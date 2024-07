Même si le train est complet, cette astuce permet de réserver votre billet

Avec cette simple astuce, ne craignez plus de vous retrouver sans billet de train pour vos vacances.

Les vacances sont là et vous êtes à la traîne pour prendre vos billets de train. Manque de bol, la plupart des trains en partance vers votre lieu de repos affichent complet. Il faut dire que les trains SNCF sont en général pris d’assaut au moment de la pause estivale. Mais alors, comment faire pour partir ?

Figurez-vous que même si un train est complet, il y a une chance pour que vous puissiez obtenir un billet. En effet, tout n’est pas perdu mais il va falloir vous armer de patience. Car cela se bouscule.

Vous devez tout d’abord télécharger l’application SNCF Connect si ce n’est déjà fait. Ensuite, il suffit de vous inscrire à « Alerte train complet ». Maintenant, il n’y a plus qu’à attendre qu’une place se libère.

Réserver un billet dans un train qui affiche complet

Crédit photo : LIVINUS/ iStock

Vous vous rendez sur le train qui vous intéresse et vous remarquez qu’il est complet comme il est indiqué à côté de l’horaire proposé.

Si vous regardez plus bas sur la page, vous pouvez voir le message « Être prévenu si un billet est disponible ». Cliquez sur l’option. Vous êtes ensuite dirigé vers une page afin de créer votre alerte pour être informé sur une possible réservation. Cliquez sur « Créer cette alerte ». L’application va vous demander d’autoriser les notifications de SNCF Connect que vous devez accepter. Le message « Alerte créée » va apparaître en bas de la page avec le message « Si un billet est dispo, on vous prévient ».

N’hésitez pas à créer plusieurs alertes pour des trains différents afin d’augmenter vos chances de réserver une place. Pour obtenir le récapitulatif des trains, rendez-vous dans « Alertes billets disponibles » puis dans « Alertes train complet ». Cette option fonctionne en fait comme une liste d’attente. Lorsque c’est à votre tour, vous n’avez qu’un temps imparti pour réserver vos billets. « Plus le départ approche, plus ce créneau est court (entre 10 minutes et 2 heures) », renseigne le message.

Capture d'écran. Crédit photo : SNCF Connect

Enfin, n’oubliez pas que cette fonctionnalité n’est pas disponible pour tous les trains et que la liste d’attente ne peut pas vous garantir un billet. Certains trains indiquent même la mention « Ce train et sa liste d’attente sont complets » en cas de fortes demandes.

Attention, il n’est pas possible de monter à bord d’un OUIGO ou d’un TGV INOUI déjà complet. En revanche, cela est possible pour les TER et Intercité complet avec un billet physique.