque. Georgia trouve son origine dans le grec geôrgios, un mot qui servait à désigner les «agriculteurs» ou les «travailleurs de la terre». On honore les Georges et les Georgia le 23 Avril, en l'honneur de Saint Georges, qui fut un martyr en Palestine au début du IVe siècle.

Gwenaëlle

Gwenaëlle est un prénom féminin qui a la même origine que Gwendoline, du celtique «gwen» qui signifie blanc. Son diminutif Gwen donne beaucoup de charme à ce prénom breton.

Gemma

Gemma est un prénom très peu donné en France mais fort d'une certaine popularité en Grande Bretagne et en Allemagne et en Autriche. Gemma pourrait avoir une racine commune avec le terme de gemme, qui renvoie aux pierres semi précieuses.

Liste des meilleures idées de prénoms en G pour garçons ou mixtes

Petit bébé dans un nid de plumes / Pixabay

La lettre G laisse s'écouler de nombreux prénoms masculins et mixtes très mélodieux et charmants. Voici une liste des meilleures idées, en attendant l'arrivée d'un futur enfant dans votre famille. De nombreux prénoms en G pour garçons sont très anciens, et remontent parfois à une origine viking.

Gabriel

Héritier de l'ange Gabriel, un petit Gabriel est promis à une vie de gloire et de sainteté. C'est un prénom mixte qui peut aussi s'écrire Gabrielle pour une fille.

Gilles

Gilles est un prénom pour homme très classique, simple et facile à porter. Il trouve son origine dans le terme germanique gisil qui se traduit par «le descendant de bonne race».

Gilbert

Gilbert a la même origine germanique que Gilles, c'est l'un des dérivés de ce prénom. Il provient également du terme germanique «gisil».

Günther

D'origine germanique, Günther est la traduction allemande du prénom Gonthier. Mais Günther est beaucoup plus à la mode chez les jeunes allemands que Gonthier en France. Ce prénom masculin provient de termes issus de l'ancien germanique qui signifiaient «bataille». Günther est notamment le prénom de l'écrivain Günther Grass, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1999 pour son roman «Tambour». Les Günther sont pleins de rigueur.

Gaël

Gaël est un prénom gaelique très ancien qui était donné au peuple irlandais et écossais dès la préhistoire. Il est dérivé de sa forme ancienne Gaels. Autrefois peu usité en France, il est relativement populaire depuis une vingtaine d'années, mais reste rare. Gaël est un prénom mixte qui s'écrit généralement Gaëlle au féminin.

Geri

Prénom scandinave pour homme, Geri était le nom d'un des loups d'Odin dans la mythologie nordique.

Gwenaël

Gwenaël est la version masculine du prénom féminin et mixte Gwenaëlle. Sa popularité en France a augmenté dans les années 1980 et 1990 avant de décliner légèrement.

Gaëtan

Gaëtan est un très beau prénom pour garçon d'origine latine. Gaëtan provient du latin Caietanus qui peut se traduire en français par «qui est originaire de Caieta» (ville de Latium en Italie).

Gaspard

Gaspard est un prénom intemporel pour garçon. Doux et mignon pour un enfant, il dégage également une grande maturité chez un adulte. Le prénom Gaspard trouve son origine dans le terme latin «gaspardus», soit «celui qui vient voir». Il a une parenté avec un terme iranien qui l'associe à la signification de «gardien du trésor». Gaspart peut également être rapproché du sanskrit «gathaspa» qui signifie aussi «celui qui vient voir», de même que «gaspardus» en latin.

Göran

Göran est un prénom suédois pour homme. Il est l'équivalant scandinave de Georges, qui rend ce vieux prénom plus moderne et plus ténébreux. A ne pas confondre avec Goran sans accent, qui n'en est pas une variante mais un prénom d'origine slave !

Georges

George trouve son origine dans le grec geôrgios, un mot qui servait à désigner les «agriculteurs» ou les «travailleurs de la terre». On honore les Georges et les Georgia le 23 Avril, en l'honneur de Saint Georges, qui fut un martyr en Palestine au début du IVe siècle.

Guénolé

Ecrit Guénolé et Gwenolé, ce prénom breton pour garçon trouve son origine dans le celte. Il est dérivé du prénom ancien Uuinuual et est formé des termes uuin et uual. Ces termes ont la signification de «pur» et «valeureux» en breton.

Gandalf

Et oui, les Gandalf existent bel et bien hors des contes de fée et du Seigneur des anneaux ! Ce prénom guerrier pour homme a pour signification l' «elfe de la baguette» en vieux norrois.