Voici l'erreur fréquente à ne surtout pas faire dans votre cuisine, un risque permanent

Quand vous adoptez ce geste, vous pensez sans doute bien faire, mais il est un détail que l’on oublie tous et qui peut être dangereux pour la santé. Une chercheuse livre ses conseils.

Un geste qui peut entraîner la prolifération de bactéries

La cuisine est une pièce importante de la maison dont on ne soupçonne pas tout le temps les risques pour l’hygiène. Ainsi, on croit bien faire en nettoyant la vaisselle. Sauf qu’avec un peu de négligence, les conséquences peuvent être graves.

Un petit oubli et c’est les bactéries qui s’installent, entraînant un risque pour la santé. C’est pour cela qu’il faut particulièrement prêter attention aux torchons. Ces derniers peuvent être de vrais nids à microbes. Surtout s’ils ne sèchent pas correctement.

« Un torchon peut permettre la croissance d'1 à 10 milliards de bactéries s'il ne sèche pas entre les utilisations », rappelle Solveig Langsrud, chercheuse à l'Institut de recherche alimentaire norvégien Nofima.

Bien faire sécher les torchons et les changer souvent

Crédit photo : kaorinne/ iStock

Un torchon mal séché est un mauvais torchon. Même si vous séchez de la vaisselle propre, les bactéries peuvent proliférer à cause de l’humidité. Mais il n’y a pas que la vaisselle qui est en cause. Solveig Langsrud alerte sur certains « microbes dangereux » sur des surfaces ayant été en contact avec « un animal de compagnie, du vomi, de la terre ou de la viande crue. » Dans ce cas, la chercheuse conseille de changer immédiatement le torchon puis de se laver les mains.

Si vous utilisez un torchon quotidiennement pour essuyer la vaisselle, pensez à bien le rincer et à le suspendre pour qu’il sèche correctement. Pour éviter tout risque, l’experte recommande d’opter pour des torchons qui sèchent rapidement, comme la microfibre. Puis, quand vient le moment de les laver en machine, 60°C suffisent, selon Solveig Langsrud :

« Le plus important est qu'ils soient suspendus de manière suffisamment aérée pour qu'ils sèchent le plus rapidement possible. Car les torchons et serviettes humides deviennent un problème d'autant plus vite qu'ils restent humides longtemps. »

Enfin, pour une meilleure hygiène, Solveig Langsrud conseille de changer son torchon au moins deux fois par semaine en moyenne. Cette fréquence augmente pour les familles nombreuses puisque l’experte suggère de le changer « encore plus souvent. »