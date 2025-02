Vous pratiquez peut-être le «boomerasking» sans le savoir, et ça énerve tout le monde

Notre façon de communiquer avec les autres n’est pas toujours la bonne, et nos mauvaises habitudes peuvent nous rendre désagréable. C’est le cas du “boomerasking”, une façon de communiquer qui peut énerver notre interlocuteur.

Au quotidien, les comportements que nous avons avec nos proches peuvent ne pas plaire à tout le monde. C’est le cas de ce comportement souvent mal vu, qui est en fait le signe d’une grande intelligence. Ainsi, la façon dont nous parlons avec les autres peut être mauvaise sans que nous nous en rendions compte.

Dans un couple, la façon dont nous agissons est également très importante. Faites notamment attention à la “limérence”, un comportement nocif qui peut conduire à la rupture. Parmi les comportements désagréables, on retrouve également le “boomerasking”. Il s’agit d’une mauvaise habitude qui peut nuire à nos relations sociales, et pour cause : ce comportement a le don d’agacer les personnes à qui nous parlons, qu’il s’agisse de proches ou de connaissances. Voici de quoi il s’agit.

Qu’est-ce que le “boomerasking” ?

Ce terme a été inventé par Alison Wood Brooks, professeure de psychologie à Harvard. Il s’agit d’une combinaison entre les mots “boomerang” et “asking”, qui signifie “demander” en anglais. Le “boomerasking” consiste à poser des questions aux autres uniquement pour qu’on vous en pose en retour et que vous puissiez parler de vous. Dans certains cas, il se peut que la personne interrompe l’autre avant qu’elle ne réponde à la question pour parler d'elle, ce qui montre que le dialogue n’est pas vraiment intéressé.

Pour mieux comprendre la situation, voici un exemple donné par Ouest-France. Une personne vous demande : “Qu’est-ce que tu as prévu ce week-end ?” Mais avant même de pouvoir répondre, elle enchaîne immédiatement en parlant de sa propre vie en disant : “Parce que moi, je vais voir Beyoncé en concert”. N’ayant pas pu répondre à la question, vous avez été victime de “boomerasking”, un comportement qui peut être celui d'une personne toxique.

Parler de soi

Selon la psychologue, il existe trois raisons pour lesquelles certaines personnes font cela. On retrouve la “demande-vantardise”, qui consiste à poser une question pour pouvoir se vanter par la suite et raconter des anecdotes incroyables, la “demande-plainte” qui permet de rebondir sur la question pour se plaindre et obtenir la compassion des autres, ainsi que la “demande-partage” qui permet d’enchaîner sur une information neutre, comme un livre qu’on a fini ou un rêve qu’on a fait.

“Bien que les boomeraskers croient laisser une impression positive, dans la pratique, leur décision de partager leur propre réponse - plutôt que de suivre celle de leur partenaire - semble égocentrique et désintéressée du point de vue de leur partenaire. Par conséquent, les gens perçoivent les boomeraskers comme insincères et préfèrent les interlocuteurs qui se dévoilent directement”, explique Alison Wood Brooks à Ouest-France.

Ce comportement est particulièrement agaçant car nous n’avons pas l’impression d’avoir un vrai échange avec la personne qui nous pose une question. Si vous pensez être dans ce cas, voici quelques conseils donnés par Cosmopolitan pour changer. Faites l’effort d’écouter attentivement les réponses de votre interlocuteur quand vous lui posez une question et relancez-le au moins une ou deux fois avant de dire votre propre réponse. Ainsi, vous communiquerez réellement et ne parlerez pas uniquement de vous, ce qui enrichira votre conversation.