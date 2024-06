Voici les régions de France où le salaire moyen est le plus élevé, découvrez leur montant

Face à l’inflation, vous vous demandez peut-être si vous recevez un salaire décent. À titre de comparaison, voici les régions de France dans lesquelles le salaire moyen est le plus élevé.

En France, la question de l’argent reste taboue. Ainsi, il est parfois difficile de savoir si vous gagnez bien votre vie par rapport aux autres habitants ou non. Pour le savoir, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) a dévoilé de nouvelles données le 12 juin dernier.

L’Insee a dévoilé une carte de la France montrant le salaire moyen dans chaque région. Une information qui peut nous être utile pour nous situer par rapport aux autres habitants de notre région et du pays. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont divisé la masse salariale totale par le nombre de salariés. Ce chiffre a ensuite été ajusté en prenant en compte le nombre moyen d’heures travaillées par semaine, comparé à la moyenne d’heures hebdomadaires de chaque salarié. Ces estimations ont permis d’obtenir un salaire moyen, différent selon la région dans laquelle nous vivons.

Crédit photo : Insee

La région où le salaire est le plus élevé

Pour mener cette étude, les chercheurs se sont basés sur les revenus des salariés du privé, sans compter les apprentis, les stagiaires et les salariés agricoles. Sans grande surprise, l’Île-de-France est la région dans laquelle le salaire est le plus élevé, notamment en raison du coût de la vie sur ce territoire. En moyenne, les salariés de cette région reçoivent 3 377 euros nets mensuels, dont 4 129 euros dans les Hauts-de-Seine et 3 732 euros à Paris.

Crédit photo : iStock

La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe en deuxième position avec un salaire net mensuel de 2 532 euros. Elle est suivie par la Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 472 euros par mois) et la Guyane (2 400 euros). Le salaire moyen des autres régions de France oscille entre 2 226 euros et 2 273 euros par mois. Le salaire le plus bas est à La Réunion, avec 2 197 euros nets mensuels.

Si les salaires varient selon la région dans laquelle nous habitons, il existe toujours une inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Comme le révèle cette étude de l’Insee, en Île-de-France, le salaire des hommes est situé autour de 3 569 euros contre 3 105 euros pour les femmes. Les revenus peuvent également varier entre les catégories socio-professionnelles : dans cette même région, comptez 5 172 euros pour les cadres, 2 824 pour les professions intermédiaires, 2 019 pour les employés et 1 959 pour les ouvriers.

Des différences à prendre en compte pour comparer ses revenus.