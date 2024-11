Un expert en relations explique pourquoi vous devriez arrêter de dire « je t'aime » à votre partenaire

Cet expert veut que vous arrêtiez de dire cette phrase magique pleine de signification pour les couples. Voici ce qu’il déclare et ce qu’il recommande de dire à la place.

Dans un couple, il est normal de se dire « je t’aime ». Mais Jon Dillow, un expert en relations, qui prodigue ses conseils sur TikTok, vous recommande d’arrêter de le faire. Le conseil peut sembler saugrenu, mais l’expert vous invite à y réfléchir à deux fois avant de prononcer ces mots précieux.

« Si vous dites fréquemment à votre partenaire ‘Je t'aime’, je veux que vous arrêtiez », commence-t-il dans sa vidéo avant d’en livrer les raisons.

Selon Jon Dillow, il n’y a rien de mal à dire « je t’aime » à son/sa partenaire. En revanche, le répéter à chaque petit moment de la journée ou pour n’importe quelle raison peut devenir problématique. Vous pourriez ainsi vous surprendre à lui dire « je t’aime » parce qu’il/elle a nettoyé la table ou fait une tâche basique. C’est à ce moment-là que la phrase perd tout son sens, selon Jon Dillow.

L’expert conseille une autre approche, les internautes ne sont pas d’accord avec lui

Crédit photo : Motortion/ iStock

« Oui, dire ‘Je t’aime’ à votre partenaire est une bonne chose. Mais si vous dites 'Je t'aime' à chaque fois que vous raccrochez le téléphone ou à chaque fois que vous vous saluez le matin ou que vous vous voyez à la fin de la journée, cela peut commencer à devenir routinier et dénué de sens », prévient l’expert.

À la place, Jon Dillow suggère de changer votre vocabulaire afin d’exprimer ce que vous ressentez pour votre partenaire sans avoir à sur-utiliser cette expression. Et vous allez voir que cela a du sens.

« Au lieu de ‘Je t'aime’, essayez l'une des phrases suivantes : ‘J'ai hâte de te voir’, ‘J'aime notre vie ensemble’, ‘Je suis tellement reconnaissant(e) d'avoir un(e) partenaire qui… J'espère que tu le sais’, ‘Je ne te le dis probablement pas assez mais tu rends vraiment ma vie meilleure, je suis tellement reconnaissant(e) d'être avec toi’... », propose l’expert.

Employer ces phrases peut être plus significatif pour vous et votre partenaire. « Cela ne veut pas dire que dire 'Je t'aime' n'a pas de valeur, mais si votre objectif est de communiquer votre amour et votre affection, être plus précis sur ce que vous dites est probablement plus efficace pour atteindre cet objectif », rappelle Jon Dillow.

Dans les commentaires, les internautes n’ont pas réellement partagé l’avis du tiktokeur. Pour l’un d’entre eux, dire « je t’aime » n’est jamais assez. Pour un autre, cela ne sera jamais dénué de sens même si vous le dites souvent. « Si la personne vous aime vraiment, elle ne se lasse jamais d'entendre ces mots », assure un troisième.