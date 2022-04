Selon la science, vous ne devez pas vous coucher fâché avec votre moitié

S’endormir fâché contre son partenaire est une habitude qui peut être assez courante chez certains couples. Pourtant, elle doit à tout prix être évitée. Explications.

Voici une situation qui est déjà arrivée à nombreux d’entre nous : il est tard, vous vous disputez avec votre partenaire et comme vous n’arrivez pas à trouver de point d’entente, vous vous endormez fâchés l’un contre l’autre.

Si cet acte peut paraître anodin, il faudrait pourtant à tout prix l’éviter. C’est en effet ce que dévoile une étude parue dans Nature Communications, qui prévient des impacts à long terme de cette pratique.

Évitez de vous endormir fâché

Selon les chercheurs, se disputer avant de dormir pourrait avoir plus de conséquences que de se disputer pendant la journée, car le sommeil a tendance à ancrer les sentiments négatifs dans notre cerveau.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont mené une expérience sur plusieurs groupes d’hommes. Le premier groupe a regardé une série de 26 portraits associés à des images négatives avant d’aller dormir. À leur réveil, il leur a été demandé d’associer certains visages à des émotions négatives, et les sujets se sont souvenus des visages qu’ils avaient vu la veille.

L’expérience a été renouvelée quelques jours plus tard. Cette fois, les hommes ont vu les portraits et ont dû les associer à des éléments négatifs seulement 30 minutes plus tard. Lors de cette deuxième phase de test, ils ont eu plus de difficultés à se souvenir des portraits associés aux émotions négatives.

Cette expérience prouve que le sommeil aide à mémoriser les informations et consolide les émotions négatives que nous ressentons avant de dormir. Ainsi, les émotions s’ancrent dans notre cerveau quand nous dormons et peuvent subsister au réveil.

« La consolidation nocturne favorise l’assimilation des souvenirs nouvellement acquis », ont déclaré les chercheurs de l’étude.

Vous l’aurez compris : il est vivement recommandé de ne pas s’endormir fâché contre votre moitié avant de dormir, au risque d’être toujours en colère à votre réveil.