En 5 ans, ce couple d'architectes a construit sa maison aux Bahamas, le résultat est magnifique

Un couple d’architectes originaire de Miami a passé cinq ans à construire sa propre maison de vacances sur l’île des Bahamas. Le résultat est à couper le souffle !

Melissa et Jacob Brillhart, un couple d’architectes originaire de Miami, sont tombés amoureux des Bahamas en 2015. À l’époque, les époux travaillaient sur un projet avant de se lancer dans la construction de leur maison de vacances.

Crédit Photo : William Abranowicz/Art + Commerce

«Nous sommes en quelque sorte des accros du projet. Nous aimons travailler sur de nouvelles choses», a indiqué Melissa au magazine Insider. Les techniciens ont jeté leur dévolu sur un terrain isolé, situé à deux pas de l’océan et d’une forêt abritant une végétation luxuriante.

Un projet ambitieux

Les Américains ont débuté leur folle aventure en 2016. Dans un premier temps, ils ont dessiné une multitude de plans avant de construire des modèles miniatures. Une fois cette étape terminée, Jacob a confectionné la charpente de la maison dans son jardin de Miami, puis a tout démonté et expédié les pièces sur l’île.

Sur place, les amoureux ont fait appel à un constructeur local pour assembler les pièces en bois. Au total, il leur a fallu moins de cinq semaines pour édifier la bâtisse : environ vingt jours pour poser les fondations, construire les deux étages et fixer les bardeaux sur le toit.

Comme le précise le site d’information, le couple a réussi à achever la construction de sa chaumière courant 2021. La demeure - qui mesure environ 56 mètres carrés - abrite une cuisine et un salon au premier étage. Le second étage comprend une chambre et une petite salle de bains.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est à couper le souffle ! Une chose est sûre : Les Brillhart sont talentueux et doués. En effet, Jacob a également fabriqué de ses mains une partie du mobilier de la cabane de luxe : la table de la cuisine, le canapé et les cadres de lit.

Une maison de rêve

La propriété comprend aussi une dépendance équipée d’une kitchenette et d’une salle de bains :«Il s’agissait auparavant d’une simple douche extérieure», a expliqué Melissa au site d’information.

Mais ce n’est pas tout ! Une magnifique terrasse surplombant l’océan offre une vue sur l’eau turquoise et la flore verdoyante. Côté pratique, les architectes ont installé une citerne pour pouvoir recueillir l’eau de pluie, et dépendent des panneaux solaires pour l’électricité.

«Pour les déchets, nous avons construit une fosse septique, ainsi qu’un champ d’épuration», a confié Jacob. «Le poêle et le chauffe-eau fonctionnent au gaz propane».

Depuis la fin des travaux, les époux et leur fille adorent passer de longs week-ends et leurs vacances sur l’île.

