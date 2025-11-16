Ces objets rangés sous votre lit sont à bannir d'urgence, selon le Feng Shui

Vous avez du mal à dormir la nuit ? Il est peut-être temps de faire un petit ménage sous votre lit, car cet endroit pourrait être la cause de votre insomnie.

Être en forme rime avec sommeil de qualité. Pour bien dormir la nuit, les spécialistes recommandent d’adopter cette position en particulier et de vous coucher à des heures régulières.

Si certaines techniques fonctionnent, d’autres en revanche s’avèrent inefficaces. La cause réside peut-être ailleurs. Vous l’ignorez peut-être, mais ce que vous ranger sous votre lit pourrait perturber votre sommeil, selon le Feng Shui.

Crédit Photo : iStock

Cet art millénaire chinois est une philosophie qui vise à harmoniser les énergies environnementales pour améliorer la qualité de vie. En d’autres termes, elle nous donne les clés pour créer un environnement sain à la maison.

Selon cette discipline, il y a une liste d’objets à ne surtout pas placer autour du lit. La raison ? Certains d’entre eux sont des « bloqueurs d’énergie ». Résultat : ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur la qualité du sommeil.

Voici les objets à bannir de la chambre à coucher

Parmi ces objets objets interdits, on peut citer les chaussures car celles-ci « représentent des personnes qui vous marchent dessus », explique Dee Oujiri, spécialiste du Feng Shui, dans les colonnes du magazine Livingetc.

Elle recommande de ranger les souliers dans une autre pièce et dans endroit fermé. Même son de cloche pour les vêtements sales qui libèrent une énergie négative. On retrouve aussi les papiers de travail. Ces documents sont associés au stress et empêchent de se déconnecter une fois rentrés à la maison.

Crédit Photo : iStock

Les objets émotionnellement chargés sont aussi à bannir de votre chambre. « Ces souvenirs peuvent vous empêcher de dormir, sans compter qu’ils vous maintiennent enfermés dans le passé », détaille l’experte.

Enfin, les appareils électroniques, comme les smartphones et tablettes, vous empêchent de dormir correctement. Lumière bleue, ondes électromagnétiques…Ces objets gâchent votre sommeil.

Comment créer un environnement sain sous le lit ?

Si vous manquez de rangements, pas de panique. Vous pouvez utiliser l'espace sous le lit à condition de le faire correctement. Ainsi, le Feng Shui recommander de privilégier les éléments neutres. Ces couleurs claires favorisent en effet le calme et la sérénité.

Crédit Photo : iStock

Pour ranger vos affaires, vous pouvez opter pour des boîtes fermées et des rangements en bois ou en tissu naturel.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !