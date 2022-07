Votre prénom est-il populaire ou complètement dépassé ? Faites le test avec ce simulateur

Le 20 juin, l’INSEE a publié comme chaque année la liste des prénoms les plus donnés en France en 2021. L’occasion de constater que les indémodables Gabriel, Léo et Raphaël dominent le haut du tableau pour les prénoms masculins. Tandis que chez les filles, Jade, Louise et Emma ont le plus de côte auprès des jeunes parents. Pour découvrir où se situe votre prénom dans ce classement, faites le test avec un simulateur.

Votre prénom est-il toujours à la mode ou est-il devenu, au fil des années, moins populaire ? Avec les années, les prénoms changent et évoluent. L’INSEE a par exemple constaté que les prénoms courts étaient particulièrement populaires auprès des parents. En effet, dans le livre de Baptiste Coulmont, Sociologie des prénoms, l’auteur explique pour Le Parisien que « aujourd'hui, les prénoms de 4 ou 5 lettres nomment la majorité des naissances et représentent près de 50 % des prénoms donnés ».

D’où la présence du prénom Léo chez les garçons ou Jade chez les filles. Malgré tout, la tendance, de nos jours, semble être influencée par certaines séries ou noms de célébrités peu courants.

Par exemple, le prénom Arya, tiré d’un personnage de la célèbre série Game of Thrones, a été attribué 574 fois à des bébés au cours de l’année 2019. Le prénom a connu une nette progression depuis les années 2010 devenant un prénom à la mode.

Un simulateur pour découvrir la popularité de votre prénom

Sur le site du Parisien, un simulateur est à la disposition des internautes pour observer l’évolution des prénoms à partir des bases de données de l’INSEE, et ce depuis 1900. Pour savoir une bonne fois pour toute si votre prénom est encore populaire ou complètement passé aux oubliettes, ne tardez plus et rentrez-le dans le simulateur.

Ce dernier indique l’évolution de votre prénom, grâce à une courbe, au fil des attributions pour chaque année.