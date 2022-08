15 idées pour une déco de chambre adulte tendance

Étant un lieu de détente, la chambre à coucher doit être soigneusement décorée. Voici 15 idées pour adopter une décoration tendance pour une chambre d'adulte.

15 idées pour décorer une chambre adulte

Chambre à coucher au design gris et blanc Crédit : KatarzynaBialasiewicz

À voir aussi

Voici 15 idées pour bien décorer une chambre adulte :

Idée numéro1 : Des teintes douces pour apporter une ambiance apaisante. Vous pouvez opter pour des nuances de rose, de bleu, de beige et de blanc. Ces tons sont faciles à harmoniser avec d’autres couleurs et évoquent le calme. Cette décoration de chambre est idéale, car elle favorise le sommeil.

Chambre d'adulte dans les tons poudrés. Crédit : Istock

Idée numéro 2 : Une parure de lit égayant votre décoration : pensez à jouer sur les couleurs et les motifs pour avoir un équilibre visuellement apaisant.

Chambre avec une parrure de lit à motif. Crédit : Istock

Idée numéro 3 : Une décoration naturelle inspirée par les éléments de la nature : vous pouvez opter pour une tête de lit en liège, des tables en bois brut ou un tapis tissé. Cette idée déco convient aux amoureux du grand air. Il est possible également d’ajouter des tables en rondin de bois et quelques bougies.

Chambre zen dans les tons neutres. Crédit : Istock

Idée numéro 4 : Une décoration végétalisée : incorporez des plantes vertes de toutes sortes pour donner vie à votre intérieur.

Chambre végétal. Crédit : Istock

Idée numéro 5 : Une ambiance exotique : optez pour du mobilier classique et un papier peint palmier. En ce qui concerne les couleurs, privilégiez des tons neutres comme le bleu clair ou le gris.

Chambre avec un papier peint végétal. Crédit : Istock

Idée numéro 6 : De petits meubles en bois brut de style artisanal en guise de table de chevet.

Chambre avec des meubles en bois. Crédit : Istock

Idée numéro 7 : De nombreux coussins de différentes tailles et formes sur le lit.

Mettre pleins de coussins pour décorer son lit. Crédit : Istock

Idée numéro 8 : Un style Art déco pour créer une atmosphère réconfortante et accueillante : optez pour une table de chevet arrondie et dorée et un linge de lit en velours dans des teintes sombres.

Chambre style art déco. Crédit : Istock

Idée numéro 9 : Une chaise colorée dans des tons pastel (vert, rose, jaune, bleu...) au lieu d’une table de nuit.

Chambre dans les tons pastel. Crédit : Istock

Idée numéro 10 : Des étagères en guise de bibliothèque au-dessus de la tête de lit.

Étagère au-dessus du lit en guise de décoration et de rangement. Crédit : Istock

Idée numéro 11 : Des fleurs séchées suspendues sur un lit à baldaquin : grâce à leur côté vintage, elles donnent un style décalé à la pièce.



Composition élégante de l’intérieur de chambre à coucher avec les fleurs séchées dans un vase. Crédit : Istock

Idée numéro 12 : Une tête de lit avec des planches en bois pour un style original et graphique.

Une tête de lit original en bois. Crédit : Istock

Idée numéro 13 : Un linge de lit en lin : cette matière naturelle est plus résistante que le coton. Elle donne un style contemporain à la chambre avec son aspect froissé.

Tas de draps et de couvertures en lin. Crédit : Istock

Idée numéro 14 : Un lit installé sur une estrade : cela permet non seulement d’optimiser la surface disponible au sol, mais également de mettre en valeur le mobilier.

Chambre dans les tons sombres. Crédit : Istock

Idée numéro 15 : Des patères placées sur l’un des murs de la chambre pour accrocher vos vestes et vos sacs tout en évitant de surcharger l’espace visuellement.

Chambre avec un petit dressing. Crédit : Istock

Quelques conseils pour bien décorer une chambre adulte

Intérieur de chambre à coucher blanc avec une plante, des lampes, des paniers et deux cadres accrochés au mur Crédit : -slav-

Voici quelques conseils pour décorer avec soin une chambre adulte :

Travaillez l’atmosphère en fonction d’un thème précis ;

Optez pour des couleurs qui s’accordent entre elles. Cette astuce est à appliquer aussi bien dans la chambre que dans le salon ;

Installez une tête de lit pour compléter votre literie ;

Choisissez vos meubles en fonction de vos envies et de l’espace disponible : si vous avez beaucoup de vêtements, optez pour un grand dressing ;

Misez sur une décoration zen (feng shui) : privilégiez des éléments décoratifs dans des matières naturelles, en fonction de vos goûts et vos envies. Vous pouvez par exemple adopter pour une peinture relaxante pour créer une ambiance sereine. N’hésitez pas à accrocher quelques paniers en osier sur votre mur. De plus, ajoutez quelques coussins décoratifs sur votre matelas pour faire de votre lit un véritable coin de douceur. Pour adopter un style japonisant et créer une atmosphère sereine et calme, installez un futon dans votre chambre ;

Privilégiez un aménagement minimaliste : pour ce faire, choisissez des meubles de rangement adéquats ;

: pour ce faire, choisissez des meubles de rangement adéquats ; Misez sur un papier peint graphique ou une couleur plus sobre. Sachez que les tons foncés sont adaptés aux grands espaces ;

Ajoutez des luminaires suspension pour mettre en valeur un accessoire déco ou une partie de la pièce ;

Installez une verrière pour donner du caractère à votre chambre à coucher : si vous avez une chambre parentale, séparez-la de la salle de bain en installant une verrière. Cette astuce permet de créer deux espaces tout en préservant la luminosité de la pièce. En outre, une verrière apporte du charme à celle-ci.

La parure de lit est un élément essentiel à prendre en compte pour la décoration d’une chambre à coucher. Privilégiez des textiles de qualité, que ce soit pour votre housse de couette ou vos oreillers. Pensez à jouer avec les différentes matières. Vous pouvez choisir des rideaux occultants, un tapis à longs poils ou colorés ou encore des voilages élégants ;

Optez pour une décoration sobre et classique : pour ce faire, il convient de peindre vos murs dans une couleur douce telle que le blanc, le beige ou le gris.

Quelles couleurs adopter dans une chambre adulte ?

Chambre à coucher élégante et spacieuse d’un appartement moderne Crédit : Download it

Voici des idées de couleurs à adopter dans une chambre adulte :

Du rose pour une chambre délicate : le rose nude est parfaitement adapté à une chambre à coucher. Cette couleur apporte une ambiance cocooning, aussi bien dans une chambre adulte que dans une chambre d’enfant. Le rose poudré et pâle se marie avec toutes les teintes. Vous pouvez l’associer à un vert d’eau ou à une nuance plus sombre ;

Du bleu pour une chambre élégante : cette couleur peut être utilisée par petites touches ou en total look sur les murs. Il est également possible de le combiner avec d’autres tonalités ;

Du blanc : cette teinte fraîche, lumineuse et neutre est parfaitement adaptée à votre espace intime. N’hésitez pas à ajouter quelques touches de couleurs sur le linge de lit ou les accessoires. Misez sur des coloris pastel tels que le gris pâle, le vert d’eau, le bleu clair ou le rose poudré ;

La terracotta pour une chambre dynamique ;

Du beige pour une chambre intemporelle ;

Du violet : cette couleur est à la fois élégante et apaisante. Vous pouvez opter pour un violet sombre ou encore une nuance plus sombre comme le parme ou le lilas. Simple à associer, cette teinte se marie parfaitement avec le rose pâle, le vert ou le blanc cassé. Par contre, utilisez-la à petite dose afin de ne pas surcharger la chambre ;

Un duo vert et rose pour apporter une touche originale ;

Du vert pour une chambre cossue : cette couleur apaisante trouve parfaitement sa place dans cette pièce dédiée à la détente. Évoquant la nature, elle favorise l’endormissement. Pour créer une belle harmonie avec la palette des verts, vous pouvez marier le vert avec le bleu en couleur secondaire. N’hésitez pas à ajouter du blanc pour rafraîchir l’ambiance. Le vert d’eau et le bleu pastel peuvent parfaitement s’associer dans une chambre. Vous pouvez opter pour un vert plus profond et plus sombre utilisé par touches sur vos accessoires, le linge de lit, quelques coussins ou votre tapis. Pensez à ajouter des matières claires et naturelles ;

Des couleurs pastel pour une ambiance poétique.

Les teintes naturelles sont les bienvenues dans une chambre parentale. Douces et enveloppantes, elles créent une atmosphère propice à la détente et à l’endormissement. Vous pouvez opter pour un camaïeu de beige, blanc et sable. Ces couleurs sont adaptées à toutes les saisons, aussi bien en été qu’en hiver. En ce qui concerne les tonalités les plus claires, elles permettent d’éclaircir et d’agrandir un espace étroit manquant de lumière. Ces tons créent une atmosphère sereine, que ce soit sur le linge de lit, les murs, les accessoires déco ou un tapis. Ils peuvent être associés à quelques pointes de couleur telles quele vert tendre ou le bleu. Évitez autant que possible les teintes sombres telles que le noir.

Quel style de déco adopter dans une chambre adulte ?

Intérieur de chambre scandinave Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Étant une pièce à part dans une maison ou un appartement, la chambre doit être décorée en fonction de vos envies (style scandinave, moderne, zen, décor bohème chic...). Les ambiances nordiques permettent de créer un cocon chaleureux. Voici les différents styles que vous pouvez adopter dans cette pièce :