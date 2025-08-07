Attention, ces mauvaises habitudes courantes font baisser votre QI, selon une étude de Harvard

Il est temps de prêter une attention toute particulière aux habitudes que vous adoptez. Certaines d'entre elles impactent négativement votre QI, allant même jusqu’à le faire diminuer.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le quotient intellectuel évolue au fil de notre vie. Vous pouvez soit l'améliorer soit le réduire selon nos habitudes, explique T. Alexander Puutio, professeur à l'université de Harvard, dans Psychology Today. Nos comportements peuvent aussi impacter notre QI et nos capacités cognitives.

Ainsi, les premiers comportements à proscrire sont l’alcool, le stress et le manque de sommeil. De telles habitudes sont néfastes pour notre mémoire, notre raisonnement ou encore notre réflexion.

« Nous buvons. Nous faisons défiler les pages de notre téléphone. Nous dormons mal. Nous nous exposons à des environnements qui drainent notre attention et nous obligent à réagir à des stimuli au lieu de nous engager dans une réflexion approfondie », déplore le professeur.

Des habitudes à éviter et d’autres à privilégier

Crédit photo : AntonioGuillem/ iStock

Ces gestes appauvrissent notre cerveau et surpassent ceux qui comptent réellement pour son bon fonctionnement. Outre l’alcool et les réseaux sociaux, le stress chronique est également responsable de la baisse de notre QI.

Dans leur étude publiée dans la revue Child Psychiatry and Human Development, les chercheurs de l'université de Stanford ont montré que tout événement stressant fait baisser nos capacités cognitives. Il en serait de même pour sa surcharge mentale et l’instabilité émotionnelle. Le cerveau est accaparé par des choses négatives. Dès lors, la mémoire et la concentration ne peuvent plus fonctionner correctement.

Heureusement, tout n’est pas figé dans le marbre. T. Alexander Puutio recommande de s’instruire.

Crédit photo : Miljan Zivkovic/ iStock

« [Il s’agit] de mélanger les matières et de se tester régulièrement. C'est plus exigeant, certes, mais, comme pour la musculation, c'est cet effort qui fait grandir le cerveau », explique-t-il.

Par ailleurs, inutile de trop travailler. Faire des semaines de 55 heures réduit par exemple les capacités cognitives, selon les chercheurs. Aussi, n’oubliez pas qu’un bon sommeil favorise la mémoire et aide à réduire le stress. Le professeur T. Alexander Puutio conseille également de lire plutôt que d’écouter des podcasts, de se sociabiliser, de rester curieux, de voyager et de converser. Nos ancêtres ont développé leur intelligence en « explorant le monde, en repérant des schémas, en faisant des prédictions et en ajustant notre trajectoire lorsque nous nous trompions ». Alors, n’hésitez pas à partir à l’aventure et à élargir vos centres d’intérêts.