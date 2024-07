Un médecin révèle le test physique simple qui peut prédire le nombre d'années qu'il vous reste à vivre

Ce test de longévité est utilisé chez des patients et peut déterminer s’ils sont en bonne santé ou pas.

Certains d’entre nous se sont peut-être déjà demandés combien d’années il leur restait à vivre sur Terre. Figurez-vous qu’un test pourrait vous apporter la réponse. C’est en tout cas ce qu’explique le docteur américain Natalie Azar.

Invitée dans la célèbre matinale du Today Show, Natalie Azar a dévoilé le test que certains professionnels de santé utilisent pour évaluer la longévité de leurs patients. Selon elle, ce simple exercice peut vous renseigner sur le nombre d’années qu’il vous reste à vivre en moyenne.

« C'est un marqueur indirect de votre santé », précise Natalie Azar avant d’ajouter que ce test est surnommé « sit to stand » ou « sit-rising test » (SRT), comprenez le test assis-debout ou assis-monté.

Un test pour estimer la longévité des patients

Crédit photo : PeopleImages/ iStock

Dans l’émission, Natalie Azar est accompagnée d’une jeune femme chargée de montrer à quoi ressemble le test. Cette dernière s’exécute. La spécialiste indique que tout le monde peut réaliser le test chez soi. Pour cela : Partez de la position debout, jambes croisées, à la position assise sur le sol en gardant les jambes croisées. Relevez-vous ensuite dans la même position sans utiliser aucune partie de votre corps autre que vos jambes et vos muscles centraux.

Dans un rapport datant de 2012, la Société européenne de cardiologie expliquait qu’il existe une corrélation entre ce test et l’espérance de vie des personnes âgées de 51 à 80 ans. En effet, ce test est plutôt conseillé pour cette tranche d’âge. Comme l’indique le docteur Azar, la forme musculo-squelettique peut être liée à la santé cardiovasculaire.

Ce test est noté sur 10. À chaque aide utilisée (bras, jambes etc), un point est enlevé. La note finale doit ensuite déterminer le nombre d'années qu’il vous reste à vivre.

Si vous utilisez la main en appui : -1 point

Si vous utilisez le genou en appui : -1 point

Si vous utilisez l'avant-bras en appui : -1 point

Si vous utilisez la main sur la cuisse ou le genou : -1 point

Si vous utilisez le côté de la jambe en appui : -1 point

Les points peuvent s'accumuler et ce, à plusieurs reprises si l'erreur/ l'aide est commise plusieurs fois.

Crédit photo : Today

Les personnes dont le score est compris entre 0 et 3 auraient plus de chances de mourir dans les quelques années qui suivent qu’une personne dont le score est situé entre 8 et 10. « L'étude a révélé que plus le score est bas, plus le risque de mourir au cours des six prochaines années est sept fois plus élevé », complète Natalie Azar qui révèle que le score idéal est de 8 points ou plus.

Enfin, il est important de noter que les personnes ayant eu le score le plus élevé dans l’étude étaient les plus âgées du groupe et donc celles qui présentaient pourtant un risque de décès élevé. Natalie Azar prévient également que le résultat que vous obtenez est à prendre « avec des pincettes » puisqu’il ne prend pas en compte les blessures et autres handicaps.