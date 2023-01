Vacances : voici la liste des 4 choses à préparer pour partir l'esprit léger

Les vacances d’hiver arrivent à grands pas. Dès le mois de février, les vacanciers pourront ainsi profiter d’une pause bien méritée, et pourquoi pas à la montagne ? Ou à la campagne pour profiter de l'air frais ? Pour cela, il y a une liste de choses à ne surtout pas oublier de préparer lorsque l’on part en vacances.

Le top départ pour les vacances d’hiver sera lancé dès le vendredi 3 février au soir pour la première zone scolaire, la zone A. Puis, viendront les deux autres zones, B et C.

Si vous avez la chance de partir en vacances au ski, à la mer ou à la campagne, il y a toujours une liste de choses à ne surtout pas oublier avant de partir en voyage. Et les préparatiifs peuvent être stressants.

Alors, nous vous avons préparé une liste de choses auxquelles on ne pense pas forcément lorsque l’on prépare son départ en vacances. Des choses importantes qui vous permettront de partir l’esprit léger et avec le sentiment d’avoir tout anticipé avant votre départ.

Ces petites choses à ne pas oublier pour un départ en vacances serein et réussi

1. Débrancher les prises avant de partir

En ce moment, on parle beaucoup d’économies d’énergie. Alors, pendant que vous profiterez de vos vacances, pourquoi ne pas éteindre les appareils que vous n’utiliserez pas en les débranchant ? Vous ferez des économies d’énergie, du bien à votre porte-monnaie et à la planète. Box internet, réveil numérique, grille-pain, cafetière, télévision … il y a plein d’appareils que vous pouvez débrancher sans crainte avant de partir pour vos vacances.

2. Faire garder ses animaux

Si vous avez des animaux et que vous ne pouvez pas les emmener avec vous, les faire garder auprès de personnes de confiance est votre priorité afin qu’eux aussi passent des vacances sereines. Chez vos proches ou dans une pension pour animaux, les choix sont multiples. Vous pouvez aussi bien faire appel à des visiteurs d’animaux si ces derniers sont indépendants et peuvent rester seuls plusieurs heures, ou des familles d’accueil.

3. Préparer sa glacière

Il n’y a rien de pire que de s’arrêter lors du trajet de vos vacances sur une aire d’autoroute sans avoir un repas pour calmer votre estomac. Une queue qui n’en finit pas pour s’acheter un simple sandwich ou un café et des prix souvent exorbitants, très peu pour vous ? Alors optez plutôt pour une glacière. Pratique, celle-ci vous sera toujours utile lors de votre séjour. Une sortie par-ci ou par-là, la glacière est l’accessoire dont vous aurez besoin. Vous pourrez y conserver votre panier repas et vos courses pour le séjour. En plus, selon vos besoins et vos moyens, il y a des petites et des grandes glacières pour des prix abordables.

4. Se munir de son boîtier télépéage

Avant de pouvoir se détendre à fond sur votre lieu de vacances, il faut d’abord subir le (parfois) long trajet vers la destination de votre choix. Une étape obligatoire que certains petits réflexes peuvent rendre plus supportable. C’est le cas grâce au boîtier Bip&Go de Télépéage. Même si vous allez en vacances, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être pressé(e) d’arriver… et dans ce cas, vous n’êtes pas seul(e). Alors vous subissez les bouchons et vous prenez votre mal en patience, surtout au niveau des péages.

Mais comme vous avez pensé à prendre votre boîtier Bip&Go, le péage devient une simple formalité. Fini les arrêts incessants aux péages, direction la montagne ou la campagne plus vite et à moindre coût. Jusqu’au 12 février, l’offre vacances Bip&Go vous permet d’économiser 50% sur votre badge. Bénéficiez d’une offre de 5 € pour le badge 3 pays ou 7 € pour le badge Europe afin d’étendre votre horizon de vacances.

Voilà, vous êtes désormais fin prêts à partir en vacances l'esprit léger !