Une maman choisit ce prénom mixte pour son fils, les internautes la supplient de changer d'avis

S’il est mixte dans les pays francophones, le prénom choisi par la maman est en revanche beaucoup plus féminin chez les anglophones, ce qui pose problème pour les internautes.

Sur le forum Reddit, une maman américaine a exprimé son envie de choisir un prénom unisexe, autrement dit mixte, pour son nouveau-né. La jeune maman indique qu’elle adore ce prénom et qu'il lui tient à cœur pour des raisons familiales.

Cependant, quelques instants après avoir partagé le prénom qu’elle souhaitait donner à son fils, la maman à reçu une vague de réponses négatives des internautes.

Le prénom en question est Vivian qui, selon elle, s’attribue aussi bien à une fille qu’un garçon. Elle précise par ailleurs que son grand-père et son oncle portent eux-mêmes ce prénom. « Je pense transmettre ce prénom à mon fils parce que 1) j'aime tellement ma famille et 2) c'est un prénom unisexe », écrit-elle.

Il est important de noter que le prénom Vivian, tel qu’il est écrit en anglais, se prononce de la même façon pour une fille ou un garçon, à savoir « Viviane ». En revanche, la prononciation et l’orthographe diffèrent en français selon qu’il soit masculin ou féminin (Vivian et Viviane). À noter que la version masculine est plus populaire chez nous que dans les pays anglophones.

Les internautes tentent de dissuader la maman

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

« Est-ce que c’est assez unique, moderne et joli ? », demande la maman. La réponse des internautes ne s’est pas faite attendre. Ni une ni deux, les utilisateurs du forum ont fait part de leur réticence quant aux choix du prénom. La maman a été surprise de recevoir autant de messages l’incitant à reconsidérer ce prénom.

« Je n'ai jamais rencontré un garçon ou un homme nommé Vivian. La dernière fois qu’il s’est classé parmi les 1 000 noms les plus attribués des États-Unis, c’était en 1933 », écrit non sans humour une autre maman.

Un internaute tente d’expliquer en quoi Vivian est un mauvais choix : « Bien qu'il puisse être unisexe par définition, je pense qu'il est exagéré de l'appeler unisexe dans la pratique. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir le prénom, mais il y aura très probablement une certaine confusion concernant le sexe de votre fils et ce qu’il devra endurer plus tard ».

D’autres internautes jugent que le prénom est trop féminin et non pas mixte. Des parents ont tenté de dissuader la jeune maman en lui précisant que son fils pourrait subir des moqueries et qu’il pourrait lui en vouloir.

Depuis cette publication, rien n’indique si la maman a suivi son choix ou écouté les conseils des internautes.