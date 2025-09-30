Un policier va épouser une ancienne ado disparue 15 ans après avoir participé aux recherches pour la retrouver

Roro Nicole, une Américaine de 28 ans, va bientôt épouser le policier ayant participé quinze ans plus tôt à une opération de recherche visant à la retrouver alors qu’elle était portée disparue.

Une histoire d’amour qui ne ressemble à aucune autre.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Roro Nicole, 28 ans, a dévoilé les coulisses de sa relation avec son fiancé Tyler. Une publication devenue virale pour une raison précise.

Son futur époux est l’un des policiers qui a participé quinze ans plus tôt à une opération de recherche mise en place pour la… retrouver. Ils étaient loin d’imaginer que le destin allait les réunir des années après.

Tout a commencé en 2010. À l’époque, alors qu’elle âgée de treize ans, Roro Nicole a décidé de s’enfuir du domicile familial en pleine nuit après avoir subi des violences de la part de son père.

Selon ses dires, ses parents ont signalé sa disparition auprès de la police locale. Néanmoins, les forces de l’ordre n’ont pas réussi à retrouver l’adolescente cette nuit-là, car elle s’était cachée.

« Je savais que les policiers ignoraient tout de ce qui se passait à la maison. J’avais peur d’être obligée de rentrer chez moi, alors j’ai trouvé un endroit sûr où aller », explique la jeune femme originaire des États-Unis.

Avant d’ajouter :

« Il y avait un policier qui travaillait cette nuit-là pour aider aux recherches. Je ne l'avais jamais rencontré (…)».

Crédit Photo : Roro Nicole

Roro Nicole ignorait à ce moment-là que cet homme de 23 ans allait devenir son compagnon pour la vie.

Réunis par le destin

Finalement, la jeune fille a été retrouvée saine et sauve par les autorités. Elle a ensuite été placée en famille d’accueil. À l’âge adulte, cette dernière a commencé à travailler au bureau du shérif local, où elle a rencontré un agent nommé Tyler qui la fixait sans cesse.

Alors que le contrat de Roro Nicole approchait de la fin, le policier a pris son courage à deux mains pour engager une conversation avec elle.

Crédit Photo : Roro Nicole

« À partir de là, nous sommes devenus amis et avons commencé à sortir ensemble, à parler régulièrement », se souvient la tiktokeuse.

Au cours de l’une de ces discussion, elle a évoqué sa fugue survenue lors de son adolescence. Lorsqu'elle lui a donné plus de détails sur la date et le lieu de l'incident, le policier a eu un déclic.

« Il m'a dit : “Je te cherchais”. Il était tellement surpris qu'il ne savait pas quoi penser. Toute cette situation nous a choqués tous les deux, mais j'ai trouvé ça plutôt cool », se souvient l’Américaine.

À la suite de cette révélation, les deux collègues sont sortis ensemble, avant de se fiancer sept mois plus tard, en août 2024.

Crédit Photo : Roro Nicole

Les internautes mitigés

La publication de Roro Nicole a récolté des millions de likes. Son récit a notamment suscité un vif débat.

Dans la session commentaires, des utilisateurs critiquent la différence d’âge du couple, et assurent que cette relation n’est pas normale.

Une personne a écrit :

« Ça semble vraiment illégal ».

Une autre a commenté :

« Beaucoup de traumatismes non résolus ici ».

Crédit Photo : Roro Nicole

D’autres, en revanche, ne sont pas de cet avis et évoquent le destin.