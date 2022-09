20 plantes à mettre sur sa terrasse ultra canon !

Pour bien profiter de votre terrasse, améliorez son look avec quelques plantes. Voici différentes variétés ultra canons à utiliser comme déco d’extérieur.

1- Des agaves

Une belle plantation d’agaves. Crédit : Cavan Images

Les agaves sont de belles plantes grasses pouvant être cultivées en pleine terre ou en pot. Elles sont très appréciées par les décorateurs d’extérieur en raison de leur forme majestueuse et de leur couleur verdoyant. Ces plantes sont aussi faciles à entretenir et résistent aux différentes conditions climatiques. Vous pouvez choisir entre les différentes variétés d’agave qui existent pour embellir votre terrasse. Entre l’agave de Parry, la Victoriae Reginae et l'Americana Marginata, le choix dépendra entièrement de vos envies et de la déco que vous souhaitez créer.

2- Des aloe vera

Un aloe vera en pot. Crédit : Albina Yalunina

L’aloe vera est une plante succulente incontournable si vous souhaitez apporter de la fraîcheur à votre décoration de terrasse ou de balcon. Vous pouvez facilement la cultiver dans un joli pot. Elle ne demande pas d’entretien particulier et convient parfaitement à ceux qui n’ont pas la main verte. Outre son bel aspect, l’aloe vera est aussi apprécié pour ses vertus pour la santé et pour la peau. Il soigne certains maux du quotidien et propose différents bienfaits pour l’organisme.

3- Une prêle du Japon

Des prêles du Japon cultivées dans un champ. Crédit : peangdao

La prêle du Japon ou « equisetum hyemale » est aussi une belle plante à intégrer sur votre terrasse. Son aspect proche du bambou en fait un élément incontournable dans les décorations d’extérieur zen et épuré. Il embellira les allées et apportera une note d’exotisme à l’espace. La prêle du Japon est une plante vivace qui résiste aux baisses de température. Elle supporte aussi très bien la chaleur. Elle vous permettra donc d’avoir une belle terrasse tout au long de la saison estivale.

4- Des palmiers

Un palmier sur une terrasse. Crédit : Artjafara

Si vous disposez d’une grande terrasse, vous pouvez y cultiver des palmiers. Il s’agit d’une variété de plante classée dans la catégorie des arbustes. Son atout, c’est qu’il apportera une touche d’exotisme à l’ensemble de votre décoration d’extérieur et vous aidera, par la même occasion, à y instaurer un coin ombragé où vous pourrez vous prélasser pendant l’été. Les palmiers sont faciles à entretenir. Un arrosage régulier suffit à préserver sa beauté pendant de longues années.

5- Un laurier-rose

Un beau laurier-rose cultivé en pleine terre. Crédit : Gti861

Si vous aimez les plantes fleuries, le charme du laurier-rose vous séduira. Bien qu’il soit le plus souvent cultivé dans le jardin, vous pouvez parfaitement le mettre dans un pot et l’utiliser pour embellir votre terrasse ou votre balcon. Attention, cette plante a besoin du soleil pour vivre. Vous devez respecter ses besoins en eau. Pendant l’été, vous devrez l’arroser tous les 2 ou 3 jours. En hiver, l’arrosage est nécessaire seulement quand le terreau est sec.

6- Un Calamagrostis

Un champ de Calamagrostis. Crédit : nickkurzenko

Le Calamagrostis s’invite dans les décorations d’extérieures tendances. Cette grande graminée avec une touffe dense et majestueuse apportera non seulement du charme, mais aussi de l’originalité à votre terrasse. Son feuillage aux hampes florales plumeuses et sa belle couleur rose pourpre vous séduiront à coup sûr. L’avantage du Calamagrostis, c’est qu’il s’adapte à tous les types de sols et peut se cultiver dans toutes les régions de France. Il demande également peu d’entretien.

7- Un Carex

Des Carex cultivés dans des pots. Crédit : beekeepx

Si vous êtes en quête d’une belle plante d’entretien facile pour votre terrasse, cette variété est faite pour vous. Vous pouvez la planter dans des pots et l’arroser régulièrement pour préserver sa belle allure. Le Carex est une fausse graminée qui se caractérise par la diversité de son feuillage. Celui-ci varie entre le jaune, le bleu, le panaché, le vert… Sur les terrasses, le Carex est souvent associé à d’autres variétés de plantes comme le Cotoneaster pour un effet visuel encore plus agréable.

8- Un Celastrus

Des Celastrus plantés dans un jardin. Crédit : Daniel Gauthier

Le Celastrus figure aussi parmi les plus belles plantes à mettre sur votre terrasse. Il s’agit d’un arbuste vigoureux qui peut s’adapter à toutes les conditions. Vous pouvez l’utiliser pour couvrir vos murs ou votre pergola. Sa forme imposante et ses fruits colorés apporteront de la chaleur à l’extérieur de votre maison. Pour l’entretenir, assurez-vous qu’il soit à l’abri du vent. Pour sa plantation, préférez les sols fertiles, profonds et suffisamment drainés. Le Celastrus est en mesure de supporter une température en dessous de 30°C.

9- Un Cotoneaster

Un Cotoneaster en période de floraison. Crédit : Natasha Stewart

Le feuillage persistant et les magnifiques fruits rouges du Cotoneaster en fait une plante d’ornement par excellence. Il est particulièrement beau en automne et en hiver. Vous pouvez utiliser cette plante pour habiller votre terrasse ou votre balcon. Cependant, veillez à ce qu’il ait assez d’espace pour s’épanouir. Le Cotoneaster n’a pas besoin d’arrosage sauf fréquent. L’apport en eau ne doit se faire que pendant les périodes de grande sécheresse. Attention. Si vous le cultivez en pot, vous devrez l’arroser régulièrement pendant les saisons estivales.

10- Un Atriplex

Un Atriplex cultivé en pleine terre. Crédit : Orest Lyzhechka

Si vous souhaitez apporter un écrin de verdure dans votre petit coin de détente, n’hésitez pas à opter pour l’Atriplex, aussi connu sous le nom de pourpier de mer. Il s’agit d’une plante appartenant à la famille des Chenoposiacées. Elle se caractérise par son feuillage argenté-bleuté rappelant la Côte d’Azur et ses minuscules fleurs. L’Atriplex se décline en différentes variétés :

L’Atriplex halimus;

L’Atriplex laciniata;

L’Atriplex nummularia;

L’Atriplex tatarica.

11- Une Badiane

Une jolie Badiane. Crédit : Arsgera

Plante originaire de Chine, la badiane est appréciée pour son port majestueux et son délicieux fruit. Ce dernier est souvent utilisé dans la concoction de diverses pâtisseries et boissons. La Badiane se prête très bien à la vie sur terrasse. Vous pouvez aussi la mettre sur votre balcon. Sa culture peut se faire en bac. Afin de préserver sa beauté, arrosez-la régulièrement. Un apport en compost de fumier est aussi nécessaire pendant le printemps. Le rempotage se fera en fonction de sa croissance.

12- Une capucine

Une jolie fleur de capucine. Crédit : Quasarphoto

Afin de réchauffer vos terrasses et balcons, cultivez la capucine. Cette plante grimpante offre de jolies fleurs orangées pendant la saison d’été. La capucine peut atteindre une hauteur allant jusqu’à 4 mètres, parfaite pour créer un petit coin ombragé pour vos siestes et petits moments de détente en famille. Cette jolie plante vous protégera aussi des vis-à-vis. Son avantage, c’est qu’elle demande peu d’entretien. Sa croissance est aussi très rapide.

13- Une glycine

Une glycine en pleine floraison. Crédit : NYPhotoboy

Afin d’habiller élégamment les murs de votre terrasse, misez sur la glycine. Il s’agit d’une plante ligneuse et grimpante offrant des grappes de fleurs de plus de 50 mètres de longueur. Sa couleur violette apportera tout de suite une note de fraîcheur et d’exotisme à l’extérieur de votre maison. Outre sa toute beauté, cette plante offre également de nombreux bienfaits pour la santé. Il favorise la récupération après le sport, offre un sommeil réparateur, aide le foie à bien remplir ses fonctions…

14- Une passiflore

Une fleur de passiflore. Crédit : Santje09

La passiflore est une fleur idéale pour sublimer votre terrasse. Elle s’accroche aux treillis ou aux rambardes. Sa plantation est recommandée dans les grands espaces. En effet, elle peut atteindre une hauteur jusqu’à 6 mètres. Au niveau de l’entretien, cette plante ne demande pas grand-chose. Il vous suffit de la tailler après la floraison (de juin à octobre), de la placer dans un endroit chaud et bien exposé au soleil et de l’arroser généreusement pendant l’été.

15- Une Ipomée Volubilis

Des fleurs d’Ipomée Volubilis. Crédit : Nazanin Esfandyarpour

Pour donner un aspect mystérieux à votre terrasse ou balcon, la culture de l’Ipomée Volubilis est préconisée. Ses belles fleurs violettes vous offriront un spectacle agréable et rendront l’espace davantage chaleureux. Sa période de floraison est entre juillet et octobre. Il s’agit d’une plante peu rustique, mais qui peut supporter une température de moins de 5°C. L’Ipomée Volubilis est appréciée pour sa facilité d’entretien. Il vous suffira de l’arroser fréquemment pendant l’été.

16- Un lierre

Un lierre planté en intérieur. Crédit : Grumpy Cow Studios

Le lierre est aussi une plante canon à mettre sur votre terrasse. Sa couleur verdoyante apportera non seulement de la fraîcheur, mais aussi un petit côté romantique au décor. Que vous soyez un débutant ou un jardinier en herbe, vous n’aurez aucune difficulté à prendre soin de cette variété de plantes. Elle supporte presque toutes les conditions climatiques. Cependant, elle apprécie particulièrement les endroits bien exposés aux rayons de soleil et les sols bien drainés.

17- Un pois de senteur grimpant

Une plante grimpante idéale pour les terrasses. Crédit : Karin de Mamiel

Cette variété de plante grimpante apportera également du charme à votre terrasse. Son parfum délicat et sa belle teinte rendront vos journées d’été agréables. Vos invités adoreront passer du temps dans cette zone de la maison. Que vous ayez la main verte ou pas, vous n’aurez aucun souci avec le pois de senteur grimpant. Cette plante est facile d’entretien. Elle est très appréciée pour sa croissance rapide. Vous profiterez de sa toute beauté en seulement quelques mois après sa plantation.

18- Un hortensia

Un joli hortensia. Crédit : SutidaS

L’hortensia est une plante fleurie parfaite pour apporter du cachet à votre déco de terrasse. Différentes variétés très colorées existent. Vous pouvez très bien cultiver cette fleur dans un pot. Afin de préserver sa beauté, taillez votre plante chaque année juste après sa floraison. Faites attention aux jeunes tiges non fleuries. Ces derniers comportent déjà de belles graines prêtes à fleurir. Pendant l’arrosage, évitez les excès d’eau qui risqueraient de laisser les racines pourrir.

19- Une ciste

Une fleur de ciste. Crédit : Nisangha

La ciste est aussi une belle plante pour rendre votre terrasse ultra canon. Elle apportera une touche d’exotisme à votre extérieur et le rendra davantage accueillant. La ciste est facile à vivre et demande très peu d’entretien. Tout ce qu’il lui faut, c’est un endroit bien ensoleillé et un pot adapté à sa taille, pouvant l’accompagner pendant sa croissance. La ciste apprécie les sols secs, à condition qu’il soit bien drainé.

20- Une escallonia

Des fleurs d’escallonia. Crédit : Scott O'Neill

L’escalonia est un arbuste qui se prête bien à la vie sur les terrasses. Il apportera du charme et de l’originalité à votre petit espace de verdure. À condition bien sûr de respecter certains gestes d’entretien. Vous devez, par exemple, le mettre dans un pot adapté et de l’arroser régulièrement pendant l’été et l’automne. En hiver, vérifiez régulièrement l’état de votre arbuste afin de conserver la beauté de son feuillage.