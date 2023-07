Quand faut-il laver son plaid ? Voici la fréquence idéale pour éviter les problèmes de santé

On a tous un plaid chez soi dans lequel on aime se blottir le soir. Mais ce fidèle compagnon de vos soirées peut aussi être un vrai nid à microbes. Vous n’avez pas d’autre choix que de le laver. Mais à quelle fréquence faut-il laver votre plaid ?

En coton, en laine ou en synthétique, le plaid est l’allié idéal de vos soirées. Rien de mieux que de se blottir dans son plaid préféré devant un film ou une série. Cet élément indispensable devient ainsi très utilisé : sur votre canapé ou sur votre lit.

Même laissé de côté, le plaid collectionne la poussière. Si votre animal de compagnie dort dessus, ce sont les poils et éventuellement la bave de votre fidèle compagnon qui s’y collent. Sans compter les traces de votre chocolat préféré et de nourriture qui s’y glissent lorsque vous mangez sur votre canapé.

Pour se débarrasser de toutes ces saletés, le meilleur moyen reste le lavage.

À quelle fréquence faut-il laver son plaid ?

Crédit photo : AnnaZhuk/ iStock

Le nombre idéal de lavages pour votre plaid est de 3 à 4 par an. Le chiffre peut augmenter si votre chien ou votre chat l’utilise régulièrement. Le reste du temps, n’hésitez pas à secouer votre plaid au grand air pour enlever la poussière qui s’y loge et l’aérer. Ces manipulations et lavages sont importants pour votre santé afin d’éliminer les résidus, petites bêtes, microbes et saletés qui y vivent.

Selon la matière de votre plaid, adoptez le meilleur lavage. Optez pour un lavage à la main et à froid pour un plaid en laine. Un lavage à chaud et en machine pour un plaid en synthétique. Puis, un lavage à la machine à laver entre 30 et 40° avec le reste de votre linge pour un plaid en coton.