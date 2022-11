20 idées pour un mur végétal intérieur

Pour une décoration d’intérieur fraîche et exotique, il n’y a rien de tel qu’un mur végétal. Voici plusieurs idées pour créer une déco originale dans la maison.

10 idées pour une déco nature réussie

Légende : Une décoration d’intérieur exotique Crédit : KatarzynaBialasiewicz

À voir aussi

Un mur végétal est un support permettant à vos plantes de pousser correctement à la verticale. Il intègre aujourd’hui les intérieurs afin de les rendre plus accueillants, plus frais et surtout plus originaux. Voici 10 idées de mur végétal à adopter si vous souhaitez inviter la nature chez vous :

Un mur végétal 100 % récup

Légende : Un mur végétal avec des palettes en bois Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Si vous avez l’esprit écolo dans l’âme, cette idée vous plaira sûrement. Il s’agit de prendre quelques palettes en bois et de les garnir de végétaux. Vous pouvez y planter vos plantes préférées, à condition de choisir un système d’irrigation efficace. En effet, il vous faudra arroser vos plantes régulièrement afin de conserver leur beauté. Pour que vos palettes en bois soient en parfaite harmonie avec votre décoration, vous pouvez les peindre de la même couleur que vos murs.

Un mur végétal accroché à un grillage

Légende : Des plantes cultivées dans un grillage Crédit : GAP Photos

Pour faciliter l’arrosage de vos plantes tout en apportant un vent de fraîcheur à votre intérieur, choisissez cette option. Il s’agit de prendre un grillage, de le fixer au mur en position vertical et d’y accrocher vos cache-pots. Pour cela, vous pouvez utiliser une corde et des crochets. L’avantage de ce mur végétal, c’est qu’il s’adapte à tous les types d’intérieurs. Il vous suffit de choisir vos cache-pots en fonction de la décoration que vous souhaitez mettre en valeur.

Un mur végétal sur une étagère suspendue

Légende : Une idée d’étagère avec des plantes pour votre intérieur Crédit : Maksym Ponomarenko

Les étagères suspendues sont aussi d’excellentes idées pour créer un mur végétal original. Leur installation est facile et peut très bien être réalisée par vos propres soins. Ce type de déco est surtout conseillé dans les petits espaces. Il vous fera gagner de la place tout en apportant une touche d’élégance à la pièce. Il suffit de choisir le bon emplacement et d’y poser les plantes que vous souhaitez intégrer dans votre maison.

Un mur végétal avec des plantes succulentes

Légende : Des plantes succulentes pour votre intérieur Crédit : Roxiller

De par leur côté rustique, les plantes succulentes s’adaptent bien à la vie en intérieur. Entre l’Aloe Vera, l’agave, le carpobrotus et le beaucarnea, le choix est vaste. Leur atout, c’est qu’elles sont faciles d’entretien et ne nécessitent pas un arrosage fréquent. Vous pouvez les entreposer sur une étagère à plusieurs étages pour apporter davantage de style à votre déco d’intérieur. Ce type de mur végétal convient aussi bien au salon, à la salle à manger qu’à la cuisine.

Un mur végétal à l’esprit potager

Légende : Des végétaux dans une cuisine Crédit : muramur

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un grand jardin, un mur végétal à l’esprit potager constitue aussi une excellente idée. Ce dernier est idéal pour embellir votre cuisine. Pour un support stable et facile d’entretien, nous recommandons les palettes en bois. Vous pouvez y cultiver toutes sortes de légumes et de fruits de saison pour apporter une note de fraîcheur à la pièce. Faites attention aux apports en eau afin d’assurer la bonne croissance de vos plantations.

Un mur végétal avec des piquets de bois

Légende : Un lierre cultivé en pot Crédit : Studio Light and Shade

Pour une déco de salon tendance, misez sur cette idée ingénieuse. Elle consiste à fixer quelques piquets de bois au mur puis d’y accrocher plusieurs cordes. Enroulez ensuite des plantes tombantes comme le lierre à l’aide de ficelles pour un bel aspect visuel. Le lierre est une plante idéale pour l’intérieur, à condition de respecter la fréquence d’arrosage nécessaire. Vous devez aussi le placer à l’abri des sources de chaleur comme la cheminée et le radiateur.

Un mur végétal construit à l’aide d’une échelle en bois

Légende : Une idée pour recycler une échelle en bois Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour habiller les murs de votre chambre à coucher ou de votre salle de bain, prenez votre vieille échelle en bois. Décorez-la de plantes grimpantes ou installez quelques plantes cultivées dans des pots dessus. Le plus judicieux est de choisir des plantes faciles d’entretien comme le cactus et le lierre. Pour une décoration épurée, vous pouvez repeindre l’échelle en blanc et accrochez une guirlande lumineuse. Sinon, gardez son côté rustique en appliquant uniquement de la lasure.

Un mur végétal pour séparer le coin repas du salon

Légende : Une idée pour séparer le salon des autres pièces de la maison Crédit : elle déco

Un mur végétal pour séparer votre salon de votre salle à manger constitue aussi une excellente idée. Pour cela, un paravent ou un claustra peut servir de support. Pour un bel effet visuel, trouez quelques emplacements dans votre paravent afin d’y placer quelques pots de plantes vertes ou pots de fleurs. Vous pouvez aussi utiliser des étagères suspendues en guise de séparation. Cette idée laissera la lumière pénétrer dans la pièce et la rendra davantage chaleureuse.

Un mur végétal dans la douche

Légende : Une idée de mur végétal pour salle de bain Crédit : ArchiViz

Végétaliser votre salle de bain avec des plantes tropicales est aussi une alternative. Vous profiterez ainsi d’une atmosphère zen comme dans les spas pendant vos moments de détente. Si vous souhaitez créer une mini jungle dans votre salle d’eau, choisissez des plantes en mesure de supporter la chaleur et l’humidité comme la fougère. Il est aussi recommandé de cultiver des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d’entretien et qui n’ont pas besoin de lumière pour vivre.

Des plantes grimpantes dans les escaliers

Légende : Un exemple d’escalier végétalisé Crédit : néogarden

Un escalier végétalisé constitue aussi une bonne idée de décoration. Pour une création originale, vous pouvez en même temps habiller le mur de végétaux. Choisissez des plantes grimpantes ou tombantes pour vos rampes d’escalier et des plantes en pots pour le mur. Pour un support bien stable, misez sur une étagère avec plusieurs étages. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une palette en bois. Au niveau du design, laissez libre cours à votre imagination. Vous pouvez vous inspirer de cet exemple et l’adopter dans votre intérieur.

5 idées de mur végétal pour embellir votre chambre à coucher

Légende : Une chambre à coucher exotique Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Les fleurs colorées et les plantes vertes ne sont pas uniquement réservées au salon ou à la cuisine. Vous pouvez très bien les intégrer à votre décoration de chambre. Voici nos idées de mur végétal pour habiller votre petit cocon douillet :

Un tableau végétal comme tête de lit

Légende : Un modèle de tête de lit sur le thème tropical Crédit : July Ko

Le thème tropical n’est pas réservé au salon. Vous pouvez parfaitement l’adopter dans votre chambre à coucher pour davantage de fraîcheur et de liberté. Afin d’éviter les fautes de goût, misez sur les tableaux végétaux comme tête de lit. Attention, pour votre santé et votre bien-être, il est préférable d’utiliser une déco artificielle. Plusieurs modèles sont disponibles à prix intéressant dans les magasins de décoration. Il vous suffira de choisir celui qui s’harmonisera agréablement avec votre intérieur.

Des plantes grimpantes sur le contour des fenêtres

Légende : Une idée de déco de fenêtre pour s’inspirer Crédit : Olivier DJIANN

Si vous souhaitez intégrer des plantes vertes dans votre chambre sans encombrer la pièce, cette idée vous plaira sûrement. Il s’agit de laisser grimper une plante autour de vos fenêtres. Des lierres seront parfaits. Sinon, vous pouvez aussi choisir d’autres variétés de plantes, à condition que celles-ci supportent bien la lumière naturelle et ne demandent aucun entretien spécifique. Respectez également la fréquence d’arrosage et faites attention à l’irrigation.

Une étagère avec plusieurs pots de plantes vertes

Légende : Une étagère quelques pots de plantes vertes Crédit : Evgeniia Siiankovskaia

Si la surface disponible le permet, n’hésitez pas à décorer votre chambre avec une étagère avec des pots de plantes vertes. Différentes variétés se plairont dans cette pièce de la maison. Menthe, cactus, lavande, violette africaine… le choix est très vaste. Et pour créer un espace cocooning, vous pouvez très bien ajouter une guirlande lumineuse LED à cet élément de décoration. Vous profiterez alors d’une ambiance tamisée et chaleureuse pendant vos heures de repos.

Un jardin vertical sur la porte d’entrée

Légende : Exemple de jardin vertical une sur la porte d’entrée Crédit : Séverine Trapp - designer-home-decorationpro.com

Pour un bel aménagement de chambre, une création originale est de mise. Si vous avez pour projet de créer un décor naturel, cette idée vous séduira. Elle consiste à créer un mur végétal sur la porte de votre chambre. Vous êtes libre de choisir la composition de plante pour embellir votre intérieur. La seule condition est d’opter pour des plantes faciles à vivre et qui ne nécessitent pas d’entretien spécifique. Elles doivent aussi supporter la chaleur.

Deux tableaux végétaux au-dessus du bureau

Légende : Un mur végétal a côté du bureau Crédit : Maria Korneeva

Pour votre coin travail, ce type d’installation est une alternative. Il consiste à mettre deux tableaux végétaux au-dessus du meuble de bureau. Attention à choisir des plantes artificielles pour éviter tout risque d’inondation d’eau dans la pièce. L’avantage d’avoir deux tableaux décoratifs, c’est qu’ils apportent un vrai plus à l’ensemble de la décoration. Ils invitent aussi le bien-être et favorisent une meilleure concentration même si vous travaillez depuis votre chambre.

5 idées de mur végétal pour la salle de séjour

Légende : Un salon avec quelques végétaux Crédit : KatarzynaBialasiewicz

La pièce maîtresse de votre maison doit être aussi accueillante qu’élégante. Pour ce faire, nous vous conseillons d’adopter une belle décoration tropicale avec des végétaux pour habiller les murs. Voici 5 idées pour vous inspirer :

Un jardin vertical de forme arrondie

Légende : Un mur végétal rond Crédit : Vasyl Cheipesh

Pour habiller les murs de votre salon, vous pouvez vous inspirer de cette idée. Le design de ce jardin vertical apportera une touche d’originalité à votre décoration d’intérieur. Vous pouvez ajouter quelques éléments de déco comme des plantes vertes tombantes ou encore quelques pots de plantes au feuillage persistant comme le monstera. Ils embelliront davantage la pièce tout en respectant l’ambiance générale que vous souhaitez créer.

Un mur entier en végétal

Légende : Un mur végétal pour le salon Crédit : Vasyl Cheipesh

Si vous souhaitez inviter la nature chez vous, un mur 100 % végétal sera une excellente idée. Vous pouvez reproduire le modèle ci-dessus ou vous en inspirer pour une création plus originale. Faites attention au système d’irrigation afin de faciliter l’arrosage de vos plantes. Sinon, il est aussi judicieux d’opter pour un mur végétal artificiel. Plusieurs modèles sont disponibles dans le commerce afin de répondre à tous vos besoins.

Un mur végétal graphique

Légende : Un exemple de mur végétal au design original Crédit : EloisaConti

Pour apporter du chic et de la modernité à la pièce, vous pouvez choisir un d’installer un mur végétal graphique. Il créera une atmosphère zen et conviviale tout en rendant le décor plus harmonieux. Pour réaliser ce type de mur végétal, vous devez faire appel à un spécialiste du jardinage et de la déco. Ce professionnel réalisera votre projet tout en vous donnant ses conseils concernant l’entretien des plantes utilisées. N’hésitez pas à proposer vos idées pour une création personnalisée.

Un mur végétal au rendu 3D

Légende : Un modèle de mur végétal avec un rendu 3D à adopter dans le salon Crédit : Vasyl Cheipesh

Le jardinage et vous, ça fait deux? Optez pour un mur végétal au rendu 3D. Il embellira votre espace, respectera l’ambiance recherchée et sera plus facile d’entretien. En effet, les plantes artificielles qui composent ce type de déco ne nécessitent ni arrosage ni entretien particulier. Il vous suffira de les nettoyer régulièrement pour vous débarrasser des dépôts de poussière. Le meilleur emplacement d’un tel revêtement de mur sera derrière votre canapé.

Un mur végétal dans un salon a l’esprit industriel

Légende : Un salon au style industriel avec un mur végétal Crédit : Vasyl Cheipesh

Les murs végétaux sont aussi parfaits pour accentuer l’esprit industriel dans une pièce. À condition de les compléter avec les bons éléments de décoration. Un canapé en cuir, un mur de brique rouge, un mobilier mélangeant métal et bois… il suffit d’avoir de la créativité. Et pour une touche moderne, n’hésitez pas à y ajouter quelques objets de décoration tendance. Vous pouvez, par exemple, placer un vase rempli de belles fleurs, un lampadaire, un tableau décoratif ou un tapis dans la salle.