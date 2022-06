Test de personnalité : Quel personnage de Naruto es-tu? 

Naruto est sûrement l'un des animés les plus regardés au monde. Le manga a donné naissance à de nombreux personnages, pour la plupart, adorés des fans. Fais le quiz pour découvrir quel personnage de Naruto tu es.

Inutile de te présenter ce manga mondialement connu dans la culture populaire. En 2022, on célèbre les 20 ans de succès du manga en France. Toujours en tête des ventes en France, même six ans après sa fin, Naruto cumule cinq millions de tomes écoulés, dont un million en 2021.

Imaginé en septembre 1999 par Masashi Kishimoto, Naruto est un shonen qui raconte le destin incroyable de Naruto Uzumaki, qui jura de devenir le plus grand Hokage que le village ait jamais vu. Au fur et à mesure, le célèbre Ninja blond Naruto Uzumaki rencontre des amis avec qui il lie des liens très forts, notamment Sasuke Uchiwa, son ami de toujours.

Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake, Shikamaru, Sasuke Uchiwa ou Itachi Uchiwa sont des personnages emblématiques du manga. Grâce à notre test de personnalité, découvre sans plus attendre à quel personnage de Naruto tu ressembles le plus. Fais le quiz, à toi de jouer !

Tu es surpris du résultat de notre quiz de personnalité et tu souhaites en savoir plus ? Apprends-en davantage sur les personnages emblématiques du manga Naruto.

Naruto Uzumaki

Naruto Uzumaki est le personnage éponyme de l'animé. Il est sauvage, spontané et s'énerve plutôt facilement. Il ne faut pas le contrarier. De caractère joyeux, il est une personne très fidèle en amitié. Il ferait tout pour ses amis, jusqu'à y laisser sa vie. La loyauté est une de ses qualités les plus importantes.

Kakashi Hatake

Ce personnage est cynique, détaché et calme. Pour lui, la solitude est une façon d'échapper aux moments difficiles qu'il a vécus. Le décès de son ami Obito Uchiwa l'a profondément marqué. Kakashi Hatake est un personnage emblématique qui garde une grande plaie en lui. La lecture est une façon pour lui de s'échapper.

Itachi Uchiwa

Itachi Uchiwa est le frère de Sasuke. Ils sont en perpétuelle confrontation car Sasuke lui en veut d'avoir assassiné tout le clan. Silencieux et perspicace, Itachi Uchiwa est souvent considéré comme cruel et sadique pourtant son but était de protéger son village et son frère.

Shikamaru

Le quizz de personnalité t'a révélé que tu ressemblais à Shikamaru ? C'est sûrement que tu es quelqu'un d'intelligent. Jamais motivé, Shikamaru cache bien son jeu. Finalement, il cache sa grande intelligence derrière sa paresse. C'est le plus fainéant et aussi le plus intelligent. S’il s'ennuie autant c'est qu'il sait déjà tout à l'avance.

Sakura Haruno

Sakura Haruno est le cliché typique de la jeune fille bébête amoureuse du garçon le plus populaire. Au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, Sakura grandit et affirme son caractère. Elle écoute de plus en plus son for intérieur, assume ses idées et s'exprime seule. Elle prend sa vie en mains. Sakura devient une femme forte, indépendante et volontaire.

Sasuke Uchiwa

Sasuke a consacré sa vie à la vengeance de son frère qui a massacré le clan. Il est devenu froid, cynique et parfois cruel. Extrêmement rancunier, attention à ne pas le trahir car sa vengeance sera impitoyable. Hormis cela, Sasuke est un Ninja hors pair et un garçon extrêmement intelligent.

