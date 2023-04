Son patron veut réduire son salaire de 30% pour sauver l'entreprise, il démissionne après 4 ans

Un homme n’a pas hésité à quitter son emploi, il y a de cela plusieurs années, alors qu’il faisait des heures supplémentaires et après que son patron lui ait annoncé qu’il devrait réduire son salaire de plus de 30%. Il raconte son histoire sur un forum.

L’employé a raconté sa mésaventure sur Reddit pour rappeler combien il est important de connaître sa vraie valeur au travail.

« J'ai longtemps exercé un métier assez difficile mais plutôt gratifiant dans l'industrie des matériaux de construction. Travailler pour une petite entreprise dans une petite ville signifiait beaucoup d'heures, mais aussi une bonne dose de liberté pour travailler comme je le voulais », raconte l’ancien vendeur-conseiller qui dirigeait « près de la moitié de l'entreprise ».

L’employé raconte que malgré tous ses efforts au travail, il n’a jamais eu d’augmentation de salaire. Mais l’entreprise pour laquelle il travaillait rencontrait des difficultés.

« Cela dit, l'entreprise, comme de nombreuses petites entreprises, semblait toujours être au bord du gouffre. J'ai travaillé d'arrache-pied en projetant soigneusement les ventes, en commandant exactement ce dont nous avions besoin et en examinant les problèmes et les pièges potentiels », précise l’ancien employé.

Pour cela, l’homme sacrifiait sa vie de famille pour travailler durant de longues heures du lundi au samedi et un dimanche sur trois. Un travail intense.

« Je ne peux pas me permettre d’être sous-rémunéré pour mon travail »

Jusqu’au jour où l’homme en a eu marre. « J'ai demandé à mon patron, soit de réduire mes heures tout en gardant mon salaire annuel identique, soit de me payer plus ». Son patron lui assure qu’il va y réfléchir mais apprend entre-temps par la société de conseil en affaires qu’il a embauché que les coûts de main-d’œuvre sont trop élevés.

Le patron a ensuite fait savoir à son employé qu’il allait supprimer toutes les heures supplémentaires de l’équipe. L’employé lui a alors signalé qu’il ne pourrait plus vivre comme il le fait depuis 4 ans si son salaire était revu à la baisse.

Il raconte que son patron s’est énervé et l’a qualifié d’égoïste. « Je lui ai rappelé que les économies réalisées grâce à la réduction des heures supplémentaires par les autres employés étaient plus que suffisantes. Le travail que j'ai fait était indispensable à l'entreprise, et que j'étais déjà terriblement sous-rémunéré pour mon travail par rapport au même poste, même chez nos concurrents ».

« Il a concédé ce point, mais a simplement dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Alors j'ai dit, je suis désolé, mais je ne peux pas me le permettre non plus », écrit l’homme qui raconte avoir démissionné dans la foulée en posant ses jours de congés pour lesquels il souhaitait être payé.

L’homme a ainsi appelé un vendeur avec il faisait affaire pour lui demander un emploi. « J'occupe ce poste depuis 6 ans. Je travaille selon un horaire normal de 8h à 17h et je suis payé beaucoup plus qu'avant », se réjouit le nouvel employé.

Il ponctue son témoignage en précisant qu’il ne pouvait plus se permettre de rester dans son ancien travail. Il regrette par ailleurs que son ancien patron, qu’il considère comme une bonne personne, a raconté à tout va qu’il les avais trahis, lui et son entreprise. « L'entreprise a en fait fermé 6 mois après mon départ après plus de 100 ans de service ».

En commentaires, beaucoup d’internautes ont salué le courage et la prise de décision de l’employé.