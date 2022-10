20 idées DIY de têtes de lit à faire soi-même

Voici des idées de têtes de lit DIY que vous pouvez réaliser chez vous sans dépenser un budget colossal tout en améliorant l’intérieur de votre chambre.

Tendance déco : têtes de lit DIY en tissu

Tête de mot capitonnée avec un tissu en velours vert Credit : NiseriN

Fabriquer une tête de lit DIY est une bonne idée, surtout pour ceux qui aiment avoir une déco unique. Afin de personnaliser la décoration de votre chambre, vous pouvez par exemple choisir une tête de lit en tissu qui est facile à installer et ne requiert pas un savoir-faire en bricolage. Voici 4 exemples de chambres équipées d’une tête de lit en tissu design.

1- Tête de lit DIY demi-lune en tissu

Une tête de lit demi-lune recouverte de tissu gris Credit : La Redoute, 217, 45 €

Pour fabriquer cette tête de lit DIY, vous avez besoin d’un tissu, de panneaux MDF, d’un spray adhésif, de sangles d’attache murales et d’une mousse haute densité.

Voici le tuto à suivre pour réaliser cette tête de lit dans votre chambre :

Découpez les panneaux MDF en adoptant une forme de demi-lune ; Recouvrez-les de mousse et appliquez de la colle ; Découpez le tissu et agrafez-le pour fixer l’ensemble.

Facile à personnaliser, cette tête de lit dépend entièrement du tissu que vous aurez choisi. Ainsi, sélectionnez-le selon le style que vous préférez pour votre chambre.

2- Tête de lit DIY habillée avec du macramé

Une tenture murale en macramé à placer au-dessus de la tête de lit Credit : Amazon, 57, 99 €

Avec une corde à macramé, vous pouvez concevoir une tête de lit DIY pour une déco originale. Pour améliorer le design de votre chambre, il suffit de tisser des nœuds plats ainsi que des nœuds demi-clef en diagonale. Cette décoration apporte une touche bohème dans votre chambre, même si, à proprement dit, elle n’est pas une véritable tête de lit.

3- Tête de lit DIY en laine tissée douce et moelleuse

Une laine tricotée en guise de tête de lit Credit : Flaming & design

Cette tête de lit cosy est conçue à partir d’un tissu filet, d’une laine mérinos gros fils, d’une glue, d’une structure en bois et de clous de finition. Voici le tuto de fabrication :

Découpez le tissu filet selon les dimensions de votre tête de lit ; Faites le tissage selon un modèle de votre choix ; Servez-vous d’une colle pour fixer la partie située contre le mur ; À l’aide des clous, immobilisez le tissage sur la structure en bois.

Cettetête de lit originalerend votre chambre plus originale tout en optimisant la décoration intérieure de votre maison.

4- Chambre chic : tête de lit capitonnée

Une chambre avec une tête de lit luxueuse capitonée Credit : in4mal

Il vous faut du bois pour la structure, un tissu, de l’ouate, un spray adhésif et une agrafeuse pour réaliser cette idée de déco. Voici un tuto que vous pouvez suivre :

Prenez les dimensions de la structure de la tête de lit ; Découpez le bois selon les mesures prises ; Collez la ouate avant d’agrafer le tissu ; Appliquez des couches de peinture sur la structure périphérique.

À noter que cette décoration est adaptée aux chambres ayant un grand espace.

Idée de déco contemporain : têtes de lit DIY en bois

Tête de lit en palette de bois avec des guirlandes d’ampoules Credit : KatarzynaBialasiewicz

Le bois est un matériau noble et durable avec lequel vous pouvez fabriquer une tête de lit DIY. Toutefois, son traitement requiert du savoir-faire afin de garantir la longévité de la tête de lit de votre chambre, ce qui augmente le budget. Voici cinq conseils pratiques pour aménager votre tête de lit en utilisant ce matériel original.

1- Petit budget : tête de lit en bambou

Un lit en bambou élégant et esthétique Credit : brizmaker

Afin de mettre en valeur votre chambre, notamment la hauteur sous plafond, privilégiez les matériaux longilignes. N’hésitez pas à appliquer une peinture claire sur les tiges de bambou pour mettre en évidence la clarté de la déco.

Quelques conseils pratiques : servez-vous de deux planches ou de deux tasseaux en bois en guise de support.

Pour l’assemblage, il est possible d’opter pour le collage des matériaux. Vous pouvez également percer les tiges de bambou et les planches ou les tasseaux en bois avant de visser chaque pièce. Une autre technique consiste à utiliser des cordons apparents pour lier les tiges sur les tasseaux.

2- Tête de lit en bois : récup de portes en bois

Tête de lit formée de deux portes en bois Credit : Marco Ambrosini

Au lieu de vous débarrasser d’une porte en bois ancienne, vous pouvez en faire une tête de lit pour votre chambre. La récupération est d’ailleurs conseillée, surtout si la porte dispose de jolies moulures et reliefs. De plus, sa transformation vous permet de réduire le budget d’aménagement de votre maison.

Voici un tuto simple pour créer une tête de lit avec une porte de récup :

Fixez un tasseau sur le mur ; Vissez la porte dessus ; Appliquez des couches de peinturesur la porte en bois.

Lit en palette avec matelas Credit : Amazon, à partir de 106, 99 €

Avec des palettes en bois, vous pouvez construire une tête de lit sur mesure. À noter que la palette est devenue un matériel très utilisé dans le monde de la déco intérieure. Elle apporte une touche scandinave dans votre chambre et ne coûte pas grand-chose en termes de budget.

Quelques conseils pratiques :

Traitez le bois avant de fabriquer votre tête de lit ;

Décorez vos palettes selon vos goûts ;

Appliquez de la peinture pour adapter le résultat au style de votre maison.

4- Tête de lit en planchede récup

Tête de lit fabriquée avec du bois de récupération Credit : KatarzynaBialasiewicz

Servez-vous des planches qui restent de vos précédents chantiers. À noter qu’avec des lames de lambris, vous pouvez faire une tête de lit cosy et simple. Afin d’instaurer une ambiance chaleureuse dans votre maison, le choix de couleur de votre tête de lit est important.

D’autres astuces pratiques pour donner un ton contemporain à votre chambre :

Assemblez les lattes avant de les fixer sur les tasseaux verticaux; Posez un luminaire ou une tablette à côté de votre lit.

5- Tête de lit en parquets

Tête de lit luxueuse avec des parkex Credit : Peter_visual

Avec des chutes de parquet, vous pouvez concevoir une tête de lit stylée.Il suffit d’assembler chaque pièce de parquet en suivant une forme géométrique prédéfinie. Facile à faire, cette idée déco assure un intérieur plutôt chic. De plus, elle réduit le budget d’aménagement de votre chambre.

D’autres modèles de tête de lit tendance et chics

Une chambre luxueuse avec une tête de lit élégante Credit : KatarzynaBialasiewicz

D’autres idées de têtes de lit de chambre sont également envisageables comme le cannage, lepapier peint à coller sur un mur, etc. À noter que le choix d’une couleur ainsi que du matelas a un impact sur l’ambiance de votre chambre. En outre, prenez les mesures de l’espace avant de découper quoi que ce soit. Ces astuces sont essentielles pour obtenir un cadre convivial et harmonisé.

1- Tête de lit en cannage à faire soi-même

Tête de lit en cannage simple, mais chic Credit : Amazon, 364, 99 €

Il existe de nombreuses idées de têtes de lit en cannage. Choisissez par exemple un cadre plus épais, non collé au mur, si vous souhaitez un confort optimal. En revanche, si vous voulez une tête de lit en cannage plus légère, accrochez-la au mur. N’hésitez pas à découper le cannage selon la forme géométrique qui vous convient.

2- Tête de lit en papier peint

Tête de lit couverte de papier peint de couleur bleue Credit : Amazon, à partir de 36, 14 €

Faciles à mettre en place, les têtes de lit en papier sont disponibles en de nombreuses couleurs et styles. La sélection d’une teinte adaptée reste importante, car elle influe sur la luminosité dans la chambre ainsi que le caractère de l’espace aménagé. Tenez ainsi compte de l’effet visuel qu’apportent les différentes couleurs.

3- Tête de lit en peinture

Deux têtes de lit en peinture Credit : Benjamin Moore & Leroy Merlin

Pour limiter le budget d’aménagement, il suffit de peindre le mur. Pour plus de luminosité, adoptez un ton clair. Jouez également sur la profondeur du plafond pour créer un cadre spacieux.

4- Tête de lit fabriquée avec des livres

Une tête de lit bibliothèque devant un mur vert Credit : KatarzynaBialasiewicz

Pour allier déco et passion pour la lecture, fabriquez une tête de lit avec les livres que vous n’utilisez plus. Utilisez une colle pour les fixer au mur.

5- Tête de lit avec un tableau

Un tableau artistique au-dessus d’une tête de lit Credit : Amazon, 41, 79 €

Vous aimez la peinture ? N’hésitez pas à fixer votre tableau préféré au mur pour apporter une petite touche personnelle.

6- Tête de lit en lames de lambris

Tête de lit en lambris PVC gris Credit : Amazon, à partir de 32, 75 €

Souvent utilisées sur le plafond, les lames de lambris sont également une variante intéressante pour faire une tête de lit magnifique. Peignez-les uniformément pour harmoniser la décoration de votre chambre.

7- Tête de lit en paravent

Un paravent tête de lit en bois Credit : Jean-Michel Frank

Le paravent est un matériau léger, donc facile à manipuler. De plus, il est accessible en termes de prix. Vous pouvez le déplier au-dessus de votre tête de lit afin de créer une ambiance cosy.

8- Tête de lit en pierre

Une chambre grise avec une tête de lit en pierre Credit : Marchand De Sable, 299, 00 € - 549 € TTC

Pour avoir une chambre luxueuse, utilisez des matériaux bruts pour votre tête de lit. Vous pouvez également poser des plaquettes de parement au mur, des imitations de pierre conçues avec du plâtre. Ils sont faciles à poser, il suffit d’utiliser une colle spéciale.

9- Tête de lit en tenture

Une tenture murale fleurie de couleur bleue Credit : Amazon, 25, 23 €

Cette astuce est simple, car vous n’avez qu’à fixer une tenture ou un tapis sur un tasseau en vous servant d’une agrafeuse murale. Il est également possible de vous servir de clous fins. Tenez compte de la texture et des motifs avant de sélectionner votre tête de lit.

10- Tête de lit en coffrage

Une tête de lit de couleur gris avec des coffres de rangement Credit : Amazon, 130, 99 €

En utilisant des panneaux OSB, vous pouvez créer une tête de lit personnalisée. De plus, ils vous permettent d’aménager un coin de rangement supplémentaire dans la pièce.

11- Tête de lit persienne

Une tête de lit blanche à six volets Credit : Maisons Du Monde, 449, 00 €

Avec des volets chinés de récupération, vous pouvez créer une tête de lit originale. Peignez-la dans une teinte plus claire et fixez des mots sur chaque volet pour améliorer l’ambiance dans la pièce.