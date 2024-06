Voici la position que vous ne devez surtout pas adopter pour dormir

Trouver la position parfaite pour s’endormir est tout un art. Pourtant, il en est une qui est à proscrire absolument pour ne pas encourir de risques pour votre santé.

Le sommeil est capital pour notre santé et notre bien-être. Alors, pour dormir confortablement, beaucoup ont leur petites aises. Sauf qu’une position est fortement déconseillée.

Dormir sur le ventre peut entraîner des problèmes au niveau de votre corps et de vos organes. Cette position est certes confortable pour tous ceux qui l’adoptent. Cependant, elle peut grandement impacter votre dos.

En effet, en dormant sur le ventre, votre colonne vertébrale n’est plus alignée correctement. De plus, une pression s’exerce sur le bas du dos, renforçant ce désalignement. En dormant dans cette position, vous tournez votre tête sur le côté ce qui va tordre la colonne cervicale et entraîner des hernies discales. Il en résulte ainsi des douleurs chroniques du dos et du cou.

Problèmes respiratoires, de digestion et de peau

Crédit photo : monkeybusinessimages/ iStock

En dormant sur le ventre, ce sont vos organes qui sont aussi impactés. Que cela soient les poumons, l’estomac ou même le cœur. Forcément, votre respiration en sera affectée, de même que la digestion (avec des reflux gastriques) et plus globalement votre qualité de sommeil à cause de la pression exercée. De fait, cette position est fortement déconseillée pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil ou de troubles respiratoires puisqu’elle contribue à comprimer les voies respiratoires. Outre ces inconvénients, vous risquez ainsi d’être bien plus fatigué en journée.

Côté esthétique, la position sur le ventre n’est pas en reste. En dormant de cette façon, votre visage se retrouve en contact plus important avec l’oreiller. Cela entraîne ainsi la formation de plies et de rides sur la peau et peut même accélérer son vieillissement si la position est longue et prolongée. On ne parle même pas des problèmes d’acnée que cela peut entraîner…

Quelle est la meilleure position pour dormir ?

Crédit photo : PeopleImages/ iStock

Vous l’aurez compris, le mieux est d’éviter de dormir sur le ventre. Privilégiez plutôt la position sur le dos ou sur les côtés. Faites en sorte de vous installer confortablement afin de vous endormir dans l’une de ces positions. Pour cela, vous pouvez opter pour des oreillers ou un matelas adéquats.