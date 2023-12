Voici à quoi servent les points noirs sur le pare-brise de votre voiture

Les véhicules recèlent de nombreux secrets dont on ne connaît pas toujours l’utilité. C’est le cas de ces petits points noirs sur le pare-brise des voitures. Mais à quoi peuvent-ils bien servir ?

Il existe de nombreuses fonctionnalités dans les véhicules dont nous n’avons pas toujours connaissance. Par exemple, ces petits points noirs qui se trouvent sur le pare-brise avant n’ont pas pour fonction d’être design. D’ailleurs, à force de les voir chaque jour, on finit par ne plus réellement y faire attention.

Pourtant, ces petits points noirs ont une fonctionnalité des plus importantes. Tout comme la bande noire qui entoure le pare-brise. En effet, ces petits points noirs sont reliés à cette épaisse bande noire autour du vitrage connue sous le nom de « frit » ou « frit band ».

Cette bande noire protège en fait la colle qui retient le pare-brise et est préférée à une garniture en métal. Cela permet de sceller le joint entre le verre et le cadre de la voiture, mais aussi de protéger le pare-brise des rayons UV.

Des points noirs pour lutter contre la température

Mais alors, qu’en est-il de ces petits points noirs qui apparaissent en nombre et épais en haut du pare-brise avant de se faire plus petits au point de se confondre avec le verre ? Les points noirs sont un revêtement en céramique et qui est cuit dans le verre, exactement comme la bande. La bande qui est reliée aux points est également noire. Ainsi, à cause de cette couleur, cela chauffe plus vite et peut endommager le pare-brise.

Cette surface permet une meilleure adhérence à la colle qui maintient le pare-brise en place. Afin de ne pas perdre ses propriétés adhésives avec la chaleur du soleil, la couleur de ces points doit être la plus foncée possible. Donc le noir.

« Alors que le côté intérieur de la fritte permet à l'adhésif de se lier au verre, le côté extérieur de la fritte agit comme un bouclier contre les rayons UV afin de protéger la liaison adhésive, qui autrement serait affaiblie par une exposition continue à la lumière directe du soleil », explique le site DeDona Tint and Glass.

Avec cette ligne de céramique, la chaleur est inégalement répartie sur le pare-brise mais peut s’avérer critique lorsque les températures sont élevées. Cela pourrait ensuite former une lentille et distordre la vue du conducteur. La solution était donc toute trouvée : les points.

La chaleur est répartie plus uniformément car les points brouillent la frontière entre la peinture et le pare-brise. Cela réduit ainsi la formation de lentilles.