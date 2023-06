Voici le métier où les accidents mortels sont le plus élevés, d'après une étude

Tous les Français ne sont pas égaux face au métier qu’ils exercent. Certains d’entre eux sont plus à risque que d’autres. Une étude vient d’être publiée et recense les métiers qui tuent le plus.

Crédit : Akarawut Lohacharoenvanich/ iStock

Le 8 juin dernier, l’Observatoire des inégalités publiait son rapport. L’Observatoire dresse une liste d’inégalités qui va des inégalités sociales aux inégalités professionnelles.

On apprend ainsi que les cadres et les ouvriers ne sont pas logés à la même enseigne lorsqu’il est question de salaire et de risque au travail. Les accidents du travail sont plus fréquents dans certaines branches, et c’est ce que l’Observatoire des inégalités a souligné.

Les ouvriers hommes sont les plus touchés par les risques du métier

Crédit : Pheelings Media/ iStock

Le rapport indique qu’en 2019, 40 000 accidents graves sur le lieu du travail ont été enregistrés. Parmi eux, 19 280 l’ont été chez les ouvriers, soit près de la moitié des accidents survenus au cours de l’année.

À titre de comparaison, ce sont 1805 accidents graves qui ont été enregistrés chez les cadres.

Le constat du rapport est parlant : les cadres ont moins de risque de subir un accident du travail, contrairement aux ouvriers. Pour chaque milliard d’heures rémunérées, 259 accidents graves du travail sont recensés chez les cadres. Tandis que le chiffre passe à 1813 accidents graves du travail pour la même fréquence chez les ouvriers.

Le risque d'être handicapé suite à un accident du travail est donc sept fois plus élevé chez les ouvriers que chez les cadres.

Enfin, le rapport souligne que pour le milliard d’heures travaillées, les décès atteignent le nombre de 46 chez les ouvriers contre 10 chez les cadres. Les accidents mortels touchent aussi plus les hommes que les femmes, avec 1,5 fois plus de risques de subir un accident.